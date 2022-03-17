Лучшие онлайн-игры, которые ещё не ушли из России

Будем честными, на текущий момент времени выбор российского геймера сильно ограничили. «Большая тройка» в лице Sony, Microsoft и Nintendo запретила покупать игры в своих магазинах и отключила многие свои сервисы. Аналогично поступил целый ряд издателей калибром поменьше вроде Square Enix, Ubisoft и других — их тайтлы нам больше недоступны.

Но мы собрались не для того, чтобы оплакивать это или анализировать, когда все они вернутся. Сейчас речь пойдёт о другом — а что, собственно, осталось? В этом плане нам помогут как обширный беклог (у меня, например, хватит ещё на несколько месяцев) так и онлайн-игры, коих даже сейчас в избытке. Про бóльшую часть из них вы прекрасно знаете, поэтому ограничимся коротким описанием.

Лучшие онлайн-игры, в которые можно поиграть в России

League of Legends. Популярная MOBA от Riot Games. На текущий момент в ней отключены только микротранзакции.

Популярная MOBA от Riot Games. На текущий момент в ней отключены только микротранзакции. League of Legends: Wild Rift. Мобильная вариация LoL с более простым управлением и слегка меньшим количеством контента. Нельзя оплачивать микротранзакции.

Мобильная вариация LoL с более простым управлением и слегка меньшим количеством контента. Нельзя оплачивать микротранзакции. TFT. Автобаттлер с очень простым игровым процессом — нужно правильно расставить на поле юнитов и смотреть, как они сражаются с другими. Встроен в клиент League of Legends.

Dota 2 . Бессменная «Дота», которую знает каждый пацан. Недавно вышло крупное обновление, с которым существенно изменился баланс и появился новый герой Primal Beast. Никаких ограничений по платежам нет.

. Бессменная «Дота», которую знает каждый пацан. Недавно вышло крупное обновление, с которым существенно изменился баланс и появился новый герой Primal Beast. Никаких ограничений по платежам нет. Counter-Strike: Global Offensive . Самая свежая версия командного шутера Valve. Закупка оружия в начале раунда, установка или разминирование бомбы — всё то же самое. Никаких ограничений в России.

. Самая свежая версия командного шутера Valve. Закупка оружия в начале раунда, установка или разминирование бомбы — всё то же самое. Никаких ограничений в России. Valorant. Одна из уже устоявшихся новинок Riot Games — смесь из CS:GO и Overwatch. Это также ближайший конкурент шутера Valve, поскольку игровой процесс почти идентичен. И там, и там две команды выполняют задачи, а оружие покупается в начале раунда. Ограничены продажи микротранзакций.

Warface . Классика российского производства, ближайший аналог которой — Call of Duty. Если по каким-то причинам не можете сыграть в CoD, то может стать заменой.

. Классика российского производства, ближайший аналог которой — Call of Duty. Если по каким-то причинам не можете сыграть в CoD, то может стать заменой. PUBG . Первая популярная королевская битва, где 100 игроков высаживаются на большую карту и выясняют, кто останется последним. Недавно перешла на бесплатную модель распространения. Пока никаких ограничений.

. Первая популярная королевская битва, где 100 игроков высаживаются на большую карту и выясняют, кто останется последним. Недавно перешла на бесплатную модель распространения. Пока никаких ограничений. Fortnite. Главный конкурент PUBG с немного другим геймплеем. Тут можно строиться и есть возможность заниматься далеко не одним выживанием — для этого тут целая вселенная пользовательского контента. Всё ещё одна из главных игр планеты.

Genshin Impact . Живой культ. В игре можно провести бесконечное количество часов, поскольку она относится к «гачи» — здесь много «лотерейных» механик. Но играть приятно, так что на это не обращаешь внимание.

. Живой культ. В игре можно провести бесконечное количество часов, поскольку она относится к «гачи» — здесь много «лотерейных» механик. Но играть приятно, так что на это не обращаешь внимание. «Аллоды Онлайн» . Популярная нынче старомодная MMORPG (в том числе из-за блокировок), которая предлагается как альтернатива WoW и другим подобным играм.

. Популярная нынче старомодная MMORPG (в том числе из-за блокировок), которая предлагается как альтернатива WoW и другим подобным играм. Lost Ark . Один из неплохих вариантов для фанатов MMORPG и геймплея в стиле Diablo. Контента здесь навалом, а игровой процесс затягивает благодаря сочной боевой системе и разнообразию классов.

. Один из неплохих вариантов для фанатов MMORPG и геймплея в стиле Diablo. Контента здесь навалом, а игровой процесс затягивает благодаря сочной боевой системе и разнообразию классов. Dauntless. Это экшен от третьего лица про охоту на монстров. Ближайший аналог — Monster Hunter. Нужно выследить и убить крупное чудовище, сделать из его костей тесак потяжелее и идти за следующим. И так до того, пока не надоест.