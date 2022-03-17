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Лучшие онлайн-игры, ещё доступные в России: «Аллоды Онлайн», LoL, Dota 2, Genshin Impact и другие

Лучшие онлайн-игры, которые ещё не ушли из России
Денис Абрамов
Лучшие онлайн-игры, ещё доступные в РФ
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Будем честными, на текущий момент времени выбор российского геймера сильно ограничили. «Большая тройка» в лице Sony, Microsoft и Nintendo запретила покупать игры в своих магазинах и отключила многие свои сервисы. Аналогично поступил целый ряд издателей калибром поменьше вроде Square Enix, Ubisoft и других — их тайтлы нам больше недоступны.

Но мы собрались не для того, чтобы оплакивать это или анализировать, когда все они вернутся. Сейчас речь пойдёт о другом — а что, собственно, осталось? В этом плане нам помогут как обширный беклог (у меня, например, хватит ещё на несколько месяцев) так и онлайн-игры, коих даже сейчас в избытке. Про бóльшую часть из них вы прекрасно знаете, поэтому ограничимся коротким описанием.

Лучшие онлайн-игры, в которые можно поиграть в России

  • League of Legends. Популярная MOBA от Riot Games. На текущий момент в ней отключены только микротранзакции.
  • League of Legends: Wild Rift. Мобильная вариация LoL с более простым управлением и слегка меньшим количеством контента. Нельзя оплачивать микротранзакции.
  • TFT. Автобаттлер с очень простым игровым процессом — нужно правильно расставить на поле юнитов и смотреть, как они сражаются с другими. Встроен в клиент League of Legends.
  • Dota 2. Бессменная «Дота», которую знает каждый пацан. Недавно вышло крупное обновление, с которым существенно изменился баланс и появился новый герой Primal Beast. Никаких ограничений по платежам нет.
  • Counter-Strike: Global Offensive. Самая свежая версия командного шутера Valve. Закупка оружия в начале раунда, установка или разминирование бомбы — всё то же самое. Никаких ограничений в России.
  • Valorant. Одна из уже устоявшихся новинок Riot Games — смесь из CS:GO и Overwatch. Это также ближайший конкурент шутера Valve, поскольку игровой процесс почти идентичен. И там, и там две команды выполняют задачи, а оружие покупается в начале раунда. Ограничены продажи микротранзакций.
  • Warface. Классика российского производства, ближайший аналог которой — Call of Duty. Если по каким-то причинам не можете сыграть в CoD, то может стать заменой.
  • PUBG. Первая популярная королевская битва, где 100 игроков высаживаются на большую карту и выясняют, кто останется последним. Недавно перешла на бесплатную модель распространения. Пока никаких ограничений.
  • Fortnite. Главный конкурент PUBG с немного другим геймплеем. Тут можно строиться и есть возможность заниматься далеко не одним выживанием — для этого тут целая вселенная пользовательского контента. Всё ещё одна из главных игр планеты.
  • Genshin Impact. Живой культ. В игре можно провести бесконечное количество часов, поскольку она относится к «гачи» — здесь много «лотерейных» механик. Но играть приятно, так что на это не обращаешь внимание.
  • «Аллоды Онлайн». Популярная нынче старомодная MMORPG (в том числе из-за блокировок), которая предлагается как альтернатива WoW и другим подобным играм.
  • Lost Ark. Один из неплохих вариантов для фанатов MMORPG и геймплея в стиле Diablo. Контента здесь навалом, а игровой процесс затягивает благодаря сочной боевой системе и разнообразию классов.
  • Dauntless. Это экшен от третьего лица про охоту на монстров. Ближайший аналог — Monster Hunter. Нужно выследить и убить крупное чудовище, сделать из его костей тесак потяжелее и идти за следующим. И так до того, пока не надоест.
  • Path of Exile. Самый популярный клон культовой Diablo. Среди ключевых особенностей — бесплатная модель распространения и до безумия сложная прокачка умений, которая неподготовленного человека может просто «сломать».
  • Enlisted. Удивительно хардкорный шутер, ключевая особенность которого выведена в название — игрок управляет сразу отрядом бойцов вплоть до девять бойцов разных классов. Между ними можно переключаться и отдавать команды солдатам.
  • Destiny 2. Фантастический шутер, объединяющий в себе передовые жанровые механики и систему постоянной прогрессии через экипировку. Если совсем просто, это Halo + Diablo. Или футуристическая Borderlands. Базовая версия игры бесплатная, но сейчас нельзя купить любые дополнения.
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