Новая лазейка в PS Store и возрождения в Rainbow Six Siege / Чемп.NEWS

Это всё смекалка: игроки нашли обход блокировки PS Store! В Rainbow Six Siege появились возрождения, и как Саша Грей проходит Elden Ring.

Солнечная мартовская пятница, а вместе с ней и 57-й выпуск наших видеоновостей. Сегодня расскажем о новом способе обхода заблокированного PS Store. Как теперь активировать коды? Объясним в пошаговой инструкции. Обсудим также новый режим с возрождениями в Rainbow Six Siege, которая теперь стала как Call of Duty. Кому понравится это нововведение? Узнайте больше из нашего видео.

57-й выпуск новостей. Не забудьте включить звук перед просмотром

Главное из 57-го выпуска

У Sniper Elite 5 появилась дата выхода. Всё по-старому, но теперь во Франции.

Саша Грей играет в Elden Ring. Подсказываем Саше победные тактики.

Бесплатные выходные в Rainbow Six Siege. Игра сильно изменилась, оцените сами.

И многое другое.

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