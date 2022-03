Игры в Книге рекордов Гиннесса. Туда попали Minecraft, GTA, Assassin's Creed 2 и другие

Книга рекордов Гиннесса собирает по всему миру самые удивительные достижения аж с 1955 года. Начав с проверенных научных фактов, авторы постепенно перешли на совсем уж необычные категории, порой граничащие с безумием. Все помнят про самый дальнобойный выстрел молоком из глаза?

Сегодня в числе рекордсменов справочника можно встретить не только людей, памятники или фильмы. С 2008 года видеоигры отнесли к «классическим» категориям наряду с природой, наукой, искусством и спортом. Были подготовлены специальные издания, записывающие рекорды, связанные с игровой индустрией. Мы собрали для вас 12 самых необычных достижений, установленных популярными играми.

1. Gran Turismo 6 – наибольшее количество автомобилей в видеоигре

Серия Gran Turismo всегда радует геймеров разнообразными режимами, трассами и, конечно же, автомобилями. В каждой новой итерации любители автогонок получали всё больше транспортных средств. Так что попадание в Книгу рекордов Гиннесса по соответствующему пункту оставалось вопросом времени.

Долгожданное событие случилось сразу после релиза Gran Turismo 6. Именно в этой части разработчики не поленились добавить наибольшее количество машин, а именно целых 1237 уникальных экземпляров, ещё 37 появились в дополнениях. Но главное здесь то, что такое разнообразие не было исключительно косметическим. Для каждой отдельной тачки авторы проработали физическую модель, где каждый параметр, от шин до подвески, выделялся своей важностью. Тот самый случай, когда количество переходит в качество.

2. Minecraft – самая популярная бета-версия

Кубическое творение Маркуса Перссона около сотни раз попадало в главный сборник мировых рекордов. Minecraft удостоилась упоминаний в таких номинациях, как «самая прибыльная и продаваемая инди-игра» и «самая большая встреча поклонников одной игры». Но своё рекордное шествие проект начал ещё со сверхуспешной бета-версии.

Пока разработчики вылавливали ошибки, обкатывали механики и поправляли баланс, у игры появлялось всё больше и больше фанатов. Всего в Minecraft на стадии беты зарегистрировались более 10 млн пользователей, привлечённых оригинальной задумкой и простотой геймплея. Тайтл не утратил популярности и в наши дни, даже после столь мощного старта.

3. Football Manager 2009 – самая большая внутриигровая база реальных спортсменов

Серия Football Manager представляет собой проработанный до мелочей симулятор тренера, менеджера и владельца футбольной команды в одном флаконе. Sports Interactive настолько трепетно отнеслась к собственному проекту, что создала одну из крупнейших виртуальных баз реальных футболистов.

Апогея команда достигла в версии 2009 года, где собрала данные на 370 тысяч настоящих спортсменов, выступавших на тот момент в свыше 5000 клубов. Ни один другой спортивный симулятор не может похвастаться такими масштабами, что и отметили в редакции книги Гиннесса.

4. Wasteland 2 – самое долгое ожидание продолжения

Дистанция в десять лет в игровой индустрии считается огромной. За это время вырастает новое поколение игроков, зарождаются новые жанры, технологии уходят далеко вперёд, а старых героев вспоминают исключительно в ностальгическом ключе. Поэтому различные сиквелы и продолжения стараются выпускать как можно скорее, пока горячо. Но, как у любого правила, встречаются и исключения.

В 2014 году благодаря успешной кампании на Kickstarter до релиза добралась Wasteland 2. Казалось бы, что тут такого, очередной проект, которых и так много. Вот только первая часть «Пустошей» появилась в продаже в далёком 1988 году, то есть между оригиналом и сиквелом прошли рекордные 26 лет. Интересно, что игра могла выйти ещё в 2013-м, но разработчики не справились с объёмом работы, поэтому фанатам пришлось подождать лишний год.

5. The Last of Us – наибольшее количество номинаций BAFTA

Вопрос, следует ли считать видеоигры искусством, до сих пор остаётся открытым. Но такая неопределённость не мешает различным тайтлам получать престижные награды. Так, Британской академии в области видеоигр очень понравилась The Last of Us.

Да настолько, что творение Naughty Dog номинировали на премию BAFTA целых 12 раз, в том числе за два дополнения. Забрать получилось семь статуэток, включая за «Лучшую игру 2014 года», по дороге обогнав достойных конкурентов в лице GTA 5 и Bioshock Infinite.

6. Scarface: The World is Yours — наибольшее количество ругательств в игре

Scarface: The World is Yours представляет собой альтернативное продолжение знаменитого фильма «Лицо со шрамом», в котором главную роль сыграл Аль Пачино. В игре с возрастным ограничением «18+» ненормативная лексика рассматривалась как само собой разумеющееся.

Но даже самые ярые поклонники Тони Монтаны вряд ли ожидали, что разработчики из Radical Entertainment настолько не будут сдерживаться. Всего в игре можно услышать целых 5688 нецензурных ругательств. Практически в каждой второй строчке диалога встречалось какое-нибудь крепкое словцо. Поэтому, запуская Scarface, убедитесь, что рядом с вами нет детей или родителей.

7. The Elder Scrolls Online — наибольшее число NPC

Разработчики The Elder Scrolls Online смогли аккуратно перенести все достоинства «Свитков» в MMO-русло, не растеряв по дороге нужную атмосферу. Прекрасные пейзажи, знакомые локации, различные активности – всё это привлекло в проект тысячи игроков по всему миру. Но в Книгу рекордов Гиннесса TESO попала по совершенно другому поводу. Дело в том, что в красочных просторах Тамриэля можно встретить больше 10 тысяч уникальных NPC. Так что скучать там просто некогда.

8. Entropia Universe — самые дорогие внутриигровые покупки

Хоть внутриигровые покупки давно стали обыденностью, некоторые суммы до сих пор будоражат воображение. В 2005 году некто Джон «NEVERDIE» Джейкобс купил виртуальный курорт в Entropia Universe. «Недвижимость» обошлась ему в 100 тысяч настоящих долларов. Однако едва Джейкобс успел порадоваться покупке, как курорт перекупили уже за $ 335 тыс.

Но мировой рекорд закреплён не за ними, а за SEE Digital Studios AB, которая приобрела целую планету Calypso за колоссальные $ 6 млн. Но тут следует уточнить: вместе с игровой локацией компания приобрела у разработчиков всех обитавших там пользователей, вместе со всеми микротранзакциями. И хотя это больше похоже на долю в бизнесе, но в историю они уже вошли.

​ 9. GTA: San Andreas – наибольшее число приглашённых актёров

Среди отечественных геймеров San Andreas больше ассоциируется с не самым удачным машинным переводом, после которого выражения по типу «углепластика» пошли в народ. Но сам тайтл на тот момент выделялся продуманным геймплеем и масштабным городом, наполненным многочисленными жителями разной степени проработанности. Неудивительно, что во время разработки студии пришлось пригласить аж 339 актёров. Никакая другая игра и близко не подошла к этому показателю.

10. Assassin's Creed 2 – наибольшее количество обложек, на которые попала игра

Если первая часть Assassin's Creed ощущалась как экспериментальная демка, то вот вторая сделала огромный шаг вперёд. Разработчики довели до ума свои многочисленные задумки, которые в оригинале ощущались сырыми. Почувствовав, что у них на руках возможный хит, боссы Ubisoft не пожалели денег на рекламную кампанию.

Представители Книги рекордов Гиннесса посчитали, что игра засветилась на самом большом количестве журнальных обложек. Согласно данным издателей, за год Эцио Аудиторе побывал на 127 обложках изданий в 32 странах мира. Неудивительно, что именно вторую часть многие считают лучшей из всей франшизы.

11. EVE Online – самая дорогая битва

Популярное мнение гласит, что EVE Online – это та самая игра, про которую интереснее прочитать, чем опробовать самому. Действительно, истории галактических конфликтов звучат ничуть не хуже «Властелина колец» или «Игры престолов». Вот только далеко не каждый нашёл в себе силы, желание и время, чтобы разобраться во всех нюансах местного геймплея. Такой уникальный проект просто не мог не побить какой-нибудь рекорд.

Именно в EVE случилась самая масштабная и дорогая битва в истории видеоигр. В ходе Второй пчелиной войны в секторе M2-XFE столкнулись около 5000 геймеров из двух коалиций – Imperium и PAPI. В сражении, которое продлилось 14 часов, поучаствовали 400 дредноутов, 400 суперкаров и тысяча «Титанов» – самых больших кораблей в игре. В ходе боёв было уничтожено 3404 корабля, в том числе 257 «Титанов». Общая стоимость уничтоженной техники составила 29 111 604 784 863 единиц местной валюты ISK или почти $ 380 тысяч. В память об этом историческом событии установили монумент.

12. Fuel – самая большая виртуальная территория

Открытые миры – настоящая головная боль для разработчиков. Больше — не всегда лучше, поскольку процесс заполнения огромных территорий разнообразными активностями затруднителен, забирает много времени и ресурсов. Если не постараться, то пустые и неинтересные локации быстро наскучат игрокам.

Но иногда разработчиков всё же поражает мания гигантизма, в результате чего получаются игры вроде Guel. Гоночная аркада 2009 года попала в Книгу рекордов Гиннесса за 14,4 тыс. квадратных километров постапокалиптических пейзажей. Для сравнения: Гонконг, Сингапур и остров Мэн вместе взятые занимают гораздо меньшую территорию.