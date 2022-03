Какие игры в ближайшее время выйдут в России

Может показаться, что все игровые компании ушли из России или приостановили свою деятельность в стране, однако это не так. Во-первых, у нас всё ещё чудесным образом работает Epic Games Store. Во-вторых, в ближайшее время некоторые разработчики даже выпустят свои новинки. О них сейчас и поговорим.

Death Stranding Director's Cut

Релиз: 30 марта в Steam и Epic Games Store

Расширенная версия Death Stranding доберётся до ПК. Тут игрокам повезло, что за выпуск на компьютерах отвечает не сама Sony, а сторонний партнёр — 505 Games. А это один из немногочисленных издателей, кто пока не остановил свою деятельность в России.

Владельцы оригинала получат апгрейд за 599 рублей, тогда как остальные смогут приобрести его по сниженной цене в 1599 рублей.

Weird West

Релиз: 31 марта. В России только в Steam (999 рублей)

Новинка Рафаэль Калантонио, геймдизайнера Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored и Prey (2016). Хотя геймплейно Weird West мало напоминает предыдущие работы разработчика, она всё равно создаётся с учётом всех его принципов. В первую очередь максимальной свободы действия.

Под управлением героев оказываются несколько персонажей с разными набором умений, а задача игрока — применить их как душе угодно. Главное — гибкость и импровизация.

Мы, кстати, уже проходим игру и к релизу выпустим полноценный обзор. А вот купить Weird West получится только в Steam на ПК, поскольку все консольные площадки закрылись. Хотя владельцам Xbox Game Pass повезло — они бесплатно смогут загрузить игру в день релиза.

На этом из заметных релизов до конца апреля, к сожалению, всё. Правда, владельцев Xbox Game Pass на Xbox всё же ждёт больше релизов даже новинок:

RPG-стратегия Crusader Kings 3 уже 29 марта выйдет на консолях, однако в России в продаже она не появится просто потому, что оба магазины закрыты. Но на Xbox благодаря Game Pass сыграть всё же получится, ведь стратегия появится в сервисе с первого дня.

С симулятором бейсбола MLB The Show 22 ситуация ещё интереснее: игра от студии PlayStation появится в России только на Xbox благодаря подписке Game Pass, куда игру добавят в день релиза.

К сожалению, это все ближайшие релизы, которые пока подтверждены к запуску в России.