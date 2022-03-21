Почему нового «Ведьмака» анонсировали так рано? Разбираемся

CD Projekt неожиданно решила анонсировать нового «Ведьмака». Многие поклонники наверняка ждали официального подтверждения, однако студия ещё с 2019 года прямо говорила о планах вернуться ко вселенной Анджея Сапковского.

И новый «Ведьмак» — это не «Ведьмак 4». Это новая история во вселенной, но не продолжение «Ведьмака 3: Дикая Охота». По крайней мере, новинку так позиционируют — это начало новой саги The Witcher.

Но зачем польская студия решила анонсировать игру сейчас? Да ещё и без названия, завязки и вообще каких-либо подробностей — кроме того, что новинку делают на движке Unreal Engine 5 в рамках специального соглашения с Epic Games. У всего этого есть простые объяснения.

Основная теория вокруг нового «Ведьмак» связана с кулоном школы кота — такой же носила Цири. Многие наверняка ожидают, что в продолжении серии главной героиней станет приёмная дочь Геральта. Тем более многие просили об этом ещё со времён выхода «Дикой Охоты».

Почему сейчас?

CD Projekt спустя почти полтора года исправила многие проблемы Cyberpunk 2077, а гнев игроков уже не такой горячий. Анонс новой игры до этого только разозлил бы аудиторию, однако после долгожданного некстген-патча Cyberpunk 2077 подобное уже не так вероятно.

Студия с самого релиза «Киберпанка» находилась под давлением со стороны инвесторов, которые были недовольны многим в работе студии. Особенно непрозрачностью процессов, когда некоторые вещи буквально пытались утаить от публики (состояние игры на консолях, например). CD Projekt были нужны хорошие новости, а возвращение к любимой миллионами вселенной — это оно и есть.

Однако куда важнее переход с проприетарного движка REDengine, на котором делали «Ведьмака 3: Дикая Охота» и Cyberpunk 2077, на куда более известный и гибкий Unreal Engine 5. Смена технологий в анонсе важнее ублажения акционеров.

Почему нового «Ведьмака» делают на Unreal Engine?

Тут всё очень просто: с Unreal Engine умеют работать во всём мире. Это один из самых популярных и распространённых движков, который постоянно совершенствуется. У тебя есть готовая база, и её постоянно улучшают, добавляя новые возможности.

CD Projekt со времён «Ведьмака 2» работала на собственном движке — его создавали параллельно с разработкой игры, что накладывало множество проблем. Подобное производство сравнивают с постройкой рельсов в момент, когда по ним уже едет поезд. Всё постоянно идёт не по плану. Именно поэтому даже самые известные разработчики в последнее время стали переходить на технологии партнёров. Особенно популярным вновь становится Unreal Engine.

Большим плюсом технологии Epic Games стало множество улучшений по работе с новыми консолями, благодаря чему многие процессы можно либо автоматизировать, либо ускорить. Вспомните технологическую демоверсию «Матрицы» для PS5 и Xbox Series. Город там создавался процедурно — за считаные мгновения. Да, разработчики частично корректировали его, однако это всё равно заметно ускоряет работу.

И подобных технологий на Unreal Engine 5 огромное множество. Именно поэтому даже BioWare делает следующую Mass Effect на Unreal Engine, а не Frostbite.

Самое важное: почему игру анонсировали именно сейчас?

Новый «Ведьмак» выйдет очень не скоро. Вряд ли у CD Projekt есть даже примерный план по проекту. Его разработка находится в самом начале, а сегодняшний анонс нужен для запуска поиска специалистов — тех самых, что умеют работать на Unreal Engine.

Сложившаяся ситуация чем-то напоминает то, что случилось примерно 10 лет назад: в 2012 году СD Projekt только начала разработку Cyberpunk 2077 и решила сразу же представить RPG публике. А уже спустя год, в 2013-м, студия анонсировала «Ведьмака 3: Дикая Охота» — она была в активной фазе производства и уже спустя два года вышла. После чего всё наработки Cyberpunk 2077 обнулили и игру начали делать с нуля. Скандальный релиз случился в конце 2020 года — вы об этом и сами знаете.

Сейчас CD Projekt отдаёт большую часть сил на производство Cyberpunk 2077 — новые патчи и первые расширения. Вдобавок нас ждёт и новая игра по «Киберпанку». Скорее всего, она появится раньше, чем мы увидим нового «Ведьмака».

Поэтому в данный момент для нового «Ведьмака» ищут специалистов и формируют команду, также занимаясь прорабатыванием концепции грядущей игры. Возможно, студия вернётся к первоначальной идее — когда игрок создавал своего ведьмака, а не играл придуманным заранее Геральтом или Ви.