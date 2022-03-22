Каким должен быть новый «Ведьмак». Придумываем игру мечты

CD Projekt наконец-то официально объявила, что серия «Ведьмак» продолжится! Уже сейчас поляки работают над совершенно новой игрой, которая начнёт новую сагу об охотниках на чудовищ. Однако никаких подробностей, помимо Unreal Engine 5 и ничего не говорящего арта, они не сообщили.

Мы даже не знаем, какой вообще будет игра и насколько она похожа или непохожа на трилогию о Геральте из Ривии. Однако это не мешает нам пофантазировать, какой она должна стать. У меня всегда было много претензий к геймплею и некоторым особенностям «Дикой Охоты», поэтому будем ориентироваться именно на неё.

Игра должна использовать все возможности Unreal Engine 5

Мы уже знаем, что следующий «Ведьмак» базируется не на собственном движке поляков REDengine, а на гиперпопулярном Unreal Engine 5. И мы прекрасно видели все его возможности благодаря технодемо «Матрицы». Рендеринг окружения в реальном времени за мгновения, сверхреалистичные текстуры и тени и прочие навороты — всё это хочется увидеть в новой The Witcher, со всех красивых сторон.

Почему CDPR выгодно использовать именно Unreal Engine 5? Во-первых, он один из самых доступных на сегодня. Во-вторых, его напичкали современными технологиями и методами работы с графикой, благодаря чему новый «Ведьмак» обязан засиять. И третье, наверное, самое важное: полякам не придётся участвовать в очередном забеге «сделай сначала что-то в самом движке, потом уже делай игру, а затем что-то доделывай в движке» и так по кругу. Все помнят о многочисленных кранчах, на которых студию обрекли предыдущие игры.

Да, для работы с Unreal Engine 5 нужны специалисты. Но ведь в том числе поэтому CDPR анонсировала нового «Ведьмака» так рано — ей нужно заявить всему миру, что следующая часть легендарной саги переезжает на новые технологии. Теперь команде станет намного проще набирать сотрудников.

Забыть метод рекламы Cyberpunk 2077

Маркетинг Cyberpunk 2077 был без преувеличений эталонным. Однако пока рекламщики придумывали, как бы ещё продать и без того лояльной многомиллионой аудитории мечту, сами разработчики занимались совершенно другим проектом.

В рекламе Cyberpunk 2077 фанатам обещали живой открытый мир в духе Red Dead Redemption 2 или GTA 5, а вместе с этим вариативную сюжетную линию со множеством решений и неочевидных исходов, да ещё и геймплей разных типов в духе Deus Ex. И всё это со вниманием к даже мельчайшим деталям!

К сожалению, Cyberpunk 2077 оказалась совсем другой. Она больше похожа на творения Telltale. Это прекрасная сюжетная игра, где город, скорее, декорация в духе первой Mafia, а геймплей уходит на дальний план из-за своей простоты. Это не плохо, но это совсем не то, что нам обещали.

Сделать нормальную боевую систему

Я ненавижу боевую систему третьего «Ведьмака». Нет, она в меру зрелищная и удобная, но какая же деревянная и однообразная! За всю игру Геральт может выучить чуть ли не два новых удара, а большую часть времени игрок бездумно затыкивает противников быстрыми атаками. Из-за этого бои в «Ведьмаке» очень быстро приедаются, от них не ждёшь ничего нового. И это — первый столп геймплея, над которым полякам нужно поработать очень тщательно.

Важно понимать, что боевую систему не стоит перелопачивать и превращать в слэшер в духе Bayonetta и Devil May Cry — эти игры совсем о другом. Но нужно сделать что-то, из-за чего сражения перестанут вызывать зевоту. Ближайший действительно качественный ориентир — перезапуск God of War 2018 года. В нём Кратос стал гораздо медленнее и неповоротливее, зато в каждом его ударе чувствуется божественное могущество, ощущается сила. Да и типов атак достаточно много, за счёт чего драться в GoW не надоедает до самого финального босса.

Ещё один хороший способ качественно улучшить боевую систему нового «Ведьмака» — увеличить вариативность противников и способы борьбы с ними. В третьей части каждого монстра или бандита можно спокойно убить лёгкими атаками, даже не прибегая к улучшениям, маслам и эликсирам.

Да, сейчас мне скажут: «Но на высоком уровне сложности мази полезны!» Безусловно, но это не улучшает боевую систему, а лишь показывает её атрофированность. Если для увеличения интереса сражений нужно поднять сложность — это не нормально и не панацея.

Хороший пример — трилогия Batman Arkham. Её боевая система совсем не такая, как в «Ведьмаке», но смысл такой же: Бэтмен может летать от одного врага к другому и вырубать за один удар. Однако в каждой новой игре Rocksteady разбавляла этот процесс именно за счёт уникальных противников, которых нельзя просто «затыкать». Бойца с щитом нужно вырубить в прыжке, бандита с электрической дубинкой — перепрыгнуть, а против громил прекрасно помогают оглушающая атака или гаджеты.

Если поляки придумают, как адаптировать подход Sony Santa Monica к построению боевой системы и расширят набор архетипов противников, как сделала Rocksteady, то следующая The Witcher точно избавится от всех проблем предыдущих. И для всего этого будущему ведьмаку понадобятся дополнительные инструменты.

Расширить набор вооружения

Давайте будем честными, набор вооружения Геральта очень скудный. Да, есть бесчисленное число мечей разных ведьмачьих школ и типов, но это всё равно один-единственный адекватный вид оружия в этих играх. В третьей части иногда можно взять какой-нибудь топор, но что от него толку, если какой-нибудь крутой клинок адептов школы Кота или Волка в разы лучше?

Новому ведьмаку явно нужно расширить арсенал. Зачем ограничиваться только мечами, когда можно научить его обращаться с топорами, молотами, алебардами и прочими видами оружия? Или, например, почему бы не добавить щиты или какие-то дополнительные защитные предметы? Да, может быть охотники на чудовищ чтят традиции и используют только такой тип клинков, но мы ведь уже сказали про важность того, чтобы разнообразить боевую систему — и набор оружия влияет на неё напрямую.

Сюда же можно отнести совершенно бесполезные дальнобойные виды оружия вроде арбалетов и бомб. Если с первым всё понятно — им не пользовался ни один адекватный игрок, — то второе нужно прояснить: это ненормально, когда герой останавливается и делает продолжительный замах, чтобы метнуть гранату. Как вообще в этом мире можно тормозить и тратить время на подобное? Если CDPR планирует дорабатывать боевую систему, то стоит кардинально изменить механику дальнего боя.

Улучшить передвижение и сделать нормальный паркур

Ещё одна ключевая проблема всех «Ведьмаков» связана с передвижением Геральта. Если коротко, то она ужасна. Охотник на чудовищ не может быть настолько неповоротливым и неотзывчивым. Даже чтобы просто залезть на лестницу, к ней нужно подойти под определённым углом и нажать кнопку действия — в современном мире уже давно научились обходиться без таких костылей.

И почему бы не добавить паркур, хотя бы базовый? Да, он есть и в третьей части, но если вспомнить о нём в деталях, то станет понятно — это нужно исправлять в первую очередь. Добавить больше способов передвигаться по миру и взаимодействовать с преградами, расширить возможности прыжков или добавить новые механики лазания по выступам. Из-за этого геймплей значительно преобразится.

Убрать или снизить зависимость от ведьмачьего чутья

С этим пунктом гораздо сложнее, потому что именно третий «Ведьмак» ввёл моду на особенное шестое чувство, которое волшебным образом подсвечивает вражеские следы или важные объекты, с которыми можно взаимодействовать. Это полезная механика, бесспорно, но она слишком облегчает процесс прохождения и полностью убивает интерес к исследованию. Зачем оно надо, если можно нажать на кнопку и всё нужное сразу вылезет на экран?

Понятное дело, что поляки вряд ли полностью откажутся от этой механики, ведь она чуть ли не самая основная во всей серии. Однако в новом «Ведьмаке» хотелось бы увидеть больше способов изучать мир и добывать из него важную информацию, а не бегать от одной красной точки к другой.

Расширить способы применения ведьмачьих знаков

Да, в третьей части можно сломать каменную стену с помощью Аарда или зажечь огонь через Игни. Однако этого мало! В основном потому, что все подобные места жёстко регламентированы и расставлены вручную. С одной стороны, это не так уж плохо — так игрок точно не сломает что-то важное или не сожжёт здание с сюжетным персонажем. Однако другая сторона отсылает нас ко всем предыдущим пунктам этого текста.

В играх с открытым миром прежде всего ценится то, как этот самый мир реагирует на действия геймера. И если увеличить уровень его интерактивности и дать ведьмаку возможность играть с ним на своих правилах — игровой процесс изменится значительно. У игрока появится больше возможностей и мест, где можно подрубать креатив. Например, свалить с помощью Аарда огромное дерево прямо на противников или использовать Квен перед прыжком в пропасть, чтобы выжить при падении.

Ну и самый простой способ решить проблемы со знаками — добавить новые. Мы годами отталкивали противников Аардом и поджигали Игни, может, самое время придумать что-то кардинально другое?