Культовые серии возвращаются! От Crysis и GTA до «Ведьмака» и Mass Effect

Однако есть одно но — надо их дождаться.

После анонса нового «Ведьмака» стало совсем очевидно, что в обозримом будущем нас ждёт возвращение многих культовых серий. То, что мы ждали годами, за последние время успели анонсировать, хотя и не поделившись деталями. В этом материале мы решили вспомнить несколько таких.

«Ведьмак. Новая сага»

Официально у «Ведьмака 4» нет названия, да и «четвёрки» там не будет. Сами разработчики не торопятся раскрывать хоть какие-то детали, но на первом постере разместили логотип школы кота — такой же был у Цири, приёмной дочери Геральта из оригинальной трилогии. Она наверняка может стать новым протагонистом.

Другой вариант: отказ от заранее прописанного главного героя. Изначально первого «Ведьмака» хотели делать с возможность создать собственного персонажа, как в классических RPG. С запуском новой саги, а именно так описывают грядущую новинку, к этой идее могут вернуться.

Релиз, правда, не стоит ожидать раньше 2026 года. Разработка только начинается.

Grand Theft Auto 6

Мало кто сомневался, что Rockstar не возьмётся за создание продолжения GTA. Слухов о шестой части с 2013 года накопилась целая масса, однако 4 февраля 2022 года студия неожиданно подтвердила разработку. Для Rockstar подобный ход как минимум необычен: раньше компания всегда сопровождала анонсы трейлерами и какими-то деталями. А тут лишь сухое «Да, мы делаем».

И сейчас мы рады подтвердить, что работа над следующей GTA идёт полным ходом. Мы с нетерпением ждём возможности рассказать больше.

По данным авторитетных источников журналиста Джейсона Шрайера, масштабы шестой GTA уступают пятой части. Разработчики хотят сделать уверенный фундамент, который со временем будет расширяться. Основным местом действия, согласно слухам, станет Вайс-Сити.

Релиз стоит ожидать в 2024-2025 годах, не раньше.

Crysis 4

Кульминацией выпуска ремастеров трилогии Crysis стал неожиданный анонс четвёртой части. Её также только начинают делать, а в коротком тизере совсем нет полезной информации. Но, судя по всему, нас ждёт именно продолжение — со ставкой на одиночное прохождение.

Сейчас Crytek сильно отличается от той, что некогда делала классические Crysis. Однако, скорее всего, это пойдёт на пользу студии. Будем надеяться, что нас не ждёт очередная игра в открытом мире в стиле Far Cry (хотя в случае Crysis это было бы очень иронично).

Возможно, с Crysis 4 команда постарается реализовать первоначальную концепцию первой части. Тогда хотели выпустить шутер-песочницу с большой свободой выбора — но не надо путать это с открытым миром. Песочница предполагает именно уровни в виде больших локаций со своими особенностями.

Crysis 4 выйдет не раньше 2024-2025 годов.

The Elder Scrolls 6 (или Skyrim 2)

Последняя The Elder Scrolls вышла так давно, что для многих игроков серия стала ассоциироваться строго с одной частью с подзаголовком Skyrim. Связь стала настолько тесной, что многие неиронично называют продолжение Skyrim 2. Но это так, лирическое отступление.

The Elder Scrolls 6 анонсировали уже давно — почти четыре года назад, в 2018-м. И с тех пор мы практически ничего о ней не узнали. Сам дебютный ролик, как уже стало традицией для игр этого материала, не отличается информативностью.

Продолжение делают на уже стареньком движке Creation Engine — его Bethesda создала ещё для Skyrim. Однако, понятное дело, технологию за прошедшие годы успели значительно усовершенствовать и модифицировать, поэтому нельзя говорить, что это буквально один и тот же движок.

The Elder Scrolls 6 выйдет не раньше 2025 года. Причём только на Xbox и ПК — без PlayStation.

Beyond Good & Evil 2

Сиквел шедевра Мишеля Анселя уже дважды умудрился попасть в производственный ад. Сначала его представили в 2008 году, однако разработчики так и не смогли реализовать своё видение. Затем вторую часть анонсировали в 2017-м… и она вновь пропала с радаров. Да ещё и потеряла Мишеля Анселя, который после череды скандальных материалов в СМИ вообще ушёл из игровой индустрии.

Ubisoft периодически говорит о проекте, напоминая о его продолжающейся разработке, однако СМИ уже не раз говорили о проблемах в команде. У сиквела долгое время не было чёткого видения, из-за чего разработка годами просто стояла на месте.

Поговаривают, что сейчас производство сдвинулось с мёртвой точки и что-то начало формироваться. Однако когда мы увидим это — другой вопрос. Возможно, очень скоро Ubisoft решит показать хоть немного больше.

Новая вселенная Blizzard

Сейчас в Blizzard уже мало кто верит, но анонс игры в абсолютно новой вселенной всё равно встряхнул индустрию. Последний раз компания выпускала новую IP шесть лет назад — ей стала Overwatch. И это был важный прецедент, поскольку предыдущий новый бренд запустился в 1998 году — StarCraft.

Создание новой вселенной для Blizzard — настоящее событие. Поэтому даже после череды провалов и скандалов подобные анонсы не остаются незамеченными.

О самой игре известно лишь то, что она посвящена выживанию. На этом всё.

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Mass Effect 5

Следующая Mass Effect отличается от остальных игр тем, что разработчики даже в первом трейлере решили намекнуть на важные детали грядущей RPG. В первую очередь нам показали останки Жнецов и напарницу из оригинальной трилогии — Лиару. Но и на этом в BioWare не остановились.

В отличие от той же Bethesda, которая очень скудно делится подробностями о The Elder Scrolls 6, BioWare активно намекает на концепцию игры. Судя по всему, студия взялась реализовать амбициозную идею сделать одновременно продолжение Mass Effect 3 и Mass Effect: Andromeda. Что? Да!

Впрочем, ждать предстоит долго — Mass Effect 5 всё ещё на раннем этапе производства. Но есть одна хорошая новость: после проблемного производства игр на движке Frostbite команда перешла на Unreal Engine 5 — на нём же, кстати, делают и следующего «Ведьмака».

Забавный факт: первого «Ведьмака» делали на собственном движке BioWare — Aurora (Neverwinter Nights). Его канадцы отдали поляками специально для их первой игры. Спустя 15 лет обе студии вновь работают на базе одной технологии. История циклична!

Ремейк Splinter Cell

Поклонники Сэма Фишера с 2013 года смиренно ждали возвращения спецагента с хриплым голосом, однако в концепцию новой Ubisoft (открытый мир и лайв-сервисы) франшиза Splinter Cell просто не вписывалась. Да, издатель пустил под нож множество идей, так и не дав зелёный свет хоть какой-то.

Чудо случилось осенью 2021 года, когда Ubisoft публично объявила о разработке ремейка Splinter Cell. Правда, что это конкретно значит, в студии до сих пор не объяснили — будет ли это ремейк только первой части, сборник «лучших уровней» или что-то ещё? Мы до сих пор не знаем.

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Возможно, даже в самой Ubisoft этого ещё не знают, поскольку проект находится на очень раннем этапе производства. Для него ищут специалистов и фактически только сейчас формируют команду внутри Ubisoft Toronto (Splinter Cell: Blacklist).

Уже успели заметить, что объединяет все продолжения культовых серий? Да, о них официально практически ничего неизвестно, а многие даже спустя годы после анонса всё ещё находятся на «раннем этапе производства». Индустрия повзрослела, и компании пересмотрели свои взгляды.

Вместо сюрпризов, когда важный проект анонсируют буквально готовым за несколько месяцев до выхода, о работе над ними официально сообщают сразу после того, как руководство даёт зелёный свет на их создание. В первую очередь так делают, чтобы найти нужных специалистов.