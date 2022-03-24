Обзор Destiny 2: The Witch Queen. Король шутеров и лучшее дополнение в истории

Последние несколько лет в Destiny 2 ощущались какими-то дежурными: после удачной Forsaken («Отвергнутые») уже независимая Bungie выпустила факультативную Shadowkeep («Обитель теней») на наработках первой Destiny и пресную Beyond Light («За гранью Света») — но в последней хотя бы добавили новый элемент, стазис.

Основная поддержка благодаря сезонам и активностям становилась лучше, но сами аддоны на релизе получались в лучшем случае проходными для обычных обывателей. Сюжетные кампании были совершенно неинтересными — при желании их можно пробежать за несколько часов без какого-либо интереса.

Встречайте The Witch Queen

До выхода расширения ожидания были примерно такими же: Bungie обещала примерно то же самое, что и последнюю пару лет. Однако за кулисами разработчики явно пытались придумать новую формулу, чтобы даже сюжетная кампания казалась не каким-то придатком или обучением. Если коротко, им это удалось.

«Королеву-ведьму» нельзя проходить на стандартном уровне сложности — даже забудьте, что он существует. Команда шутера наконец-то начала понимать, что сложность не должна быть строго привязана к экипировке героя (а если точнее, цифрам его экипировки), поэтому пройти кампанию сможет вообще любой — не надо тратить под сотню часов для создания билда под прохождение на «харде».

Bungie сравнивала кампанию The Witch Queen с Halo и DOOM Eternal — как оказалось, на первый взгляд довольно смелые заявления оказались как никогда правдивыми. Но я бы неиронично добавил в этот микс ещё и Dark Souls. На легендарной сложности предстоит заучивать поведение противников и места их появления. На некоторые сражения могут уйти часы, но тебе в целом всегда интересно. Боевая система шутера вкупе с такой сложностью работает на полную. Зачастую кампания кажется слегла облегчённой версией рейда. Это круто!

Правда, традиционно для сложных игр всё же возникают ситуации, где разработчики недокрутили баланс, и получается либо слишком сложно, либо слишком легко. Кто-то любит «ваншоты»? Или хотя бы считает их честными? В кампании The Witch Queen есть несколько мест, где придётся реально побеситься. Финальный босс в кооперативе вообще практически непобедимый — мы потратили несколько часов, а общий счётчик смертей превысил 150. В итоге начали пользоваться хитрыми тактиками, иначе ну вообще невозможно.

Ещё один повод проходить DLC на легендарной сложности — дополнительный крутой лут.

Вообще, хочется, чтобы Bungie постепенно сделала сложность зависимой именно от умений игрока, а не просто от его уровня Света (экипировки). Если у тебя 1450-й уровень, а на задание на 1480, то тебя почему-то будут убивать даже самые простые враги, которых в других активностях ты косил один за другим.

Впрочем, проблески есть уже сегодня. Видно, что разработчики пытаются как-то органично объединить разные философии, поэтому даже сейчас некоторые активности даже при куда больших требованиях могут проходиться. Да, не без проблем, но всё это куда лучше моментальных смертей.

Королева-ведьма Саватун

Удивительно, что Bungie удалось не только создать увлекательную кампанию, но и наконец-то сделать интересным сам сюжет. В историю королевы Саватун удалось поместить несколько удивительных поворотов. Они переворачивают как восприятие самой злодейки, так и концепцию самого Света в мире.

Свет и Тьма — это две стороны конфликта. Свет — добро. Тьма — зло. Однако вокруг обеих сторон долгое время ходили теории, что всё не так просто. Со временем Bungie начала уходить в серость, а с Beyond Light у Стражей появилась возможность прикоснуться к силам Тьмы. В The Witch Queen грань стала ещё больше размываться.

Неиронично отмечу, что основной сюжет Destiny наконец-то начали подавать не какими-то полунамёками между большими дополнениями вроде того же возрождения убийцы Кейда-6 Ульдрена Сова в виде Стража с собственным Призраком. Тут важные события происходят внутри кампании — и это тоже очень важно.

Предыдущие DLC, будь то Shadowkeep и Beyond Light, были в духе «ну вот, Тьма уже практически тут». Однако глобально мы всё равно занимались какими-то сторонними делами, а Тьма так и оставалась где-то на фоне. Тьма в Destiny стала своего рода драконами, которые вот-вот прилетят.

Просто представьте, что трилогию Mass Effect растянули на восемь частей, а Жнецы полноценно появились бы только в Mass Effect 8. Похоже, The Witch Queen в этом сравнении представляет собой Mass Effect 7. То есть уже ну вот-вот, а Саватун напрямую связана с грядущим конфликтом.

Сюжетно The Witch Queen буквально путает некоторые важные понятия о вселенной, меняя представление о былых событиях. Теперь главное, чтобы дальше разработчики смогли удержать эту планку. Но тенденция уже сильно радует, особенно когда во второй половине Стражи занимаются в первую очередь расследованием. Когда за одной шокирующей деталью истории следует другая, которая переворачивает вообще всё.

Bungie никогда не была сильна в сюжетных интригах, но The Witch Queen даёт надежду, что ближе к финалу саги Света и Тьмы фанатов ждут не просто очередные сражения «добряков» с «плохишами». Нас ждёт нечто более глубокое. «Королева-ведьма» посеяла это семя.

Не испугайся

Традиционно с выходом нового DLC появилась и новая локация. Она выглядит просто потрясающе, особенно в закрытых областях — каждый кадр можно на стену вешать. Создатели Destiny всегда круто умудрялись сочетать передовую работу художников и технические возможности, но в The Witch Queen они превзошли себя.

Мир-трон получился таинственным, готическим и мрачным, но при этом ярким. Разработчикам удалось передать настроение всего дополнения просто за счёт внешнего вида локаций — это мрачный детективный хоррор. Оглянувшись, буквально впитываешь эту атмосферу. Не зря зачастую дают просто побегать по уровням — далеко не везде придётся сражаться. Часто герой будет исследовать окружение в тишине.

Вдобавок новую локацию попросту интересно исследовать даже во время патруля — секретов, активностей и заданий тут спрятано немало. Самые удачные DLC для Destiny легко определить по локации: если отправляешься туда просто исследовать мир, значит, добавка удачная. Таким раньше могли похвастаться только The Taken King и Forsaken.

Важным нововведением стало появление Стражей-врагов. Некоторые особо сильные представители местного Улья выходят на задание с собственными Призраками, благодаря чему могут возрождаться после смерти и использовать способности Стражей, даже ультовать. Подобные стычки, наверное, получились самыми интересными, потому что даже к концу кампании всё ещё сложно запомнить — чёрт побери, надо ведь ещё и Призрака уничтожить. Нередко на последних силах приходилось по новой уничтожать супостата.

Возрождение

Однако The Witch Queen — лишь начало. Вместе с выходом дополнения стартовал новый сезон — «Возрождение». Тут предстоит объединиться с Кабал ради дальнейшего противостояния войскам Саватун. Традиционно добавили тематический режим, где предстоит бесконечно ловить важных бойцов Улья для их дальнейшего изучения. Геймплейно это просто страйк на трёх героев. Ничего примечательного.

Ещё важно отметить два других нововведения:

«Пустота 3.0» — теперь подклассы Void стали более гибкими благодаря системе прокачки стазиса из Beyond Light. В течение года оставшиеся подклассы (Солнце и Электричество) также переведут на новую систему;

Глефа — новый тип оружия, стреляющий меч. Bungie частично построила немалую часть рекламы TWQ именно вокруг неё, но лично мне она показалась недостаточно эффективной.

Однако благодаря появлению Глефы разработчики исполнили давнее желание фанатов — появилась возможность крафтить собственное оружие, выбирая нужные перки и чертежи.

Мир во Тьме

В целом я бы назвал The Witch Queen, наверное, лучшим дополнением в истории Destiny. Сюжетная кампания — чуть ли не отдельная игра внутри шутера, которую надо показать поклонникам жанра. Без недостатков не обошлось, но на фоне массы преимуществ она получилась эталонной. Так держать, Bungie.

Так можно в целом описать всю The Witch Queen — это Destiny на самом пике. Лучшее, что случилось с шутером с самого релиза первой части. Впереди ещё два больших дополнения: Lightfall через год и The Final Shape в 2024-м. До финала саги, начатой восемь лет назад, осталось совсем немного.

Что понравилось

Bungie впервые серьёзно смогла удивить сюжетом, а будущее серии стало куда интереснее.

Дух детективного хоррора удался.

Визуально Destiny 2 всё ещё впереди всей планеты — художников Bungie почти невозможно превзойти.

Легендарный уровень сложности позволяет проходить сюжетную кампанию с интересом.

Bungie начала отходить от полной зависимости уровня экипировки.

Что не понравилось

Глефа кажется слишком вымученной.

На легендарном уровне сложности есть несколько несбалансированных боёв.

Даже на PS5 некоторые ролики загружаются чудовищно долго.