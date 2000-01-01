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Удивительные обложки «Гарри Поттера». Их можно рассматривать бесконечно
Удивительные обложки «Гарри Поттера». Их можно рассматривать бесконечно
Художник из Тайланда ARCH APOLAR создаёт невероятные иллюстрации. Помимо необычного стиля, его обложки к серии книг о Гарри Поттере насыщены различными деталями и отсылками. Вау! 
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«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и философский камень»
«Гарри Поттер и Тайная комната»
«Гарри Поттер и Тайная комната»
«Гарри Поттер и Узник Азкабана»
«Гарри Поттер и Узник Азкабана»
«Гарри Поттер и Кубок огня»
«Гарри Поттер и Кубок огня»
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
«Гарри Поттер и Орден Феникса»
«Гарри Поттер и Принц-полукровка»
«Гарри Поттер и Принц-полукровка»
«Гарри Поттер и Дары смерти»
«Гарри Поттер и Дары смерти»
Удивительные обложки «Гарри Поттера». Их можно рассматривать бесконечно
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