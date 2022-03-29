Давайте экономить: хватит покупать игры на старте продаж

Сейчас многие новинки не добираются до игроков в России. Практически все издатели остановили продажи в стране, а цифровые магазины прекратили свою деятельность — исключениями выступили Steam (нельзя напрямую оплачивать) и Epic Games Store (работает со множеством локальных систем оплаты).

Однако неужели временный уход компаний и закрытие магазинов настолько большая проблема? Даже наоборот, ведь теперь можно всерьёз рассмотреть одну из странностей игровой индустрии — покупку игр на старте продаж. Мы так часто ведёмся на ажиотаж и рекламу, но в итоге оказываемся разочарованными. И на то есть несколько причин.

Покупать игры на старте невыгодно

Современные игры выходят со множеством проблем, багов и других шероховатостей. Реальность такова, что разработка многих проектов продолжается даже после старта продаж — в Elden Ring, например, с патчами добавляли продолжения некоторых незаконченных заданий.

Куда проще подождать несколько месяцев или год, купить игру по скидке, а вместе с этим получить более качественный продукт — со всеми патчами, дополнительными заданиями и отполированным балансом. Ту же Elden Ring, например, в течение всего года явно будут постоянно обновлять и менять в ней баланс.

Особенно подобное актуально с играми Ubisoft. В последние годы компания стала активно поддерживать свои игры после релиза: Assassin's Creed Odyssey почти два года получала новый контент — кроме двух больших дополнений, было множество небольших сюжетных веток, которые добавляли бесплатно.

В итоге получается странная ситуация: на старте игры стоят дороже, но их качество хуже. Спустя время начинаются скидки, а качество, наоборот, повышается — ещё и новый контент бесплатно могут добавить. Если же выпустят дополнения, то со временем появится выгодное издание со всем платным контентом.

И зачем покупать игры на старте?

Ажиотаж, реклама, сарафанное радио, обсуждение

Для журналистов вопрос не стоит — надо играть во все новинки, чтобы понимать общий игровой ландшафт. Лучше поиграть по два часа в большинство доступных релизов, чтобы сохранять широту взгляда, нежели сосредоточиться на одном продукте и начать терять связь с индустрией.

Очевидно, учитывая огромный поток новых игр, что каждую не пройдёшь — приходится выбирать, но пробовать приходится почти все. По крайней мере, все крупные релизы. И можно понять, почему многие торопятся купить игру на старте продаж.

Во-первых, реклама, ажиотаж и время ожидания — мы сейчас ждём новинки по многу лет. GTA 6 выйдет через 10-13 лет после GTA 5. Как тут можно ждать ещё? Но крупные новинки Rockstar Games давно стали настоящим событием, а теперь компания и вовсе сменила направление. С ежегодных релизов времён PS3 и Xbox 360 она перешла на выпуск одной игры за всё поколение PS4 и Xbox One (Red Dead Redemption 2). Теперь начинаешь ценить старания студии ещё больше. Впрочем, это общий тренд для всей индустрии — по данным СМИ, Call of Duty тоже скоро уйдёт на перерыв.

Во-вторых, людям хочется обсуждать новинку и оставаться в информационном поле. Взять ту же Elden Ring: она спустя месяц после релиза всё ещё остаётся на пике обсуждения, а фанаты находят всё новые детали. Конечно, многих такое, наоборот, завлекает в игру. Это нормальная реакция — зачем ждать, когда все будут обсуждать что-то другое. Эдакая причастность к огромному феномену. И правда, для некоторых громких релизов подобное актуально, но на фоне сотен других релизов это лишь исключения.

Что делать-то?

Сейчас в России выбор невелик, но это хорошая возможность поразмыслить о будущем. В марте вышли Ghostwire Tokyo, некстген-версия GTA 5, Tiny Tina's Wonderlands и другие игры. Вокруг каждой из них так мало шума и обсуждения, что кажется, будто про них все забыли. И вот спустя несколько месяцев они уйдут на скидки, появятся бесплатные пробники, а патчи улучшат их — и вот тогда можно уже взглянуть, что они собой представляют и потеряли ли мы что-то, пропустив их старт продаж.