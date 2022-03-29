Косплей: лучшие образы из Cyberpunk 2077

Настала пора понемногу возвращаться в привычное русло с косплеем. В этот раз мы решили сделать пост тематическим — по одной конкретной игре. В качестве основы выбрали не теряющую актуальность Cyberpunk 2077.
Приключение про сногсшибательный Найт-Сити и наёмника Ви провалилось на старте, но всё равно нашло свою аудиторию — преданных фанатов интересных историй и ситуаций. Проработать окружение до заоблачного качества и прописать интересные диалоги — в этом полякам до сих пор нет равных. Но это всё бесполезно, если главный герой общается с невыразительными куклами. Поэтому на первый план всегда выходят персонажи, и они удались на славу.
Разношерстные наёмники, нетраннеры, самовлюблённые фиксеры и умелые риперы — в Найт-Сити глаз цепляется за каждого. Неудивительно, что Cyberpunk 2077 всё ещё крайне привлекательна и среди косплееров, и их аудитории. Мы выбрали пять сетов, авторы которых смогли показать всю красоту своих персонажей.
Эвелинн Паркер от Юлии Эртель
Кукла от Лады Люмос
Жительница Найт-Сити от Андрасты
Джуди Альварес от Ланы Speedy
- 29 марта 2022
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