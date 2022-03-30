Процент правды: какие приёмы восточных единоборств есть в игре Sifu и что такое «гунь»?

В первом выпуске «Процента правды» наша гостья Мария Митлянская из школы Shaolin Life разберёт нашумевшую Sifu. Да, тот самый хардкорный файтинг от французской студии Sloclap, который сломал не только игроков, но и всю прессу разом!

Как сражаться с толпой врагов и правильно использоваться оружие, что такое «гунь» и «цигун», зачем нужен «У-Дэ» и из чего вообще состоит кунг-фу?

Посмотрите до конца и узнайте, что не так с Sifu. Не забудьте включить звук.

Главное из выпуска:

Правильно ли мы произносим название игры Sifu?

Что не так со стойками и церемониями?

Бой сразу с несколькими врагами показан реалистично?

Герой Sifu становится сильнее, когда стареет?

И многое другое.

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