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Разбор Sifu, как в игре показаны приёмы восточных единоборств, как драться, что такое «цигун» и как выглядит стиль тигра

Процент правды: какие приёмы восточных единоборств есть в игре Sifu и что такое «гунь»?
Семён Кудряшов Арсений Самоль
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Sifu
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Большая премьера! Новый формат «Процент правды», в котором приглашённый эксперт рассказывает, насколько достоверны наши любимые игры.

В первом выпуске «Процента правды» наша гостья Мария Митлянская из школы Shaolin Life разберёт нашумевшую Sifu. Да, тот самый хардкорный файтинг от французской студии Sloclap, который сломал не только игроков, но и всю прессу разом!

Как сражаться с толпой врагов и правильно использоваться оружие, что такое «гунь» и «цигун», зачем нужен «У-Дэ» и из чего вообще состоит кунг-фу?

Посмотрите до конца и узнайте, что не так с Sifu. Не забудьте включить звук.

Главное из выпуска:

  • Правильно ли мы произносим название игры Sifu?
  • Что не так со стойками и церемониями?
  • Бой сразу с несколькими врагами показан реалистично?
  • Герой Sifu становится сильнее, когда стареет?
  • И многое другое.
Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской? Обзор хардкорной Sifu — зачем сложность сделали такой конской?

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Теги Чемп.Play Игры Sifu •••

Заглавное фото: Sloclap

Источник: «Чемпионат»

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