Процент правды: какие приёмы восточных единоборств есть в игре Sifu и что такое «гунь»?
Поделиться
Большая премьера! Новый формат «Процент правды», в котором приглашённый эксперт рассказывает, насколько достоверны наши любимые игры.
В первом выпуске «Процента правды» наша гостья Мария Митлянская из школы Shaolin Life разберёт нашумевшую Sifu. Да, тот самый хардкорный файтинг от французской студии Sloclap, который сломал не только игроков, но и всю прессу разом!
Как сражаться с толпой врагов и правильно использоваться оружие, что такое «гунь» и «цигун», зачем нужен «У-Дэ» и из чего вообще состоит кунг-фу?
Посмотрите до конца и узнайте, что не так с Sifu. Не забудьте включить звук.
Главное из выпуска:
- Правильно ли мы произносим название игры Sifu?
- Что не так со стойками и церемониями?
- Бой сразу с несколькими врагами показан реалистично?
- Герой Sifu становится сильнее, когда стареет?
- И многое другое.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
Комментарии
- 30 марта 2022
-
12:58
-
12:38
-
12:29
-
11:51
-
11:24
-
10:51
-
10:22
-
09:53
-
09:22
-
08:54
-
08:25
- 29 марта 2022
-
22:01
-
21:30
-
21:11
-
20:27
-
19:57
-
19:49
-
19:36
-
19:18
-
18:33
-
18:27
-
17:50
-
17:35
-
17:11
-
17:11
-
16:49
-
16:26
-
16:18
-
16:06
-
16:00
-
15:06
-
15:05
-
14:53
-
14:35
-
14:30
Партнерский контент