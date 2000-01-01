Летом подписка PS Plus сменит формат
Теперь в подписке появятся 3 новых уровня, которые активируются в июне 2022 года. Узнайте больше в минутном видео. Включите звук.
Летом 2022 года подписка PS Plus меняет формат, рассказываем главное в минутном видео
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