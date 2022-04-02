Брюс Уиллис уходит из кино. Вспоминаем лучшие роли легендарного героя боевиков

30 марта стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис завершает свою актёрскую карьеру. Виной всему прогрессирующая афазия, которая приводит к нарушению речи, способности читать и понимать слова. В связи с этим мы решили вспомнить самые культовые роли Последнего бойскаута, благодаря которым он покорил наши сердца и стал известным на весь мир.

«Крепкий орешек»

Дата выхода: 1988 год

Режиссёр: Джон Мактирнан

Касса: $ 140,7 млн

Мы не случайно начали с «Крепкого орешка». Это была первая и по-настоящему большая работа Уиллиса. До этого ему приходилось перебиваться эпизодическими ролями в «Полиции Майами», «Сумеречной зоне», «Детективном агентстве «Лунный свет»» и так далее. В 1987 году в прокат вышла картина «Свидание вслепую», в которой Уиллис исполнил главную роль. Однако ни критики, ни зрители не остались в восторге от фильма. Но вот спустя год выходит «Крепкий орешек», который буквально выбивает Брюса в высшую лигу Голливуда.

На фильм особо никто не уповал, и все пророчили ему провал. От главной роли, Джона Макклейна, отказались Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Брюса позвали исключительно из-за отсутствия альтернатив, однако выписали внушительный чек в $ 5 млн, к чему большая часть съёмочной команды отнеслась скептически. Спустя пять месяцев запустили промокампании, в которой сконцентрировались на локации фильма — небоскребе Накатоми Плаза. 12 июля 1988 года лента вышла в ограниченный прокат и получила смешанные отзывы критиков.

Рецензенты ругали насилие и экшен, но в то же время хвалили актёрскую игру Уиллиса и Алана Рикмана, исполнившего роль антагониста, Ганса Грубера. Зрителям же, наоборот, понравилась история о непутевом, но смекалистом детективе. Солидный бокс-офис побудил студию выпустить картину в широкий прокат, где она собрала внушительную для своего времени кассу — $ 141,5 млн.

Секрет успеха фильма очень прост: «Крепкий орешек» вышел во времена, когда была строгая фрагментация таких жанров, как боевики и комедии. Режиссёрская работа Джона Мактирнана не только совместила два самых востребованных направления, но и сломала стереотип о типичном образе героя экшена. Чтобы стать героем, необязательно стрелять лазерами из глаз или уметь летать, достаточно иметь большое и доброе сердце.

«Смерть ей к лицу»

Дата выхода: 1992 год

Режиссёр: Роберт Земекис

Касса: $ 149 млн

В сатирической чёрной комедии «Смерть ей к лицу» Брюс Уиллис предстал для многих в очень необычном амплуа. Здесь он играл уже не хорошего парня-полицейского, а пластического хирурга в запое. Ленту снял Роберт Земекис, который изначально хотел позвать на роль Джеффа Бриджеса или Кевина Клайна.

Сама по себе картина и вовсе была прорывной для своего времени, если говорить о компьютерной графике. Студии Industrial Light & Magic, которая была ответственна за все визуальные эффекты, пришлось совместить разные методы с изображением, включая хромакей и аниматронику. И в итоге получился шедевр на долгие годы.

«Шестое чувство»

Дата выхода: 2000 год

Режиссёр: М. Найт Шьямалан

Касса: $ 672 млн

Уиллис практически заново открыл себя в фильме М. Найта Шьямалана «Шестое чувство» 1999 года. Брюс играет Малкольма Кроу, детского психолога, который начинает работать с маленьким мальчиком по имени Коул Сир. Ребёнок утверждает, что может видеть мёртвых людей. Во многом заслуга Уиллиса не только в его актёрской игре, но и в том, как он помогает раскрыться юноше.

Вместо игры мускулами и харизмой Уиллис демонстрирует свои навыки драматургии и отыгрывает довольно приземлённый образ. Многие до сих пор вспоминают именитую концовку не столько из-за самого сюжетного поворота, сколько из-за того, как её подал и обыграл Уиллис.

«Город грехов»

Дата выхода: 2005 год

Режиссёр: Фрэнк Миллер

Касса: $ 158 млн

Киноадаптация серии комиксов Фрэнка Миллера от Роберта Родригеса богата на актёрский состав. Но, несмотря на присутствие Мики Рурка, Джессики Альбы, Клайва Оуэна, Бенисио Дель Торо, сильнее всех выделяется именно Брюс Уиллис. Его персонаж Джон Хартиган, как и Джон Макклейн, с самого начала позиционируется героем, который хочет наказать плохих парней. Он готов рискнуть своей жизнью и свободой, чтобы обеспечить безопасность маленькой девочки, которой угрожает убийца.

За весь хронометраж Хартиган не так часто появляется на экране. Но каждое его крохотное присутствие всегда сопровождалось цитатой в лучших традициях Макса Пейна: «Старик умирает, девочка остаётся жить». Честный обмен».

«12 обезьян»

Дата выхода: 1996 год

Режиссёр: Терри Гиллиам

Касса: $ 168,8 млн

В фильме «12 обезьян», снятом бывшим участником музыкальной группы «Монти Пайтон», Уиллису досталась экспериментальная роль. Он играет заключённого Джеймса Коула, которого отправили в прошлое, чтобы тот нашёл источник смертельного вируса, который уничтожает человечество в настоящем.

Актёрский состав получился не менее интригующим, чем завязка. Вместе с Уиллисом сыграл и Брэд Питт, который получил номинацию на «Оскаре», пусть его роль и была достаточно спорной. Зато отыгрыш Брюса придал фильму серьёзности, и именно в тех местах, когда он нуждается в ней. Уиллис особо не работал с артхаусными режиссёрами, так что его участие в такой картине воспринимается как редчайшее явление.

«Пятый элемент»

Дата выхода: 1997 год

Режиссёр: Люк Бессон

Касса: $ 263,2 млн

Изначально режиссёр «Пятого элемента» Люк Бессон придумал историю и мир от скуки ещё в 16 лет. Первая презентация дизайн-документов прошла неудачно. Люк просил сумасшедшие для той поры $ 100 млн, но студийные боссы не верили в успех картины. Необычный визуальный стиль и дизайн их тоже не поразили.

В то же время Бессон рассматривал на главную роль как Мэла Гибсона (который сразу отказался от неё), так и Брюса Уиллиса. Он уже тогда был заинтересован в участии, но боялся соглашаться, так как ещё была свежа память о провальных релизах «Гудзонского ястреба» и «Билли Батгейт». После того как бессоновский «Леон» прогремел на весь мир, студия одобрила съёмку «Пятого элемента». И благодаря абсолютной случайности Люк встретился с Брюсом и уговорил его сыграть главную роль.

Французская футуристическая комедия особо не прижилась на Западе, хоть и собрала большую кассу. А вот для российских зрителей «Пятый элемент» стал чуть ли не культовым фильм на том же уровне, что и серия «Такси».

«Криминальное чтиво»

Дата выхода: 1994 год

Режиссёр: Квентин Тарантино

Касса: $ 213,9 млн

«Криминальное чтиво» Квентина Тарантино уже тогда, в 1994 году, стал культовым. Критики писали дифирамбы, что это настоящее постмодернистское произведение, которое стоит у истоков современного кино. В фильме множество ярких эпизодов и героев, но большинству всё же запомнился Бутч Куллидж.

История о достаточно несговорчивом боксёре стала культовой из-за сцены на перекрестке и «мести». Уиллис был главной звездой, но большинство его последних фильмов встречали прохладно. Участие в ленте со скромным бюджетом может ударить не только по гонорару, но и по остатку звёздного статуса. Как мы знаем, оно того стоило. Даже сам Тарантино говорил, что видел исключительно Брюса в роли Бутча: «Он выглядит как актёр 50-х годов. Я не могу вспомнить ни одну другую звезду с таким взглядом».