Кто такой Лунный рыцарь — новый герой Marvel со своим сериалом

Marvel запустила сериал про необычного героя, о котором до этого мало кто знал.

Вместе с третьей фазой киновселенной у Marvel кончились и навязшие на зубах супергерои, которые были широко известны и до фильмов. Железный человек, Капитан Америка, Халк, Тор, Человек-паук — все они если не выбыли из истории, то как минимум уступили место новым персонажам.

И это отлично! За многие годы у издательства накопился огромный багаж оригинальных героев, потенциал которых продемонстрировали, например, Стражи Галактики. Меньше десяти лет назад о них знали только самые ярые фанаты комиксов, зато сейчас они стоят в одном ряду с уже упомянутыми легендарными супергероями.

У Лунного рыцаря тоже огромный потенциал, причём это один из самых необычных персонажей издательства. Где ещё смешиваются психологические проблемы, египетская мифология и Бэтмен? Его появление на экране — подарок не только для поклонников, но и для любителей нетривиальных историй. Пока сериал только начался, рассказываем, что это за герой и как он уже успел измениться.

История появления и образ

Как и многие герои, Лунный рыцарь появился на страницах комиксов довольно давно, зачастую выступая во второ- или даже третьестепенной роли. Так, например, было в «Ночном оборотне» 1975 года, где рыцарь выступил в роли антагониста — это его дебют. Хотя из узнаваемых особенностей у него был только костюм, уже тогда он запал в душу читателям, но запускать отдельную серию издательство не спешило.

Позднее линейку именных комиксов всё же сделали, но неоднократно перезапускали из-за слабых продаж. В итоге герою меняли предысторию, атмосферу и даже способности, которыми он обладал. В 2006 году персонажа в очередной раз перезапустили, и вот уже эта версия смогла завоевать более обширную фан-базу и до сих пор считается каноничной.

История происхождения самого Лунного рыцаря уже внутри самих произведений тоже менялась. В большинстве случаев Марку Спектору выпадала честь стать воплощением египетского бога Луны Хонсу. Из этого и растёт вся «лунная» тема: серебряный костюм, гаджеты в виде Луны и всё прочее.

Помимо проблем с психическим здоровьем, о которых мы поговорим позже, в разных вариациях у Рыцаря разные способности. При первом своём появлении Марк вообще не обладал никакими сверхсилами, а лишь имел серебряный костюм. К слову, в некоторых версиях наряд выполнен из адамантия — самого крепкого металла во вселенной Marvel. Из него же созданы когти Росомахи и щит Капитана Америки.

В дальнейшем, помимо навыков ближнего боя, Рыцарь обзавёлся божественными дарами в виде нечеловеческой силы и выносливости, полного игнора всех видов повреждений и астрального зрения — но всё это доступно только при лунном свете.

В некоторых историях Спектор ведёт себя абсолютно безрассудно, из-за чего погибает — он уверен, что Хонсу воскресит его. И, в общем-то, не ошибается

Из всего этого складывается впечатление, что Лунный рыцарь — это какой-то Дэдпул, только без юмора. Но, на самом деле, это, скорее, Бэтмен со множеством своих масок и особенностей.

Психические расстройства и расстройство личности

Лунный рыцарь — не единственный герой Marvel, страдающий от настоящих, а не додуманных фанатами или сделанных ради смеха проблем с психикой. В каких-то версиях это просто раздвоение личности, а где-то прямым текстом упоминается шизофрения. Похожими проблемами страдает и Легион — мутант из вселенной «Людей Икс», у которого каждая личность управляет одной из сверхспособностей. Но у Лунного рыцаря «вживание» в роль несколько глубже.

Основной личностью выступает уже упомянутый Марк Спектор — бывший наёмник, до этого хотевший стать боксёром. Становление героя — отдельная тяжёлая история, в которой ему пришлось соперничать с собственным братом, работать на разные организации, среди которых ЦРУ и даже террористы.

Заканчивается всё поиском сокровищ в Египте, во время которых Спектора ранят. Он с трудом доползает до неизвестного храма и засыпает у статуи египетского бога Луны, правды и справедливости Хонсу. Проснувшись излеченным от ран, Марк принимает это за божественное вмешательство и начинает сходить с ума на религиозной почве.

После этого герой начинает мстить всем, из-за кого погиб (или почти погиб) во время охоты за сокровищами. Вместе с этим у него появляются и дополнительные личности.

Чаще всего в комиксах всплывают богатей Стивен Грант и таксист Джейк Локли. «Вживаясь» в роль каждого из них, Лунный рыцарь (кстати, его воплощение — ещё одна отдельная личность) не испытывает никакого диссонанса и помнит обо всём, что с ними случилось. Говорит о них он в третьем лице.

В одной из более современных арок комикса у Лунного рыцаря есть личность сыщика, который сотрудничает с полицией, из-за чего на фоне существует конфликт между ней и основной личиной ночного мстителя. В сериале число личностей заметно меньше, и таких конфликтов ожидать, наверное, не стоит.

При этом основная личность наёмника Марка Спектора оказывается на задворках сознания героя и находится в агонии под тяжестью вины о совершённом и других тяжёлых военных воспоминаниях. Примерно это же, к слову, происходит и в новом сериале — в первой серии наёмник остаётся за кадром.

Отыгрыш сразу множества разных личностей в одном человеке требует недюжинного актёрского таланта, зато делает происходящее сильно интереснее. Тот же фильм «Сплит» на себе вытянула исключительно актёрская игра Джеймса Макэвоя. И хорошо, что на роль Лунного рыцаря взяли не менее талантливого Оскара Айзека. Правда, бóльшую часть его актёрского перфоманса зрителям только предстоит оценить в следующих сериях.

Египетская мифология

Очевидно, что история Лунного рыцаря неразрывно связана с Египтом. За множество перезапусков менялась и степень религиозности, персонажа всегда рисовали фанатиком, пусть и в разной степени. Вплоть до того, что в своё воскрешение он лишь уверовал, а сам комикс оставлял пространство для рассуждений, было ли исцеление ран божественным вмешательством?

В других историях существование бога Хонсу не оспаривается — наоборот, градус мистики в них заметно повышен. Спектор — святой воин своего бога, так что ему приходится заниматься натуральными обрядами экзорцизма с египетскими призраками, духами и даже зомби. Правда, представлено это не как у какого-нибудь Джона Константина, а вполне в комиксовом стиле: Лунный рыцарь использует особую древнеегипетскую броню, чтобы бить мифологические морды.

Впрочем, и сам Хонсу в этой вселенной не тот бог, про которого можно прочитать в «Википедии». Здесь это древнее существо из другого измерения, которое не столько стремится к правде и возмездию (а именно этими вещами Хонсу повелевает в египетской мифологии), сколько к своим высшим целям. И он не стесняется откровенно использовать несчастного Марка Спектора ради того, чтобы достичь их.

Несмотря на то что в современном каноне расщепление личности началось у Марка ещё в детстве, в первых версиях истории он начал страдать от недуга именно после взаимодействия с Хонсу. Иногда бог выбирал Марка в качестве своего посланника на Земле из-за сложного устройства его внутреннего мира, в котором ему легко будет поселиться.

Но существо из другой вселенной и его мышление настолько сложны для понимания, что практически каждый раз, когда лунный бог передаёт Спектору свою волю, то в голове у последнего что-то ломается, и ему становится лишь хуже.

Очевидно, что с такими темами Лунный рыцарь никогда и не рассчитывал на юную аудиторию — его комиксы всегда были одними из самых жестоких в линейке Marvel. Часто Лунного рыцаря сравнивают с Тёмным рыцарем из вселенной DC, но между ними есть принципиальная разница, создающая тот самый высокий рейтинг — Марк Спектор не стесняется убивать.

Поскольку во многих историях он изображён как откровенно религиозный фанатик, угрызений совести по этому поводу Спектор не испытывает, потому что верит в святость своих действий.

Приводить в действие волю Хонсу ему помогает набор гаджетов: сюрикены в виде полумесяца, уже упомянутый костюм, который в некоторых версиях высокотехнологичный, а в других — наоборот, обладает мистическими свойствами. Ну а вишенка на торте — лунный вертолёт Мункоптер и даже самолёт Англевинг. Чем не Бэтмен от Marvel?

***

Лунный рыцарь — сложный и неоднозначный персонаж, и то, что в Marvel решились добавить его в кинематографическую вселенную, может намекать даже на какие-то радикальные изменения в ней.

Пока что сериал только начинает раскачиваться, но уже понятно, что как минимум актёр на главную роль подобран верно. Остаётся лишь надеяться, что создатели смогут грамотно сплести из множества историй полноценный сериал, который будет интересно смотреть и поклонникам персонажа, и простым зрителям.