Покупка игр в PS Store для России: как пополнять счёт и где брать карты оплаты

На прошлой неделе Sony вернула PlayStation Store в России, хоть и с ограничениями. Сам магазин всё ещё недоступен, но поиск даёт возможность перейти на страницы игр и приобрести их — если хватает денег на счету.

Однако закупиться в итоге могут лишь те, у кого деньги уже были на аккаунте или им отменили предварительные заказы каких-то из игр вроде GTA 5, Ghostwire: Tokyo, Tiny Tina's Wonderlands — в таком случае Sony возвращала деньги прямо на аккаунт даже в случае, если оплата проходила с карты.

Способы покупки в PS Store

К сожалению, даже спустя неделю пополнить счёт PSN в России можно только одним способом — старыми картами оплаты. В рознице их сейчас, к сожалению, не продают, поэтому в основном подобные карточки лежат только на площадках вроде «Авито» или «Плати.ру».

В свете релиза LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, которую мне пришлось покупать через приобретение карточек оплаты, я решил рассказать о своём опыте покупки — на что обратить внимание, а также где и как искать. Это пригодится и для других игр для PS Store.

Сейчас PS Store выглядит так

Цены на «Авито»

Сейчас они примерно одинаковые:

Карточка на 500 рублей — 900-1000 рублей

Карточка на 1000 рублей — 1600-2000 рублей

Карточка на 2500 рублей — 3700-4200 рублей

Карточка на 4000 рублей — 5700-6800 рублей

Карточка на 5500 рублей — 8000 рублей.

Причём многие коды уже начали заканчиваться — особенно на 500 и 1000 рублей. Номиналы больше ещё можно приобрести. И интересно, как надолго хватит ключей у перекупов. Как я понимаю, многие используют старые запасы ещё коробочных кодов времён PS3 и PS Vita.

Стоимость в целом разнится, однако в последнее время она только растёт. Мне удалось взять карточку на 2500 рублей за 3600 рублей, однако уже спустя несколько часов тот же продавец начал отдавать её за 4200 рублей. Сейчас они у него и вовсе закончились.

Цены на «Плати.ру»

Тут ситуация сложнее — на первый взгляд там действительно можно взять выгоднее, однако большинство продавцов с такими ценами хотят оплату либо через WebMoney, который сейчас в России работает очень ограниченно, либо через криптовалюту. Напрямую с карты с комиссией выйдет куда дороже.

Хотел взять карточку на 4000 рублей. Цена на странице — 5800 рублей. Однако при оплате с карты пришлось бы заплатить 7300 рублей. Но есть более лояльные продавцы, которые всё же нормально принимают оплату с карты, но и там существует комиссия.

Глобально я бы всё же советовал шерстить «Авито». Однако перед покупкой стоит внимательно посмотреть профиль продавца: как давно он на площадке, какой у него рейтинг, отзывы (особенно если там есть негативные высказывания). Если убедились — можно узнавать детали оплаты.

На первый взгляд — хороший продавец. Много отзывов, общий рейтинг пять, давно на сайте.

За прошедшее время я искал и другие площадки для покупки карт оплаты, однако не нашёл ничего лучше. Были сайты с хорошими ценами, но там оплата только через криптовалюту, поэтому решил туда не соваться.

Вообще, пока главный вопрос, вернёт ли Sony карточки оплаты в розницу. Понятно, что из-за санкций сейчас цифровой магазин не может принимать оплату через российские банковские карты, однако до этого была большая база цифровых кодов — сейчас она закрыта.

Активация же ключей происходит напрямую с консоли: просто вводим и получаем продукт. Тут всё довольно просто. А как находить игры и покупать их — прочитайте в нашем гайде по покупке игр в PS Store. Самое важное, что в магазине всё ещё продают игры, которые официально недоступны в России — и Ghostwire: Tokyo, и Tiny Tina's Wonderlands, и GTA 5, и новая LEGO: Star Wars.