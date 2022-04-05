Подписчики могут забрать свои игры, но сам процесс неочевиден.

Как активировать игры для PS Plus в России

Сейчас PlayStation Store работает в России с ограничениями. Официально «операции в цифровом магазине приостановлены», но с 28 марта сервис всё-таки работает — хоть и с ограничениями.

Ключевое: подписчики PS Plus вновь могут активировать ежемесячную подборку бесплатных игр. Однако сам процесс не совсем понятен многим, поэтому мы решили выпустить наглядное руководство по активации бонусов подписки.

Вкладку PS Plus на главном экране сразу забудьте — она не работает. Для активации можно использовать один из двух способов.

Вкладка PS Plus в библиотеке (PS5)

1. Уходим в правую часть горизонтального списка и переходим в «Библиотеку игр».

2. Там выбираем вкладку PlayStation Plus.

3. Опускаемся до пункта «Бесплатные игры месяца».

4. Поочерёдно активируем каждую из них.

Вот и всё! Всё очень быстро и просто.

Поиск (PS5 и PS4)

1. Переходим во вкладку «Поиск» на консоли.

2. Начинаем вписывать название игры из подписки.

3. В апреле раздают следующие игры:

Slay the Spire

Hood: Outlaws & Legends

SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom — Rehydrated.

Скорее всего, любая из них появится в строке результатов поиска задолго до полного написания.

4. Переходим на страницу и активируем.

5. Игра добавлена в библиотеку. Две остальные можно активировать аналогичным способом.