Энтузиаст показал легендарную BMW M3 GTR из Need For Speed: Most Wanted на движке Unreal Engine 5
Иллюстратор представил, как BMW M3 GTR может выглядеть при новых возможностях, которые появились у индустрии видеоигр.
Та самая BMW M3 GTR с обложки Need For Speed: Most Wanted
Напомним, игра вышла аж в ноябре 2005 года. И заполучила много фанатов в свои ряды.
Колумбийский художник под ником Santiago P.G. «перенёс» легендарную тачку в настоящее
Энтузиаст взял все возможности нового движка Unreal Engine 5.
Оцените детали!
Круто!
Нереально! Энтузиаст показал легендарную тачку из NFS: Most Wanted на Unreal Engine 5
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