Все концовки Elden Ring. Повергнуть Междуземье в хаос или открыть путь к звёздам?

Хотя изначально цель сюжета Elden Ring рисуется очень простой: «Восстановить кольцо Элден и стать повелителем», только от игрока зависят финальные события и эпилог. Для достижения некоторых концовок предстоит выполнить длинные цепочки квестов и исследовать самые дальние уголки Междуземья.

Повелитель Элдена, Эпоха Разлома

Это базовый финал, для его достижения необязательно выполнять поручения других персонажей. Просто приходим в финальную локацию, по пути убив 12 сюжетных боссов, и активируем статую Марики. Вуаля, ваш погасший станет новым Повелителем Элдена.

По итогу этой концовки Междуземье практически не изменится. Формально говоря, концовку можно назвать и хорошей и плохой одновременно — а скорее, никакой. Да, главный герой добился своей цели, но континент всё ещё страдает от вмешательства Внешних Богов из космоса. Судя по всему, именно новому Лорду предстоит решать эти проблемы.

Повелитель Элдена, Эпоха Порядка

Чтобы начать Эпоху Порядка, главный герой должен пройти линейку квестов клирика Корина и загадочной Золотой Маски. В конце предстоит решить небольшую загадку с применением нужной молитвы в правильном месте — так погасший получит руну Золотого Порядка, которую также можно применить возле финальной статуи Марики.

В этом финале в Междуземье наступит новая эра порядка. Использовав силу кольца Элден, новый повелитель восстановит баланс сил и запретит внешним богам вмешиваться в привычный ход вещей и влиять на судьбы других людей. Формально говоря, таким образом жителям континента предстоит взять на себя всю ответственность за происходящее в нём.

Повелитель Элдена, Эпоха Сумерек

Чтобы получить эту концовку, нужно выполнить достаточно продолжительный квест Фии из Крепости Круглого стола, а в конце — сразиться с величественным драконом-личом Фортисаксом. После победы над зверем погасший получит руну Принца Смерти и сможет активировать её возле финальной статуи Марики.

Эта концовка почти целиком повторяет предыдущую, но с большим исключением: применив руну Принца Смерти, главный герой сделал всех жителей Междуземья смертными. Цикл постоянных перерождений закончится, и начнётся новая Эпоха, в которой даже полубоги не смогут рассчитывать на внезапное воскрешение.

Повелитель Элдена, Эпоха Отчаяния

Наверное, самый негативный и нежелательный финал Elden Ring, однако любители плохих концовок точно кайфанут от него. Чтобы пройти игру именно с таким эпилогом, предстоит пройти длинную линейку квестов Пожирателя Отбросов. Это тот самый неприятный парень в мерзкой красной броне, который появится в Крепости Круглого стола после того, как игрок найдёт предмет Проклятие посева. Он попросит главного героя отыскать собственное тело в коллекторах Лейнделла и затем собрать ещё четыре проклятия.

Оказавшись возле финальной статуи Марики с руной Пожирателя, игрок сможет запустить Эпоху Отчаяния. Пожиратель Отбросов распространит свою заразу на всё Междуземье и проклянёт всех его жителей. Грубо говоря, из-за этого весь мир Elden Ring станет похожим на красную локацию — вокруг одна гниль, разрушения и трупы. Выбрав этот финал, игрок обречёт весь континент на бесконечные страдания.

Повелитель Яростного Пламени

Чтобы открыть эту концовку, нужно проделать значительно меньше действий, чем в предыдущих вариантах. Для этого нужно убить Мога в Лейнделле и найти секретный проход прямо за сундуком с сокровищами. Там будет дверь с жёлтым глазом, перед которой нужно полностью раздеться. Так игрока впустят в комнату Трёх Пальцев — с этого момента в конце можно будет стать только Повелителем Пламени.

Это второй по простоте получения финал Elden Ring, в котором игрок отказывается от идеи восстановить кольцо Элден и стать повелителем Междуземья. Вместо этого можно сделать круче — стать Лордом Яростного Пламени и повергнуть весь мир в бесконечный огонь и хаос. Это, кстати, единственная концовка, в которой выживает Мелина, но не стоит рассчитывать на одобряющие обнимашки — девушка клянется убить героя за то, что он сделал.

Также есть вариант активировать эту концовку, но всё равно не стать Повелителем. И вот для этого предстоит постараться: нужно пройти долгую линейку квестов Милисенты, ради чего её придётся ловить чуть ли не по всему Междуземью.

Эпоха Звёзд

Это один из самых красивых и в то же время неоднозначных финалов Elden Ring. И в то же время — одна из самых долгих линеек квестов. Чтобы получить эту концовку, нужно выполнить все задания ведьмы Ренни. Как только игрок получит все необходимые предметы и выполнит все условия, в конце можно отказаться от предложения стать Повелителем Элдена и отдать бразды правления Ренне, чтобы та начала новую Эпоху.

В этом финале Ренни станет богом и изменит фундаментальные порядки Междуземья. Она сделает Тёмную Луну новым центром силы вместо уничтоженного древа Эрд и фактически откроет порталы для других жителей космоса. Можно долго спорить, хороший это финал или плохой, но он точно самый близкий многим игрокам — ведь в нём погасший и Ренни становятся мужем и женой и начинают вместе править Междуземьем.