Не весь сюжет Elden Ring был готов на релизе. Вот что вы пропустили

После релиза патча 1.3 в середине марта у Elden Ring не только исправили уйму багов и подправили баланс оружия, но и продолжили линейки отдельных квестов. Раньше было непонятно, куда в итоге делся Диаллос и какого же правителя выберет Кеннет. Теперь же их истории завершились, если так можно сказать.

Кратко рассказываем о том, что вы могли пропустить, если поторопились пройти игру в первые недели после мировой премьеры.

История Диаллоса заканчивается весьма трагично

Рыцарь в красном плаще встречается игроку одним из первых, ещё во время знакомства в Крепости Круглого стола. Сначала он попросит найти его служанку Ланию. Позже он обнаружит её на озере Лаурния, в руинах предместья академии. Мёртвую. Затем Диаллос решит отправиться в Вулканово Поместье на вулкане Гельмир.

В итоге игрок сможет пообщаться с ним ещё несколько раз, а затем персонаж пропадёт. До релиза патча 1.3 квест обрывался как раз на этом месте, зато теперь мы знаем, что в итоге случилось.

Чтобы закончить историю Диаллоса, я отправился в деревню Кувшинград — она находится у подножия Карианского читального зала. Там нужно несколько раз поговорить с горшком, который сидит на крыльце чуть левее места благодати. От него же зависит квест Александра, но это другая история. В определённый момент собеседник расскажет про Диаллоса. Тот решил стать гончаром и посвятить себя службе этим созданиям.

Как только завершите все диалоги, перезапускайте локацию несколько раз. Ещё вариант: можно слетать в другую часть карты и снова вернуться в деревню. В любом случае рано или поздно вы обнаружите, что деревню разграбили, а всех живших в ней горшочков уничтожили — кроме одного, с которым вы до этого говорили. С ним нужно пообщаться ещё пару раз.

В центре поселения будет лежать раненый Диаллос, он пытался отбиться от захватчиков и защитить новых друзей. Скажите ему, что у него получилось, и он умрёт со спокойной совестью. Затем перезапустите локацию ещё раз и вернитесь к его трупу, чтобы подобрать его шлем и хлыст.

Кеннет выбрал весьма необычного правителя — Нефели

Статного и очень хвастливого Кеннета можно встретить чуть ли не в самом начале Elden Ring. Лично для меня он стал первым NPC, который дал мне полноценный квест. Как вы помните, он просит помочь освободить Форт Хейт в правой части Замогилья. Если сделать это, то со временем он вернётся туда и будет рассуждать о новом правителе, которого нужно избрать на фоне смерти Гордика Сторукого.

И в этот момент оказывается, что квест Кеннета связан с историей Нефели — воительницы из Крепости Круглого стола. Её линейку квестов нужно завершить полностью, в том числе раздобыть прах великого орла и отдать ей в подвале крепости. Если вы не прошли эти задания, то воспользуйтесь YouTube — там довольно много телодвижений.

В итоге оба героя окажутся возле трона Годрика. Ещё там, по идее, должен стоять страж ворот Госток, но я убил его ещё в самом начале прохождения — он мне не понравился. В итоге его в этой комнате нет, а очень жаль! У него можно купить драконий кузнечный камень за 10 тыс. рун. И точно такой же даст Нефели, когда вы поговорите с ней в последний раз.

Если поговорить с Кеннетом в этом зале, то он объявит Нефели новым правителем Замогилья и пообещает рано или поздно вернуться в Форт Хейт, где даст вам награду. И я так и не понял, сколько длится его «рано или поздно», поскольку загружал уровень раз 50 и столько же раз коротал время на костре. Но Кеннет так и не возвращается в свой замок, поэтому это, вероятно, тоже баг. Придётся, судя по всему, подождать ещё патч.

Могу ли я сейчас завершить эти квесты?

Нельзя говорить со стопроцентной уверенностью, но да. Мы понимаем, что в играх FromSoftware всё может пойти наперекосяк, о чём вам никто не расскажет, но истории Кеннета и Диалосса никак не влияют на глобальный сюжет, поэтому у вас точно получится начать их или продолжить с какой-либо фазы, если уже общались с этими героями. Вот несколько базовых советов, что делать, если квестовые персонажи не появляются в нужном месте.

Если вы уверены, что на локации что-то должно произойти (прочли в гайде, например), то нужно несколько раз отдохнуть возле места благодати. Ещё вариант: сделать быстрое перемещение в другую локацию и вернуться в нужную.

Если персонажа нет в определённом месте, то посетите его стартовую область или ту, где он в теории должен находиться. В этом помогут видео в YouTube.

Разговаривайте с персонажами по несколько раз до тех пор, пока у них не закончатся уникальные фразы. Некоторые квесты активируются, только если поговорить с героем полностью.

Закончить этот пост можно неплохой моралью, которую мы уже обсуждали — не надо стремиться покупать игры в первый день релиза. Видите, даже квесты не получится пройти!