Как покупать в App Store в России

Многие сервисы всё ещё доступны в России, а основная проблема — сложности с их оплатой. Тот же AppStore, например, больше нельзя оплачивать через любые банковские карты из России или Apple Pay (последний вообще отключили в стране). Однако даже тут всё ещё есть выход из ситуации — мобильные платежи.
Apple позволяет проводить транзакции через счёт мобильных операторов — «МегаФон», «Билайн», «Теле2», МТС и Yota. Правда, некоторые компании могут попросить сначала подойти к салону связи с паспортом для проверки личности. По крайней мере, с таким я столкнулся у «МегаФона».
Как оплачивать?
Заходим в «Настройки», переходим в Apple ID (самая верхняя вкладка с именем пользователя), выбираем пункт «Оплата и доставка», «Добавить способ оплаты» и выбираем «Мобильный телефон». Можно использовать как собственный номер, так и другой — его нужно указать. После нажимаем «Отправить».
Если для проведения платежа потребуется подтверждение по паспорту, то придёт специальное сообщение от оператора с деталями того, как это можно сделать.
Если же всё хорошо, то с этой секунды можно оплачивать любые доступные товары в App Store. Это в том числе касается и Google — кому-то даже удалось продлить подписку на YouTube Premium, хотя формально никаких способов пополнения сервиса больше нет.
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