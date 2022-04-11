Как выглядели персонажи первого фильма Mortal Kombat и как они выглядят сейчас

Оригинальный фильм по Mortal Kombat, вышедший в 1995 году, вспоминают с теплотой. Несмотря на небольшой бюджет, Пол Андерсон не опозорил доброе имя славной франшизы. Да, картине недостаёт спецэффектов и масштабов. На ленту потратили всего $ 18 млн, в то время как производственный бюджет последней экранизации составил $ 55 млн.

Впрочем, при всех проблемах съёмочная команда смогла поставить зрелищные бои на фоне разнообразных и нескучных декораций. А какие же были актёры… Вспомните хотя бы тамошнего Рейдена! В этой заметке мы решили сравнить образ персонажей тех лет с их видом в последнем фильме. Как изменились полюбившиеся герои за эти долгие 27 лет? Давайте посмотрим и сравним.

Кано

Австралийский актёр Джош Лоусон, сыгравший Кано в последнем фильме, затмил всех, согласитесь. Его шутки не раздражающие или плоские. Скорее, наоборот, они отлично разбавляют нудные диалоги и так комично смотрятся на фоне брутальной внешности персонажа.

Кстати, о внешности. Раз мы сравниваем двух персонажей разных эпох, то обратите внимание, насколько же более старым и серьёзным выглядит герой из последнего фильма по сравнению с оригиналом. Или это просто кажется?

Шанг Цунг

Могущественный колдун Шанг Цунг — один из главных злодеев вселенной Mortal Kombat наравне с Шао Каном. От него должны исходить неимоверная злость и экспрессия. В этом плане оригинальный Шанг Цунг превосходит современного.

Американский актёр японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава сыграл своего персонажа просто блестяще. Он действовал с такой энергией и выразительностью, что надолго застрял в головах зрителей.

На фоне его легендарной игры персонаж Чин Хана смотрелся нелепо. Шанг Цунг Тагавы разошёлся на мемы, а про злодея Чин Хана как-то быстро забыли — это всё, что нужно знать о двух этих персонажах. Хотя, бесспорно, костюм современного Шанг Цунга более красив и изящен.

Соня Блейд

Не знаю, как вам, а мне кажется, что современная Соня Блейд вышла не только более харизматичной, но и более близкой к игровой Соне. Дерзкая Джессика Макнейми смотрится намного увереннее по сравнению с миловидной Бриджит Уилсон.

Хотя её детские разборки с Кано в фильме 2021 года даже близко не сравнятся с битвой в оригинале. Тогда лейтенант спецназа не побоялась выйти против опасного наёмника на смертельный бой и придушила коронным захватом ногами.

Рейден

Бог грома и главный защитник землян Рейден — ключевая фигура в серии игр. В оригинальном фильме его сыграл Кристофер Ламберт. Это белый мужчина с седыми волосами и своеобразным чувством юмора, а также невероятной харизмой. Впрочем, это была чистая импровизация, ведь этот Рейден не походил ни на игрового персонажа, ни на Рейдена из первоисточника.

В ремейке Рейдена сыграл японский актёр Таданобу Асано, но фанатам серии он не зашёл. От него не исходило такой мощи и характера, как от Кристофера Ламберта.

Да и его роль в фильме вышла совсем небольшой. Он сказал, может быть, от силы пять строк, и ни одна его фраза не обладает силой. Получился более молодой азиат с вечно светящимися глазами. Это уже не тот могущественный и мудрый наставник, которого мы полюбили в оригинале.

Скорпион

Скорпион наряду с Саб-Зиро — главный талисман серии и, возможно, самый узнаваемый персонаж во вселенной. В экранизации 1995 года у огненного ниндзя не самая ключевая роль, он выступает молчаливым головорезом Шанг Цунга, однако от одного его появления хочется буквально наложить в штаны, кровь стынет в жилах.

Да, его костюм простоват и не так эпичен, как в ремейке. Да, его культовое копьё заменили странной змеёй, вылетающей прямо из руки. Но как же хорошо передали его величие и опасность, которую он несёт. Примечательно, что персонажа сыграл мастер карате Крис Касамасса.

Скорпион Хироюки Санада в плане внешнего вида выглядит более презентабельно, и с этим трудно поспорить. Его костюм не только осовременили, но и, можно сказать, улучшили. По словам режиссёра, дизайнеров вдохновили японские самураи, а не ниндзя. И хотя им пришлось внести большие изменения во внешность персонажа, но они хотели остаться верны его японским корням. Получилось ли это? Решать вам!

Саб-Зиро

Существует мнение, что фильм 2021 года лучше справился с раскрытием Скорпиона и Саб-Зиро. Эти персонажи эволюционировали и показали себя с другой стороны. Не спорю, в оригинале они выглядят более точными с точки зрения канона, но основной акцент тогда сделали на других персонажах, в то время как в ремейке мы узнали настоящие имена ниндзей и степень их взаимной ненависти друг к другу.

Чисто внешне Саб-Зиро мало чем отличался от Скорпиона, но в ремейке этот ледяной монстр выглядит так же эпично, как и собрат. Если вы любите именно этого персонажа, то должны были остаться довольным тем, как его показали — столько экранного времени не получал, пожалуй, никто за всю историю серии.

Горо

Четырёхрукий джаггернаут всегда был персонажем, построенным на основе модели CGI. В 1995-м эта технология была не так развита, как сейчас. И тогда Горо выглядел как резиновая кукла. Чисто субъективно. Зато бой с его участием получился забавным.

Одна только фраза Джонни Кейджа про очки за 500 баксов, которые Горо смял своими мощными руками, заставляла улыбаться на протяжении всей этой сцены.

В ремейке его изобразили более реально и детально. Он банально крупнее и мощнее своего предшественника. Так, по крайней мере, кажется. Но его появление из сарайчика, как, собственно, и сам бой, вышло скучным.

Рептилия

В обычном своём виде Рептилия похож на Скорпиона и Саб-Зиро, их даже можно спутать, если быть дальтоником. Единственное, что их отличает — окрас костюмов. У Рептилии он зелёного цвета. А, ладно, ещё маска другая.

Но это существо обладает суперспособностью превращаться, как неожиданно, в рептилию. Как и хамелеон, рептилия может сливаться с окружающей средой и становиться невидимым, плеваться кислотой и создавать шары из кислоты.

В оригинальном фильме рептилию изобразили в виде большой ящерицы. Это была графическая моделька низкого качества. Впрочем, тогда это было не так важно. А ведь бой с участием Рептилии в 95-м казался если не лучшим, то одним из лучших во всём фильме. От драки захватывало дух!

В ремейке Рептилии уделили чуть больше двух минут времени. За это время успели показать несколько способностей персонажа, включая невидимость и способность растворять кислотой все поверхности. Но мы увидели только одну сущность персонажа — какого-то ящероподобного кунг-фу монстра.

Лю Канг

Главного спасителя Земного Царства в исполнении Робина Шоу сложно затмить. Вот и создатели ремейка не смогли этого сделать. Не только не переплюнули Лю Канга 27-летней давности, но и разочаровали выбором актёра на эту роль.

Честно, Луди Линь, сыгравший современного мастера боевых искусств, это не то, что нужно. Получился какой-то латентный и слишком женственный монах.

Актёр слишком молод и смазлив для этой роли. Да и персонаж такого калибра просто не может быть второстепенным. Возвращаясь к персоне Шанг Цунга, можно сказать одно: Тагава и Робин Шоу были рождены для своих ролей.

А может, это просто ностальгия? А может, наши ожидания оказались слишком завышенными? Делитесь в комментариях своим мнением! Какие персонажи вам понравились из нового фильма, а какие, наоборот, разочаровали?