«Твиттер» умирает?» Неделя, когда Илон Маск «рулил» Twitter. И отказался от места в СД

5 апреля появилась информация, что Илон Маск войдёт в Совет директоров «Твиттера»

«Рад сообщить, что Илон Маск войдёт в наш совет директоров. [...] Он страстно верит в «Твиттер» и в то же время остро критикует его, а это именно то, что нам нужно», — написал гендиректор «Твиттера» Параг Агравал.