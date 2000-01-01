«Твиттер» умирает?» Неделя, когда Илон Маск «рулил» Twitter. И отказался от места в СД

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Безумная неделя, когда Илон Маск «рулил» Twitter. И отказался от места в Совете директоров
Безумная неделя, когда Илон Маск «рулил» Twitter. И отказался от места в Совете директоров
Предложил убрать букву «W» в названии, чтобы получился «Titter». И почти разрешил редактировать твиты.
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В марте Илон Маск купил 9,2% акций «Твиттера»
В марте Илон Маск купил 9,2% акций «Твиттера»
Его пакет один из крупнейших — более $ 2,8 млрд (если брать стоимость акций на бирже 1 апреля). Пользователи были воодушевлены.
5 апреля появилась информация, что Илон Маск войдёт в Совет директоров «Твиттера»
5 апреля появилась информация, что Илон Маск войдёт в Совет директоров «Твиттера»
«Рад сообщить, что Илон Маск войдёт в наш совет директоров. [...] Он страстно верит в «Твиттер» и в то же время остро критикует его, а это именно то, что нам нужно», — написал гендиректор «Твиттера» Параг Агравал.
Маск запустил опрос, нужна ли «Твиттеру» кнопка редактирования твитов
Маск запустил опрос, нужна ли «Твиттеру» кнопка редактирования твитов
Об этом пользователи просят годами. В итоге проголосовали более 3 млн человек, и «Да» ответили 73,6%. Вскоре «Твиттер» объявил, что тестирование возможности редактирования твитов начнётся в ближайшие месяцы.
На этом Илон не остановился. Вскоре появились и другие опросы
На этом Илон не остановился. Вскоре появились и другие опросы
Например, Маск предложил трансформировать штаб-квартиру «Твиттера» в приют для бездомных. Поскольку в офис «всё равно никто не ходит». Конечно, «инициативу» поддержали более 91% пользователей. Ещё один опрос касался названия, где предлагалось убрать букву «W». Чтобы получилось игривое «Titter». Эти опросы впоследствии были удалены.
9 апреля опубликовал зловещую «аналитику» по топ-аккаунтам
9 апреля опубликовал зловещую «аналитику» по топ-аккаунтам
Маск поделился статистикой 10 самых популярных аккаунтов. Лидер — Барак Обама, у него 131,4 млн подписчиков. В десятке есть Криштиану Роналду (98,8 млн) и сам Маск (81 млн). Илон написал: «Большинство из этих «топовых» аккаунтов редко твитят и создают очень мало контента. «Твиттер» умирает?»
Сегодня, 11 апреля, стало известно, что Илон Маск сам отказался войти в совет директоров «Твиттера»
Сегодня, 11 апреля, стало известно, что Илон Маск сам отказался войти в совет директоров «Твиттера»
Однако в компании заявили, что он продолжит быть «доверенным лицом» и крупнейшим акционером.
Главную задачу Илон Маск выполнил
Главную задачу Илон Маск выполнил
Функция редактирования твитов стала чуть более реальной! По крайней мере, на это надеются пользователи «Твиттера».
«Твиттер» умирает?» Неделя, когда Илон Маск «рулил» Twitter. И отказался от места в СД
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