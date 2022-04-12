Процент правды: что не так с перекатами, щитами, мечами и конями в Elden Ring?

Во втором выпуске «Процента правды» наш гость Андрей Першин, руководитель клуба исторической реконструкции Fanteria, разберёт Elden Ring. Одна из самых обсуждаемых игр 2022 года подарила немало эмоций и похвасталась традиционной для студии FromSoftware хардкорностью. Но всё показанное едва ли во всём соответствует принципам и правилам ведения реального боя на мечах.
Зачем рыцарям в железных доспехах деревянные щиты? Помогут ли перекаты выжить во время сражения? И стоит ли полагаться на бесстрашие своего боевого скакуна?
Посмотрите видео и узнайте, что не так с Elden Ring. Не забудьте включить звук
Главное из выпуска:
- Как защищаться мечом?
- И можно ли атаковать щитом?
- Правдиво ли в Elden Ring показана выносливость?
- Без шлема нельзя, но и с ним невыносимо, почему?
- И многое другое.
Таймкоды и содержание:
00:00 Какую игру разбираем?
00:55 Знакомство с экспертом
01:16 Помогают ли в бою перекаты?
02:23 Что не так с выносливостью в Elden Ring?
03:51 Уместен ли в поединке этикет?
05:03 Можно ли делать удары щитом?
06:39 Что не так с мечом в стиле «Игры престолов»?
08:04 Можно ли защищаться с помощью меча?
09:31 Полезны ли в бою аксессуары?
11:13 Эффективен ли двуручный меч для всадника?
13:18 Так ли бесстрашны боевые кони?
14:31 Реалистично ли показан вес доспехов?
15:30 Можно ли отказаться от щита?
16:58 Заключение.
Напоминаем, все новые видео также появляются на нашем YouTube-канале «Чемп.PLAY». Подписывайтесь, чтобы мгновенно получать уведомления с самыми интересными видеоматериалами.
- 12 апреля 2022
-
12:47
-
12:30
-
12:28
-
11:52
-
11:25
-
10:39
-
10:15
-
09:50
-
09:26
-
08:54
-
08:25
-
00:15
- 11 апреля 2022
-
23:22
-
22:42
-
21:41
-
21:32
-
21:24
-
19:56
-
19:43
-
19:11
-
19:05
-
18:23
-
18:13
-
18:04
-
17:47
-
17:24
-
16:20
-
16:14
-
15:25
-
14:53
-
14:45
-
14:15
-
14:15
-
13:45
-
13:32