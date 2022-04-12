Не берите в руки деревянный щит и не пугайте коня: вместе с экспертом разбираем, достоверно ли показаны бои на мечах в Elden Ring?

Процент правды: что не так с перекатами, щитами, мечами и конями в Elden Ring?

Во втором выпуске «Процента правды» наш гость Андрей Першин, руководитель клуба исторической реконструкции Fanteria, разберёт Elden Ring. Одна из самых обсуждаемых игр 2022 года подарила немало эмоций и похвасталась традиционной для студии FromSoftware хардкорностью. Но всё показанное едва ли во всём соответствует принципам и правилам ведения реального боя на мечах.

Зачем рыцарям в железных доспехах деревянные щиты? Помогут ли перекаты выжить во время сражения? И стоит ли полагаться на бесстрашие своего боевого скакуна?

Посмотрите видео и узнайте, что не так с Elden Ring. Не забудьте включить звук

Главное из выпуска:

Как защищаться мечом?

И можно ли атаковать щитом?

Правдиво ли в Elden Ring показана выносливость?

Без шлема нельзя, но и с ним невыносимо, почему?

И многое другое.

Таймкоды и содержание:

00:00 Какую игру разбираем?

00:55 Знакомство с экспертом

01:16 Помогают ли в бою перекаты?

02:23 Что не так с выносливостью в Elden Ring?

03:51 Уместен ли в поединке этикет?

05:03 Можно ли делать удары щитом?

06:39 Что не так с мечом в стиле «Игры престолов»?

08:04 Можно ли защищаться с помощью меча?

09:31 Полезны ли в бою аксессуары?

11:13 Эффективен ли двуручный меч для всадника?

13:18 Так ли бесстрашны боевые кони?

14:31 Реалистично ли показан вес доспехов?

15:30 Можно ли отказаться от щита?

16:58 Заключение.

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