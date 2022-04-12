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Почему рыцари не перекатываются во время боя, можно ли делать сальто в доспехах и как драться щитами в Elden Ring

Процент правды: что не так с перекатами, щитами, мечами и конями в Elden Ring?
Семён Кудряшов Арсений Самоль
,
Elden Ring
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Не берите в руки деревянный щит и не пугайте коня: вместе с экспертом разбираем, достоверно ли показаны бои на мечах в Elden Ring?

Во втором выпуске «Процента правды» наш гость Андрей Першин, руководитель клуба исторической реконструкции Fanteria, разберёт Elden Ring. Одна из самых обсуждаемых игр 2022 года подарила немало эмоций и похвасталась традиционной для студии FromSoftware хардкорностью. Но всё показанное едва ли во всём соответствует принципам и правилам ведения реального боя на мечах.

Зачем рыцарям в железных доспехах деревянные щиты? Помогут ли перекаты выжить во время сражения? И стоит ли полагаться на бесстрашие своего боевого скакуна?

Посмотрите видео и узнайте, что не так с Elden Ring. Не забудьте включить звук

Главное из выпуска:

  • Как защищаться мечом?
  • И можно ли атаковать щитом?
  • Правдиво ли в Elden Ring показана выносливость?
  • Без шлема нельзя, но и с ним невыносимо, почему?
  • И многое другое.
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Таймкоды и содержание:

00:00 Какую игру разбираем?
00:55 Знакомство с экспертом
01:16 Помогают ли в бою перекаты?
02:23 Что не так с выносливостью в Elden Ring?
03:51 Уместен ли в поединке этикет?
05:03 Можно ли делать удары щитом?
06:39 Что не так с мечом в стиле «Игры престолов»?
08:04 Можно ли защищаться с помощью меча?
09:31 Полезны ли в бою аксессуары?
11:13 Эффективен ли двуручный меч для всадника?
13:18 Так ли бесстрашны боевые кони?
14:31 Реалистично ли показан вес доспехов?
15:30 Можно ли отказаться от щита?
16:58 Заключение.

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