Спойлеры по фильму «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третий приквел во вселенной «Гарри Поттера». Картина не выйдет в России — по крайней мере, в ближайшее время. Для тех, кому не терпится узнать сюжет триквела, мы подготовили материал со всеми спойлерами и ответами на вопросы.

Внимание. Далее будут спойлеры не только «Фантастических тварей», но и фильмов про Гарри Поттера. Мы предупредили.

Сюжет и концовка фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» закончились на обескураживающей ноте. Оказывается, Криденс — это Аурелиус Дамблдор, брат Альбуса. Грин-де-Вальд сам рассказал ему об этом и заявил, что его родственник пытается его убить. Тина, Ньют, Якоб, Юсуф, Нагайна и Тесеус спасают Париж от риска сгореть в магическом пламени и передают Дамблдору пузырёк с кровью — символ клятвы, который не давал Альбусу сразиться с Грин-де-Вальдом. Два величайших волшебника всех времён больше не связаны кровью и теперь могут сразиться друг с другом на равных.

События «Тайн Дамблдора» разворачиваются вокруг Цилина — магического существа, способного заглядывать в душу человека и узнать, насколько благороден тот или иной человек. Если коротко, то кому Цилин поклонится, того волшебное сообщество и провозгласит своим лидером. Грин-де-Вальду удаётся заполучить существо в свои руки: он убивает его, а затем воскрешает с помощью некромантии, превращая его в свою марионетку. Таким образом волшебник попытается одурачить комиссию и стать главой магического сообщества. Тем самым Грин-де-Вальд хочет укрепить доминацию магов в мире и «поставить» на место маглов, перестав от них скрываться.

Однако планам тёмного мага было не суждено сбыться. Оказывается, у Цилина был брат, которого ранее успел заполучить Ньют. Компашка Ньюта вместе с Дамблдором разоблачают обман Грин-де-Вальда перед конгрессом магов. Тот в ужасе оглядывается и понимает, что вся его задумка пошла насмарку, и нападает на Криденса, обвиняя его в провале своего замысла.

Однако тому на помощь приходит Дамблдор, и двое великих волшебников вступают в жестокую схватку, которая не выявила победителя. В итоге Грин-де-Вальд решает сбежать и трансгрессирует в неизвестном направлении. Цилин кланяется Дамблдору, однако тот отказывается от поста. Тесеус тем временем просит Альбуса никогда сдаваться и всё-таки отправить Грин-де-Вальда в тюрьму за все его злодеяния.

Некоторое время спустя Ньют оказывается в Нью-Йорке в булочной и готовится произнести эмоциональную речь на свадьбе Якоба и Куинни. В какой-то момент он замечает Альбуса, который мирно сидит на скамье на другом конце улицы. В небольшом разговоре профессор благодарит Ньюта за помощь и отмечает, что не смог бы спасти мир от Грин-де-Вальда без его помощи.

В чём был план Грин-де-Вальда?

Грин-де-Вальд в исполнении Мадса Миккельсена

Грин-де-Вальд, как и многие злые волшебники, одержим идеей превосходства магов над людьми. Девизом «ради общего блага» он готов оправдывать любые поступки, включая убийства обычных маглов. Своей заразительной речью с лозунгами о свободе волшебников и доминации над людьми Грин-де-Вальд сумел завоевать сердца многих, включая Куинни — возлюбленную Якоба.

Финальная цель тёмного мага: победа в выборах президента Международной конфедерации магов. Это организация из волшебного мира Роулинг, которая чем-то напоминает современную ООН. Именно для этого он и подчиняет себе Цилина, пытаясь тем самым обмануть коллегию магов. В конечном итоге его планы сорвал Альбус и компания.

Что там в итоге у Дамблдоров за тайны?

На самом деле тайн несколько.

Альбус всю свою молодость был влюблён в Геллерта Грин-де-Вальда. Именно поэтому они заключили кровавый обет, поклявшись никогда в жизни не сражаться друг с другом. В конечном итоге пузырёк с кровью уничтожают, и Альбус смог сразиться с Грин-де-Вальдом без каких-либо последствий.

Тайна Аберфорта, брата Альбуса, заключается в его незаконнорожденном сыне Аурелиусе (Криденсе). Он не общался со своим дитя и отдал его на попечение сводной матери-тирану. В конечном итоге Аберфорт раскаивается и просит прощения у своего сына за причинённую боль.

Криденс умер? И как он мог быть Дамблдором?

Криднс/Аурелиус Дамблдор

«Фантастические твари» ввели новую концепцию в волшебный мир «Гарри Поттера» под названием обскура. Это тёмный разрушительный паразит, который развивается у детей-магов, если они подавляют свои магические способности. Большинство обскур умирают, не дожив и до 10 лет.

Несмотря на это, Криденс — или Аурелиус — оказался особым случаем и прожил дольше обычного. Судя по всему, это как-то связано с тем, что он — часть великого рода Дамблдоров и незаконнорожденный сын Аберфорта. Большую часть жизни он прожил в доме своей приёмной матери-тирана, впоследствии погибшей от руки ребёнка. В финальных сценах «Тайн» Аурелиус возвращается домой к отцу, чтобы провести с ним оставшиеся дни своей жизни. Так что в четвёртом фильме, если его снимут, персонажа уже не будет.

Почему добрая Куинни примкнула к злому Грин-де-Вальду. Что с ней стало?

Куинни

В «Преступлениях Грин-де-Вальда» Куинн, чистокровная волшебница и возлюбленная магла Якоба, неожиданно перешла на тёмную сторону силы. Судя по всему, она поддалась влиянию Грин-де-Вальда и его словам о возвышении магической расы над обычными людьми.

Однако в «Тайнах Дамблдора» она собственными глазами видит, к чему приведёт правление тёмных волшебников на примере Якоба. Грин-де-Вальд применяет к нему заклятие Круцио, вызывающее невыносимую боль. Он обвиняет магла в том, что из-за него испортился ещё один чистокровный род и у Куинн родятся дети-полукровки.

В конечном итоге волшебница понимает, что затея Грин-де-Вальда до добра не доведёт, и возвращается на светлую сторону. Она помогает Ньюту и Альбусу противостоять злому волшебнику, а затем выходит замуж за Якоба.

Как погибла Ариана Дамблдор? Альбус правда убил её?

Ариана Дамблдор

Ещё по «Дарам Смерти» фанаты вселенной «Гарри Поттера» знают, что Ариана, младшая из семейства Дамблдоров, случайно погибла в схватке между Аберфортом и Альбусом.

Конфликт между братьями состоялся в том момент, когда «Грин-де-Вальд уговорил Альбуса покинуть родной дом и отправиться в кругосветное путешествие по магическому миру. Аберфорт пригрозил брату палочкой и заявил, что тот никуда не поедет. Ведь им ещё нужно следить за своей сестрой-обскурой, которую тщательно скрывают от внешнего мира. В ответ Альбус поднял свою палочку, и братья вступили в схватку.

Ариана услышала, что внизу что-то творится, и спустилась вниз на первый этаж. Как вдруг одно из заклинаний попало прямо в неё и тут же убило девушку. В разговоре с Ньютом Альбус признался, что до сих пор не знает, чьё заклинание попало в Ариану. Мысль об убийстве сестры будет преследовать профессора до конца его жизни.

Что будет дальше?

Ещё в октябре 2016-го режиссёр «Фантастических тварей» Дэвид Йейтс заявил, что он запланировал пять фильмов по франшизе. Однако сборы второго фильма просели, а для третьего авторам пришлось заменить Джонни Деппа на Мадса Миккельсена из-за скандала с Эмбер Херд. Недавно свою репутацию омрачил и Эзра Миллер — исполнитель роли Криденса/Аурелиуса.

Аналитики тем временем не верят в финансовый успех картины. Как, видимо, и сама Warner Bros. По данным источников Variety, киностудия всерьёз рассматривает возможность закончить серию на третьем фильме. При этом забрасывать вселенную «Гарри Поттера» никто не собирается — про неё можно снять десятки невероятных магических историй.

Даже если «Тайны Дамблдора» станут финальной картиной в «Тварях», то это будет относительно неплохое завершение. Планы Грин-де-Вальда сорваны, Куинн и Якоб поженились, Аберфорт раскаялся и проводит время со своим сыном, а Альбус потихоньку превращается в мудрого волшебника, которого вскоре встретит Гарри Поттер. Напомним, в конце 2022 года выйдет Hogwarts Legacy, события которой разворачиваются в конце XIX века. Так что фанатам магической вселенной будет чем заняться.