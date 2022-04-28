Почему сиквел «Доктора Стрэнджа» будет ещё эпичнее «Человека-паука: Нет пути домой»

В декабре 2021-го прогремела премьера «Человека-паука: Нет пути домой». Этот фильм, кажется, обсуждали вообще все. Оно и понятно, ведь нечасто выходит настолько масштабная и амбициозная лента, объединяющая в себе несколько поколений фанатов. Картина произвела настоящий фурор, а некоторые до сих пор обсуждают её события, строят теории и ликуют от трио в лице Тома Холланда, Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.

Это всё здорово, но уже совсем скоро выйдет новый фильм Marvel Studios, который без особых стараний может затмить «Нет пути домой». Речь про сиквел «Доктора Стрэнджа».

В этом материале мы расскажем, чего ждать от новинки, какие персонажи могут в ней появиться и почему на её фоне «Человек-паук» кажется не таким уж и эпичным.

Сюжет. О чём будет сиквел «Доктора Стрэнджа»?

События ленты развернутся после «Нет пути домой». Напомним, что в фильме Стрэндж помог Питеру Паркеру и сотворил опасное заклинание, которое нарушило целостность вселенных и перемешало всех параллельных героев. В триквеле «Человека-паука» Тома Холланда появились злодеи из вселенных Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. В конце картины маг вроде как залатал все дыры в пространстве и всё вернулось на свои места, однако реальные последствия этого нам покажут только в сольном фильме Стрэнджа.

Уже по трейлерам становится понятно, что заклинание оказалось действительно опасным и масштабным. В описании к фильму говорится о намерениях Стрэнджа отправиться в мультивселенную для предотвращения катаклизма. Большую роль в этом сыграют Алая Ведьма и новичок — Америка Чавес. Последняя, кстати, придёт на помощь магу как раз из альтернативной вселенной.

Также известно, что во всей этой мешанине важные роли уделены сыгравшему ранее Профессора Икс Патрику Стюарту, могущественному чародею Вонгу и множеству альтернативных версий самого Стрэнджа. Сейчас на всех рекламных материалах насчитывается четыре разных героя.

Какие версии Доктора Стрэнджа появятся в фильме?

Оригинальный Доктор Стрэндж. Этого мага мы все знаем. Он из КВМ (MCU), в которой разворачиваются все события фильмов Marvel Studios.

Стрэндж Защитник. Эта альтернативная версия героя придёт в фильм прямиком из комиксов. Его выделяют яркий костюм и другая причёска, похожая на косичку.

Верховный Доктор Стрэндж. Судя по всему, это будет «злая» версия Стрэнджа из альтернативной вселенной. Стоит отметить более густую бороду и тёмное одеяние. Возможно, это именно та версия, которая появилась в мультсериале «Что, если…?»

Зомби Доктор Стрэндж. Про этот вариант мага известно меньше всего. Он потерял свой прежний облик и стал похож на живого мертвеца. Нельзя исключать, что это «злая» версия, просто в другом облике.

Итак, сюжет будет построен на том, что Стрэндж в компании союзников будет скакать по мультивселенной, изучать её принципы и пытаться предотвратить катаклизм. Ещё в фильме с огромной вероятностью засветится Человек-паук Тома Холланда. По контракту у актёра осталось как раз ещё одно появление. Судя по трейлерам, в фильме найдётся место и Иллюминатам, которые заглянут в ленту из комиксов.

Кто такие Иллюминаты?

Иллюминаты — секретное общество супергероев, которое собирается в самые критические случаи и решает важные вопросы о судьбе Земли. На их появление как раз намекнул Профессор Икс, который появился в середине трейлера.

В оригинальный состав Иллюминатов входили: Профессор Икс, Доктор Стрэндж, принц Нэмор, Чёрный Гром, Железный человек и Мистер Фантастик. Примечательно, что из всех этих персонажей в фильмах Marvel не появлялся разве что Нэмор, хотя слухи о его дебюте ходят уже давно. Создатели могут органично вписать персонажа и сохранить классический состав Иллюминатов.

Наиболее интересным этот фильм делает не только мультивселенная, но и персонажи, которые могут заглянуть в картину. В Сети уже можно найти множество информации про появление того или иного героя. Некоторые из домыслов кажутся совсем уж безумными, однако не стоит забывать, что создатели сиквела «Доктора Стрэнджа» всерьёз намерены удивить зрителей.

Какие персонажи могут появиться в фильме?

Отметим, что появление следующих персонажей не подтверждено. Герой может заскочить в фильм в качестве камео, например, когда Стрэндж будет перемещаться по различным вселенным. Информация основана на данных различных СМИ, которые прямым текстом говорили о желании Marvel «повеселиться» с мультивселенной.

Профессор Икс (Патрик Стюарт). Появление этого героя уже подтверждено, но не факт, что это будет всеми привычная версия Чарльза Ксавьера. Если помните, то в фильме «Логан» Профессор Икс погиб. Возможно, герой из ленты даже не знаком с Росомахой и другими Людьми Икс. Сам по себе Профессор Икс выступает одним из сильнейших мутантов Marvel.

Росомаха (Хью Джекман или другой актёр). Бедный Хью Джекман. Актёра, наверное, по сей день просят вернуться к роли Росомахи, поскольку фанаты хотят видеть в образе сурового Логана только его. Впрочем, ходили слухи, что Джекмана заменит другой актёр, но, кто именно, неизвестно. Напомним, что Логан также погиб в одноимённой ленте, как и Чарльз Ксавьер. Появление мутанта отлично бы смотрелось вместе с Профессором Икс.

Дэдпул (Райан Рейнольдс). Этого болтливого наёмника в красном обтягивающем костюме уже давно ждут в киновселенной Marvel. Многие фанаты мечтают увидеть Дэдпула, который капает на мозги Человеку-пауку или Тору. Сам Рейнольдс полностью отрицал появление в ленте, но мы уже знаем одного такого актёра, который отрицал своё участие в недавнем фильме Marvel.

Кейбл (Джош Бролин). Персонаж Бролина появился во второй части «Дэдпула». Актёр сыграл грубоватого и сильного мутанта по имени Кейбл. В фильме он мог перемещаться во времени, что даёт ему фору на появление в сиквеле «Доктора Стрэнджа». Забавно, что Джош Бролин уже играл пришельца в фильмах Marvel — он исполнял роль Таноса.

Чёрный Гром (Энсон Маунт). В 2017 году вышел сериал «Нелюди». Он не смог стать популярным и получил смешанные отзывы, однако зрители оценили Энсона Маунта в роли Чёрного Грома. Как мы отмечали ранее, персонаж входил в состав Иллюминатов, так что его появление вполне может состояться. Возможен и вариант, что Чёрный Гром появится, но сыграет его не Маунт. В комиксах герой мог своим голосом сравнять целые города с землёй.

Железный человек (Том Круз). Роберт Дауни-младший завершил историю Железного человека в фильме «Мстители: Финал». С тех пор Marvel Studios не говорила, кто заменит актёра в этой роли. Ходили разные слухи, однако СМИ говорили про Тома Круза. Якобы он и станет новым Железным человеком. Охотно в это хочется верить после выхода трейлера, в котором показали неизвестную фигуру, напоминающую внешность Круза и представляющую один из современных костюмов Тони Старка.

Мистер Фантастик (Йоан Гриффит или Джон Красински). Появления Фантастической четвёрки в киновселенной Marvel ждут уже давно, у грядущего сольного фильма уже есть и режиссёр — Джон Уотсон (трилогия «Человека-паука» Холланда). В «Стрэндже» же ожидается появление главы отряда, однако неизвестно, кто именно исполнит его роль.

Альтернативные Мстители. В киновселенной Marvel Мстители распались после того, как спасли вселенную от Таноса. Тони Старк пожертвовал собой, а каждый из героев разошёлся по своим делам. В сиквеле «Доктора Стрэнджа» вполне вероятно появление Мстителей из альтернативной вселенной. У команды может быть другой состав, совсем не похожий на привычный.

Альтернативные версии Человека-паука (Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд). После ошеломительного успеха «Человека-паука: Нет пути домой» даже неудивительно, если в ленте действительно появятся версии героя в исполнении Магуайра и Гарфилда. К тому же слухи про участие актёров в ленте появлялись ещё до выхода «Нет пути домой».

В заключение

Если обратиться к официальному синопсису «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», то станет ясно, что на Стрэнджа есть большие надежды. Его называют ключевой фигурой Мстителей, ведущим героем. Вероятно, события ленты окажут огромное влияние на будущие проекты Marvel и действительно смогут удивить фанатов и других зрителей.

Несмотря на всё, что могут приготовить создатели ленты, стоит помнить и о другом. Официально никто не подтверждал появление перечисленных выше героев. Чтобы не разочароваться отсутствием персонажей, лучше вообще не ждать от фильма ничего. Представляете, какой будет эффект, если на экране действительно появится новый Железный человек или Дэдпул, а вы об этом даже не думали?

К сожалению, сиквел «Доктора Стрэнджа» не выйдет в России одновременно с миром 6 мая. Примечательно, что режиссёром фильма выступил Сэм Рэйми, снявший трилогию «Человека-паука» с Тоби Магуайром. Фанаты надеются, что в одном из интервью до выхода картины постановщик проговорится и отметит, как ему было приятно вновь поработать с Магуайром, а мы вновь увидим любимого актёра на экране.