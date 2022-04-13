Обзор LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Компромисс идеальной игры

Видеоигры по LEGO давно перестали удивлять, а буквально встали на конвейер: формула не менялась вот уже 15 лет. Да, со временем появились озвучка и даже открытый мир, однако глобально это ни на что не повлияло. С LEGO Star Wars: The Skywalker Saga студия TT Games решилась на полный перезапуск.

Оригинальная LEGO Star Wars вышла в 2005 году и произвела настоящий фурор — такого успеха не ожидал никто. У TT Games получилось сделать милый пародийный пересказ трилогии приквелов, совмещённый с приятным кооперативным приключением. Идеальная семейная игра с интересными головоломками.

Затем масштабы производства начали многократно увеличиваться. В какой-то момент LEGO-игры выходили по три штуки в год. Но к 2019 году стало понятно, что пора брать перерыв. Он требовался для создания нового движка, пересмотра всех геймплейных механик и простого желания просто взять паузу. Она нужна была и поклонникам, которые уже перегорели от творений студии. Так родилась The Skywalker Saga.

TT Games вернулась к своей главной серии и решила воссоздать на новой базе все девять эпизодов «Звёздных войн». С озвучкой, с открытым миром, с полностью новым геймплеем. Амбициозность проекта настолько зашкаливала, что выход игры переносили несколько раз. Но это только подстёгивало ажиотаж среди игроков. Новинка постоянно были в лидерах ожиданий. И вот игра вышла, а пресса её обласкала. Но всё ли действительно так хорошо?

К сожалению, нет

The Skywalker Saga можно начать с любой трилогии — то есть с первого, четвёртого или седьмого эпизода. Сама игра рекомендует начинать с «Новой надежды», однако я решил начать в хронологическом порядке. Тем более при всей нелюбви к приквелам мне нравится сам период. Это была роковая ошибка.

С первых минут становится понятно, насколько амбиции проекта оказались не под силу команде. Даже с учётом нескольких переносов студии пришлось пойти на множество компромиссов. Постоянно возникает ощущение какой-то оборванности.

Вот Квай-Гон и Оби-Ван с корабля Торговой федерации бегут на Набу. Они подходят к кораблю, экран уходит в чёрный, и они уже на планете бегут от наземного транспорта дроидов. И подобных сцен — масса. Нет ощущения целостности, это, скорее, какой-то скомканный пересказ.

Для некоторых сцен делали уникальные геймплейные отрывки

Я даже не вижу проблему «пересказа», если бы важным моментам уделяли достаточно внимания. Однако сюжет буквально летит, а эпизоды проходятся примерно за два часа. К сожалению, далеко не всегда насыщенные и интересные два часа.

Хоть базовый геймплей действительно значительно поменялся: тут и современная камера от третьего лица, и куда более интересный экшен со световым мечом и огнестрельным оружием, однако сам дизайн локаций и ситуаций будто бы только деградировал. Проблема комплексная.

После прохождения миссии игрок оказывается в какой-то открытой локации со множеством секретов, однако многие из них не получится забрать — для большинства требуются персонажи с уникальными умениями. Поэтому перед началом изучения этих уровней желательно пройти вообще всю игру. Тут возникает проблема: запуск следующего сюжетного задания чаще всего оказывается в другом конце локации. Приходится постоянно бегать по этим уровням. Вся эта беготня занимает не так мало времени, как хотелось бы.

Тут спрятаны сотни секретов

При этом ещё и не все «эпизоды» сделаны достаточно интересно. С приквелами случилась самая большая трагедия: сами уровни там очень короткие, а практически весь геймплей сводится к боям на световых мечах. Они не настолько интересные, чтобы строить почти всю игру на них.

Вот и получается, что приквелы состоят из постоянной беготни по открытым уровням для запуска сюжетных миссий, которые сами по себе короткие и иногда даже короче всей этой беготни. К финалу «Мести ситхов» у меня уже не было желания начинать «Новую надежду».

Новая надежда

Неожиданно многие проблемы из приквелов не перешли в оригинальную трилогию. Тут с первых минут куда более комплексные сюжетные уровни, а геймплей не строится на бесконечной нажатии «квадратика». И да, тут куда интереснее стрелять по противникам, нежели сражаться с ними световым мечом (хотя, конечно, ребёнок внутри всё равно при каждом случае всегда выбирает джедая или ситха). Вдобавок открытые локации стали не такими обширными.

В итоге создаётся впечатление, что трилогию приквелов или нещадно резали, чтобы в очередной раз не откладывать релиз, или её вообще отдали какой-то команде не самых опытных специалистов. Иначе объяснить подобный диссонанс не получается.

При всей нелюбви к фильмам Disney в The Skywalker Saga они более целостные сюжетно и интересные геймплейно, нежели приквелы. Как так получилось — невозможно объяснить.

В целом мои главные претензии относятся именно к сюжетным миссиям. Да, TT Games иногда удаётся создать действительно интересные ситуации, однако если брать всю игру в целом — основная кампания тут слабая. Для меня это главное разочарование, поскольку одни сюжетные ролики хочется смотреть и смотреть. Постановка и графика уже на таком уровне, что хоть в кинотеатрах показывай.

К сожалению, и тут возникают проблемы. Видеоряд также страдает от «пересказа», когда сцены явно должны длиться дольше, но их нарочно сокращают. Если бы это всё ещё был 2005 год, а герои оставались мимами — не проблема. Однако в 2022 году, когда герои могут разглагольствовать под пафосную музыку Star Wars, прерывать их максимально неуместными способами кажется инородным.

Да, юмор тут также странно вписывается. Иногда TT Games реально может отлично отыграть шутки — чаще всего это касается игры слов. Большинство культовых мемов довольно удачно адаптировано под новые реалии.

Однако разработчики зачем-то пытаются почти любую сцену превратить в шапито. Это большая ошибка.

В седьмом эпизоде штурмовик дерётся с Финном, однако потасовка заканчивается прилётом Сопротивления. И По на своём истребителе начинает подкидывать противника, будто бы он футбольный мяч. И эта сцена длится куда дольше нужного. При этом куда забавнее было бы, если бы он просто рухнул на него.

И вот подобных неуместных шуток — море. Но и много действительно смешных сцен. Например, во всей трилогии Disney Кайло Рен постоянно качается, беспрестанно спрашивая у Рей, видит ли она его окружение. Подобный юмор работает в рамках сцены, а не пытается как-то прервать её.

Скрытая угроза

Важно отметить контент на открытых локациях — он сводится к сбору синих блоков. И вот этим действительно интересно заниматься. Разработчики потратили почти весь креатив на наполнение локаций. А как забраться сюда? А что надо применить? Исследовать открытый мир очень интересно, но только когда есть все нужные персонажи. И желательно этим заниматься после прохождения всей игры.

И вот тут возникает очередной диссонанс — а зачем после каждой миссии (некоторые могут идти буквально пару минут) отправлять нас в эти локации? В итоге и темп повествования получается рваным, и в открытом мире ты часто натыкаешься на закрытые места. Прошёл часть головоломки, а потом оказалось, что у тебя нет нужного героя для дальнейшего продвижения.

TT Games стоило сделать абсолютно линейную игру с прохождением сюжетных заданий, а после завершения открыть возможность исследовать мир. Однако в итоге при прохождении ты на карте видишь десятки предметов, которые попросту не можешь получить. Возвращайтесь после! Меня такое больше раздражает, нежели мотивирует возвращаться.

И вот так вся игра. На одно достоинство находится недостаток. Да, TT Games сделала большой шаг вперёд, но вместе с этим и большой шаг назад. Я уже не говорю про интерфейс и меню — они устарелые, а переключение между персонажами сделано очень неудобно. Для игры, где героев надо постоянно менять, это большая проблема.

Империя наносит ответный удар

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — хорошее кооперативное приключение, которому не хватает дополнительной полировки. Идеи раскиданы тут по всей галактике, но никто так и не смог собрать их в продукт с чётким видением. Обидно. Не получилось никакой «ультимативной игры» — получился огромный компромисс с массой игровых механик и детской сложностью.

Это больше напоминает интерактивный LEGO-фильм. Это вроде бы и хорошо, но от перезапуска хотелось куда большего. Получилось хорошо, но компромиссы видны у каждого элемента механизма.

Что понравилось

Художники нарисовали очень красивую LEGO-галактику

Базовый геймплей стал куда интереснее

События девяти фильмов в одной игре

Идеальный кооператив для новичков в играх

Локации-песочницы с сотнями интересных секретов

Возможно увидеть встречу Энакина и Дарта Вейдера.

Что не понравилось

Реализовать все амбиции не удалось

Сюжетные уровни получились слабыми и короткими

Рваный темп повествования, когда некоторых событий просто нет

Детская сложность — застрять невозможно

Дизайн уровней от прошлых LEGO-игр стал проще.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga официально не вышла в России. Мы играли в версию для PS5, которую удалось приобрести в условиях ограничений PS Store.