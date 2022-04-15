Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

eFootball 2022 вышла, а мы поиграли в неё — и игра всё ещё ужасна

Чуда не случилось: бесплатная eFootball всё ещё ужасна
Игорь Любавин
Обзор eFootball 2022
Комментарии
Konami полностью проиграла Electronic Arts — игру уже вряд ли что-то спасёт.

В сентябре 2021 года начался ранний доступ eFootball 2022, который стал полным провалом для Konami. Ужасная графика, рваные анимации, скудное количество клубов и режимов — всё это привело к клейму худшего футбольного симулятора в истории, а вместе с этим и званием одной из худших игр в истории. Японцы пообещали всё исправить в патче 1.0, который должен был выйти ещё в ноябре, но ждать пришлось аж до апреля.

И вот 14 апреля eFootball 2022 добралась до полноценного релиза. Мы уже поиграли в неё и готовы поделиться новыми впечатлениями.

Что изменилось?

Несмотря на внушительный объём (около 25 ГБ), патч версии 1.0 добавляет в eFootball не так уж и много. В первую очередь изменения заметны в графике — она стала более чёткой, исчез эффект «мыла», а у футболистов теперь даже выступает реалистичный пот на лице. При этом освещение и сам газон до сих пор выглядят достаточно блёкло и плоско, напоминая футсимы с PS3 и Xbox 360.

За несколько матчей не было никаких критичных багов — в том числе визуальных, чем так славилась игра прошлой осенью. Также появились новые виды ударов и способы защиты, которые разнообразили геймплей. Изменения коснулись и физики мяча, из-за которой делать навесы и давать мощные пасы стало гораздо приятнее.

Вдобавок разработчики добавили режим «Команда мечты» — аналог Ultimate Team из FIFA. Можно собрать своих любимых игроков в одном составе. В целом это практически полная копия My Club из прошлых частей Pro Evolution Soccer. Вы зарабатываете внутриигровую валюту и за неё покупаете футболистов. Их можно даже прокачивать и сделать из какого-нибудь Криштиану Роналду настоящего монстра с рейтингом 99.

Других важных изменений в полной версии игры нет.

Старые болячки всё равно остались

Несмотря на изменения, eFootball 2022 всё ещё выглядит жалким огрызком на фоне FIFA 22. В игре до сих пор всего девять играбельных клубов, два режима (матч по сети и матч с ботом) и урезанная «Команда мечты», в которой базовые механики по получению валюты активируют только со стартом первого сезона 21 апреля.

Все 9 лицензированных клубов

Все 9 лицензированных клубов

Геймплейно игра также не впечатляет. Даже самые ловкие футболисты управляются так, будто они бегают по льду, никакой отзывчивости нет и в помине. Переключение игроков работает очень странно: игра может сделать это сама в одной ситуации и совсем не сделать в другой — даже в самой очевидной. Пасы часто летят не туда, куда задумано, а вратари до сих пор тупят при выходах 1 на 1. Штрафные и угловые в игре прямиком из PES 2014: никакой глубины механик в них нет.

Спустя полгода после релиза в игре всего два уровня сложности: обычный игрок и суперзвезда. Неясно, почему разработчики за столько времени не смогли добавить хотя бы режим для новичков. Кстати, длительность матча дольше 5 минут тоже выбрать нельзя.

Я молчу про отсутствие реалистичной физики столкновений, которая у конкурента появилась ещё 10 лет назад. Даже с версией 1.0 футсим от Konami чувствуется как огромный шаг назад для серии.

Стоит играть?

eFootball 2022 очень сложно порекомендовать кому-либо. Абсолютно каждый элемент в игре проигрывает FIFA 22. Если раньше PES выбирали ради более глубокого геймплея и реалистичной физики мяча, то теперь у футсима Konami нет и таких преимуществ. Даже после выхода из раннего доступа eFootball напоминает демоверсию, которую после нескольких матчей хочется удалить и забыть навсегда.

Помните режим карьеры за тренера? Или замечательный «Стань легендой», в котором можно было стать футбольной суперзвездой? Ну, эти режимы за полгода так и не появились — и вряд ли появятся в ближайшее время. Но даже если их вдруг добавят к годовщине игры где-нибудь в сентябре, в них не будет никакого смысла из-за деревянного геймплея и невероятно скудного количества лицензий.

FIFA 22 предлагает футбольному фанату всё, чего он может только пожелать: от уличного «футбика» до победы в Лиге чемпионов. eFootball не может предложить ничего, кроме двух жалких режимов, девяти клубов и обещаний о скором появлении нового контента. Konami подчистую проиграла конкуренцию ЕА. И мне как фанату классических частей PES очень грустно это признавать.

Игры массово переходят на Unreal Engine 5. Разбираемся, почему за движком будущее Игры массово переходят на Unreal Engine 5. Разбираемся, почему за движком будущее
Тусовка с ведьмаками и загул по салунам — лучшие квесты с алкоголем в видеоиграх Тусовка с ведьмаками и загул по салунам — лучшие квесты с алкоголем в видеоиграх
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры eFootball (PES 2022) •••

Заглавное фото: Konami

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022