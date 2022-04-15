Чуда не случилось: бесплатная eFootball всё ещё ужасна

В сентябре 2021 года начался ранний доступ eFootball 2022, который стал полным провалом для Konami. Ужасная графика, рваные анимации, скудное количество клубов и режимов — всё это привело к клейму худшего футбольного симулятора в истории, а вместе с этим и званием одной из худших игр в истории. Японцы пообещали всё исправить в патче 1.0, который должен был выйти ещё в ноябре, но ждать пришлось аж до апреля.

И вот 14 апреля eFootball 2022 добралась до полноценного релиза. Мы уже поиграли в неё и готовы поделиться новыми впечатлениями.

Что изменилось?

Несмотря на внушительный объём (около 25 ГБ), патч версии 1.0 добавляет в eFootball не так уж и много. В первую очередь изменения заметны в графике — она стала более чёткой, исчез эффект «мыла», а у футболистов теперь даже выступает реалистичный пот на лице. При этом освещение и сам газон до сих пор выглядят достаточно блёкло и плоско, напоминая футсимы с PS3 и Xbox 360.

За несколько матчей не было никаких критичных багов — в том числе визуальных, чем так славилась игра прошлой осенью. Также появились новые виды ударов и способы защиты, которые разнообразили геймплей. Изменения коснулись и физики мяча, из-за которой делать навесы и давать мощные пасы стало гораздо приятнее.

Вдобавок разработчики добавили режим «Команда мечты» — аналог Ultimate Team из FIFA. Можно собрать своих любимых игроков в одном составе. В целом это практически полная копия My Club из прошлых частей Pro Evolution Soccer. Вы зарабатываете внутриигровую валюту и за неё покупаете футболистов. Их можно даже прокачивать и сделать из какого-нибудь Криштиану Роналду настоящего монстра с рейтингом 99.

Других важных изменений в полной версии игры нет.

Старые болячки всё равно остались

Несмотря на изменения, eFootball 2022 всё ещё выглядит жалким огрызком на фоне FIFA 22. В игре до сих пор всего девять играбельных клубов, два режима (матч по сети и матч с ботом) и урезанная «Команда мечты», в которой базовые механики по получению валюты активируют только со стартом первого сезона 21 апреля.

Все 9 лицензированных клубов

Геймплейно игра также не впечатляет. Даже самые ловкие футболисты управляются так, будто они бегают по льду, никакой отзывчивости нет и в помине. Переключение игроков работает очень странно: игра может сделать это сама в одной ситуации и совсем не сделать в другой — даже в самой очевидной. Пасы часто летят не туда, куда задумано, а вратари до сих пор тупят при выходах 1 на 1. Штрафные и угловые в игре прямиком из PES 2014: никакой глубины механик в них нет.

Спустя полгода после релиза в игре всего два уровня сложности: обычный игрок и суперзвезда. Неясно, почему разработчики за столько времени не смогли добавить хотя бы режим для новичков. Кстати, длительность матча дольше 5 минут тоже выбрать нельзя.

Я молчу про отсутствие реалистичной физики столкновений, которая у конкурента появилась ещё 10 лет назад. Даже с версией 1.0 футсим от Konami чувствуется как огромный шаг назад для серии.

Стоит играть?

eFootball 2022 очень сложно порекомендовать кому-либо. Абсолютно каждый элемент в игре проигрывает FIFA 22. Если раньше PES выбирали ради более глубокого геймплея и реалистичной физики мяча, то теперь у футсима Konami нет и таких преимуществ. Даже после выхода из раннего доступа eFootball напоминает демоверсию, которую после нескольких матчей хочется удалить и забыть навсегда.

Помните режим карьеры за тренера? Или замечательный «Стань легендой», в котором можно было стать футбольной суперзвездой? Ну, эти режимы за полгода так и не появились — и вряд ли появятся в ближайшее время. Но даже если их вдруг добавят к годовщине игры где-нибудь в сентябре, в них не будет никакого смысла из-за деревянного геймплея и невероятно скудного количества лицензий.

FIFA 22 предлагает футбольному фанату всё, чего он может только пожелать: от уличного «футбика» до победы в Лиге чемпионов. eFootball не может предложить ничего, кроме двух жалких режимов, девяти клубов и обещаний о скором появлении нового контента. Konami подчистую проиграла конкуренцию ЕА. И мне как фанату классических частей PES очень грустно это признавать.