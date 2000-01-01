«Ведьмака» для PS5 и Xbox Series будем ждать долго
CD Projekt RED официально подтвердила, что «Ведьмака 3: Дикая Охота» для PS5 и Xbox Series забрали у питерской студии Saber Interactive. Узнайте больше из минутного видео. Включите звук.
Релиз игры «Ведьмак 3: Дикая Охота» для PS5 и Xbox Series отложили на неопределённый срок
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