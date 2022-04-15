Лучшие скидки в Steam для России — какие игры стоит купить?
Поделиться
Хотя покупать игры всё ещё трудно, это возможно.
Steam продолжает функционировать в России. Оплачивать покупки стало сложнее, однако это всё ещё возможно. Для этого мы как раз подготовили специальный гайд.
Теперь же рассмотрим все актуальные скидки в магазине — на что сейчас стоит обратить внимание.
- The Surge 2 — 324 рубля (75%). Оригинальный конкурент Dark Souls, а среди отличительных черт: научно-фантастический сеттинг и надобность отрубать конечности противникам — на этом завязана фактически вся игра. Скидка до 20:00 мск 16 апреля.
- No Man's Sky — 999 рублей (50%). Бесконечный симулятор исследования бесконечной вселенной. Игру активно расширяют уже шесть лет, причём полностью бесплатно. Буквально на днях вышло обновление про пиратов, где добавили новый тематический мир, переделали сражения в космосе и так далее. Скидка до 21 апреля.
- Detroit: Become Human — 814 рублей (50%). Интерактивный фильм про угнетение андроидов в мире недалёкого будущего. Под управлением сразу три героя, а решения игрока формируют русло истории. Лучшая игра создателя Fahrenheit и Heavy Rain на сегодня. Скидка до 18 апреля.
- Darkest Dungeon — 67 рублей (85%). Стильная пошаговая тактика с элементами рогалика, когда каждое прохождение содержит какие-то уникальные элементы. Под управлением игрока отряд героев, которые не только должны не умереть в сражениях, но и не сойти с ума. Скидка до 18 апреля.
- Control Ultimate Edition — 479 рублей (70%). Мистический экшен в лучших традициях создателей Max Payne и Alan Wake. Героиня попадает в правительственное бюро, которое расследует необычные случаи по всей планете, а вместе с этим получает уникальные умения. В издании два сюжетных DLC. Скидка до 18 апреля.
- Ghostrunner — 599 рублей (60%). Динамичный боевик, где герой обучен паркуру в лучших традициях Mirror's Edge, но умирает с одной пули, а враги — с одной тычки мечом. Всё это в мире мрачного киберпанка. Скидка до 18 апреля.
- LEGO Builder's Journey — 224 рубля (50%). Приятная головоломка, где надо собирать разные наборы из LEGO. Это буквально «видеоигра про LEGO». Вчера ещё и режим творчества выпустили. Скидка до 20:00 мск 16 апреля.
- The Ascent — 899 рублей (40%). Очень красивый экшен с видом сверху в стилистике киберпанка. Скидка до 25 апреля.
- Battlefleet Gothic: Armada 2 — 239 рублей (70%). Стратегия в реальном времени по Warhammer 40,000 про космические сражения. Разработчики постарались реализовать как можно больше особенностей из настолки Games Workshop. Скидка до 18 апреля.
- The Last Campfire — 180 рублей (50%). Приятная головоломка от создателей No Man's Sky, где маленькое существо ищет свой дом. Скидка до 21 апреля.
- Assetto Corsa — 87 рублей (80%). Очень реалистичный автосимулятор. Также доступно издание со множеством дополнений за 198 рублей. Скидка до 18 апреля.
Комментарии
- 15 апреля 2022
-
19:53
-
18:38
-
18:37
-
17:55
-
17:53
-
17:13
-
16:40
-
16:05
-
15:46
-
15:10
-
14:54
-
14:27
-
14:07
-
13:50
-
13:28
-
13:17
-
13:02
-
12:44
-
12:23
-
11:55
-
11:25
-
10:51
-
10:22
-
09:51
-
09:23
-
08:52
-
08:23
-
00:36
-
00:29
- 14 апреля 2022
-
21:58
-
20:01
-
19:32
-
19:19
-
18:55
-
18:17
Партнерский контент