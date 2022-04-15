Лучшие скидки в Steam для России — какие игры стоит купить?

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Теперь же рассмотрим все актуальные скидки в магазине — на что сейчас стоит обратить внимание.

The Surge 2 — 324 рубля (75%). Оригинальный конкурент Dark Souls, а среди отличительных черт: научно-фантастический сеттинг и надобность отрубать конечности противникам — на этом завязана фактически вся игра. Скидка до 20:00 мск 16 апреля.

No Man's Sky — 999 рублей (50%). Бесконечный симулятор исследования бесконечной вселенной. Игру активно расширяют уже шесть лет, причём полностью бесплатно. Буквально на днях вышло обновление про пиратов, где добавили новый тематический мир, переделали сражения в космосе и так далее. Скидка до 21 апреля.

Detroit: Become Human — 814 рублей (50%). Интерактивный фильм про угнетение андроидов в мире недалёкого будущего. Под управлением сразу три героя, а решения игрока формируют русло истории. Лучшая игра создателя Fahrenheit и Heavy Rain на сегодня. Скидка до 18 апреля.

Darkest Dungeon — 67 рублей (85%). Стильная пошаговая тактика с элементами рогалика, когда каждое прохождение содержит какие-то уникальные элементы. Под управлением игрока отряд героев, которые не только должны не умереть в сражениях, но и не сойти с ума. Скидка до 18 апреля.

Control Ultimate Edition — 479 рублей (70%). Мистический экшен в лучших традициях создателей Max Payne и Alan Wake. Героиня попадает в правительственное бюро, которое расследует необычные случаи по всей планете, а вместе с этим получает уникальные умения. В издании два сюжетных DLC. Скидка до 18 апреля.

Ghostrunner — 599 рублей (60%). Динамичный боевик, где герой обучен паркуру в лучших традициях Mirror's Edge, но умирает с одной пули, а враги — с одной тычки мечом. Всё это в мире мрачного киберпанка. Скидка до 18 апреля.

LEGO Builder's Journey — 224 рубля (50%). Приятная головоломка, где надо собирать разные наборы из LEGO. Это буквально «видеоигра про LEGO». Вчера ещё и режим творчества выпустили. Скидка до 20:00 мск 16 апреля.

The Ascent — 899 рублей (40%). Очень красивый экшен с видом сверху в стилистике киберпанка. Скидка до 25 апреля.

Battlefleet Gothic: Armada 2 — 239 рублей (70%). Стратегия в реальном времени по Warhammer 40,000 про космические сражения. Разработчики постарались реализовать как можно больше особенностей из настолки Games Workshop. Скидка до 18 апреля.

The Last Campfire — 180 рублей (50%). Приятная головоломка от создателей No Man's Sky, где маленькое существо ищет свой дом. Скидка до 21 апреля.