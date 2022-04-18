Не смогли пройти Postal 4. Впечатления от позорного возвращения культовой серии

В Postal 4 есть единственный способ передвигаться по миру не ногами — с помощью каличного на вид скутера, который можно позаимствовать у кого-то на улице или арендовать на специальной точке. У него есть бортовой компьютер, на который раз в несколько минут по неизвестным причинам выводят надпись: «Мы только что списали у тебя $ 1, потому что пошёл ты».

И, знаете, эта фраза идеально описывает всё отношение Postal 4 к игроку — мерзкое, похабное и даже немного негуманное. Потратить время и деньги человека, а затем смачно плюнуть ему в лицо — с этим шутер справляется замечательно.

Если говорить кратко, то Postal 4 — одно их худших впечатлений за последнее время. В этой игре не работает буквально ничего, в ней есть триггеры, нажатие на которые просто выкидывают на рабочий стол, а отдельные «приколы» разработчиков если и вызывают смех, то только истерический — от отчаяния.

Я так и не смог осилить прохождение до конца, ибо игра удивляла буквально с каждым пройденным днём. И тому, что она вытворяла со мной и моей психикой на протяжении 12 часов, и посвящён этот текст.

Postal 4 не выдерживает никакой критики или сравнений с любой современной игрой. У нас есть небольшой открытый мир и сюжетная кампания, разделённая на календарную неделю. Каждый день перед Чуваком стоят определённые задачи, с которыми он должен как-то справиться. Первые проблемы начинаются уже на этом этапе, поскольку игра очень непонятным образом описывает, что именно нужно сделать.

Возьмём в пример задание со сбором подписей. В один из рабочих дней Чуваку поручают пройтись по улице и набрать необходимое количество автографов, чтобы поддержать кампанию по установке биде в каждый дом. А вот теперь суть: вас все посылают на хер и отказываются подписать бумажку. Квестодатель и сам главный герой при этом вслух говорят «Нужно не стесняться применять силовые методы» и «Эй, у тебя же есть пушка, может, стоит использовать её?»

Если вспомнили про аналогичные эпизоды из Red Dead Redemption 2, когда Артур Морган мог направить на человека пистолет и запустить огромный механизм ИИ, то забудьте — в Postal 4 мои попытки сделать так же закончились ничем. Прохожие либо убегали в страхе, либо сами доставали стволы и стреляли на поражение.

Шутки шутками, но в Cyberpunk 2077 и этого долгое время не было.

Так как же я прошёл задание? Оказывается, мне всё это время был доступен дополнительный квест, в описании которого что-то говорилось про подбор более качественного лука. Придя в указанный магазин, я подошёл к стойке с одеждой и поменял костюм на другой, но должного эффекта это не дало. Затем я направился в туалет и нашёл там зеркало, возле которого смог поменять типичный халат Чувака на латексный костюм из типичного садо-мазо. И да, только после этого мне стали давать подписи! За то, что я прошёл дополнительное задание, в котором вообще ничего не указано про помощь с этими подписями, так как главный герой сам говорит мне «Применить силовые методы».

И вот такое возникает практически в каждой миссии. Маркер стоит на определённом баннере, который нужно закрасить, а затем голос по рации говорит «Ну давай, раскрась этот сраный баннер». А затем он повторяет то же самое десятки раз, пока не приходит осознание, что баннеров-то несколько, только это никто не отметил!

Поверьте, это вовсе не значит, что я тупой и с трудом догадываюсь до каких-то элементарных вещей. Проблема в том, что я не экстрасенс — игра не даёт абсолютно никакого контекста и никаких подсказок, из-за чего чуть ли не каждое задание становится запутанным испытанием. И ладно бы они были интересными или качественно поставленными, но нет. Postal 4 предельно бедна на разнообразие контента. Пусть у каждой миссии своя суть и свой бэкграунд, мы всё равно делаем одно и то же: либо убиваем какого-то персонажа, либо делаем «десять чего-то» — закрасить десять баннеров, смыть с улицы десять куч говна, собрать десять подписей.

И это огромная проблема, ведь в Postal всегда было весело играть. Вспомните, как было круто разбить кому-то башку лопатой или насадить кота на ствол автомата, превратив в глушитель! Наверняка фанаты хотели бы снова получить то же самое, но давайте не забывать важный факт: первая часть серии вышла в 1997 году, когда многие из нас ещё в начальную школу не пошли. Сейчас прошло много лет (25, если точнее), а франшиза Postal так и осталась верна вездесущим членам и возможности нассать на кого-то на улице — никаких интересных игровых механик или даже нормальных удобств здесь просто нет. Только если раньше за счёт этого можно было вывозить, то сейчас не получится.

В Postal 4 неинтересно делать примерно всё, даже стрелять. Несмотря на достаточно обширный арсенал, перестрелки не вызывают никаких позитивных эмоций, поскольку они ничем не обставлены, здесь нет никаких идей, нет механик — ты просто жмёшь гашетку, неважно из чего, и ждёшь, пока оппонент упадёт. Единственное, на что хватило разработчиков — прикольная дополнительная атака из револьвера в стиле Dead Eye, которая позволяет отметить сразу несколько голов и снести за один раз. За почти всю игру мне не встретилось ни одного уникального и интересного противника, в потасовках всегда участвуют разного рода фрики с огнестрельным оружием.

Отдельно стоит отметить полностью сломанную систему сохранений. При загрузке чекпоинта всё то, что игрок успел сделать до смерти, остаётся. То есть можно зайти в помещение, взять квестовый предмет, а затем загрузиться и оказаться перед входом и с нужной штукой в инвентаре. И это работает абсолютно на всё, даже на убийство каких-нибудь боссов.

Кстати о боссах. Да, они тут есть, всего парочка, и это чуть ли не худшие эпизоды игры. Босс в Postal 4 — даже не банальный вертолёт или танк, а самый обычный NPC, только с увеличенным столбом здоровья в 10 раз. Из-за этого в него нужно всадить примерно половину запаса патронов из автомата или 10-15 залпов из дробовика. А в одном бою у такого главаря был целый отряд телохранителей с аналогичными показателями. А убивают в этой игре весьма быстро, если попасть под концентрированный огонь, то можно прожить всего несколько секунд. И вот эта весёлая банда окопалась в доме, убивая меня практически за считаные секунды.

Смекаете, как я прошёл этот квест? Просто подходил в упор к одному противнику и расстреливал до тех пор, пока он не умрёт, затем погибал сам и повторял. Понадобилось примерно 7-8 заходов, чтобы закрыть задание, так и победил.

Ещё Postal 4 совершенно не уважает ваше время, в основном — из-за открытого мира. Его даже трудно назвать таким, потому что при переходе в другую локацию включается экран загрузки. Иногда, чтобы пройти до следующего сюжетного маркера, нужно прождать два таких экрана подряд. И если у вас нет под рукой скутера или денег, чтобы арендовать его ($ 50 за каждый раз), то придётся топать на ногах, иногда — в другой конец карты. Да, есть быстрое перемещение, но его точки расставлены очень далеко и до них тоже нужно добраться.

Почему бы не арендовать скутер каждый раз? Во-первых, точки с ним тоже находятся далеко не везде, а во-вторых — это стоит $ 50, а надёжного способа зарабатывать деньги в Postal 4 просто нет. Их иногда выдают за задания, или можно найти несколько банкнот в каком-нибудь доме. За все 12 часов я заработал, наверное, 2,5-3 тысячи максимум. Но они и не особо нужны, поскольку покупать в этой игре просто нечего. Оружие и патроны легко ищутся под ногами, прокачки нет, а кастомизация представлена тройкой абсурдных костюмов и халатами разных цветов. Единственное, на что я тратил деньги — аренда скутеров и пара килограммов патронов на всякий случай.

Ближе к финалу сюжетной кампании в Postal 4 становится просто невозможно играть, поскольку в игровом мире начинается какой-то апокалипсис. Как это выглядит? Всё вокруг затягивается каким-то красным дерьмом, прохожие сходят с ума и начинают шмалять налево и направо, в том числе и в нас. А нам нужно пройти до другого конца карты, минуя не только экраны загрузки, но и бесчисленное количество врагов, которые безостановочно стреляют. А ещё с неба начинают падать кошки, издавая своё фирменное «мяу» и шмякаясь об землю со звуком «пумпц» — и от этих двух звуков просто негде спрятаться, их слышно даже в помещении. Накладываем на это приколы с сейвскамом и необходимость тратить время на забег до очередного маркера, и получаем один из худших игровых опытов. За 20-25 минут нахождения в таких условиях я чуть не сошёл с ума.

Окей, но, может быть, Postal 4 настолько плохая, что даже хорошая? Может, она справляется за счёт юмора? Нет, и здесь осечка. Местные шуточки сводятся к банальному «Ой, я перепутал и сказал тебе неправильный код» и «А теперь вали отсюда нахер, мудак». Ещё у разработчиков какой-то абсолютно нездоровый упор на письки и сиськи, во всех проявлениях. Если нужно залатать дыру в стене, то прекрасно подойдёт резиновое дилдо, а одно из заданий разворачивается в местном Диснейленде под названием Kunny Island — догадайтесь сами, как это выглядит.

Кому можно порекомендовать Postal 4: No Regerts? Никому. Благо сейчас на рынке достаточно более качественных игр, за которые точно стоит отдать 725 рублей, но явно не за эту. А если вы фанат франшизы и хотите вернуться в неё, чтобы испытать новые ощущения — сочувствую вам, правда. Мне тоже не нравится, когда моя любимая серия превращается в позорное говно. Хотя в случае Postal тут даже сокрыта какая-то ирония.

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