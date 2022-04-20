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Как Джордж Лукас планировал закончить «Звёздные войны» — теперь это делает «Мандалорец»

Жизнь после войны: Джордж Лукас видел финал «Звёздных войн» совсем другим
Михаил Шевкун
Оригинальный финал Star Wars
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Режиссёр больше никогда их не снимет, однако не всё потеряно.

Джордж Лукас всегда планировал снять три трилогии «Звёздных войн». Он даже начал подготовку к съёмкам последних фильмов, однако поставил свою семью и другие мечты выше — именно поэтому создатель Star Wars решил продать Lucasfilm в 2012 году. Новым владельцем стала Disney.

К тому моменту Лукас успел придумать многие моменты грядущих продолжений и передать наработки новым владельцам, рассчитывая, что ими воспользуются. Однако Disney пошла по совершенно другому пути, а «трилогия сиквелов» совершенно не отражает изначальное видение Джорджа Лукаса.

В этом материале мы расскажем, как создатель «Звёздных войн» планировал закончить сагу Скайуокеров.

Последняя трилогия Лукаса

Джордж Лукас ещё в 80-х планировал снять девять фильмов. У каждой трилогии была своя тематика.

  • Первая трилогия (приквелы) — про отца (Энакин).
  • Вторая трилогия (классика) — про сына (Люк).
  • Третья трилогия (сиквел) — про дочь (Лея) и внуков Энакина.

Ключевая тема последней трилогии — жизнь после войны. Вы победили, но что теперь?

Восстановиться всегда сложнее, чем начать сопротивление или сражаться на войне. Когда вы победили и распустили войска противника, чем вы занимаетесь после?

Многие штурмовики бы продолжили сражаться, потому что они солдаты и знают только войну. Они бы могли отправиться на отдалённую часть Галактики и начать собственное сопротивление против Республики. Параллельно этому ко власти бы тянулись и бандиты во главе с Дартом Молом и его ученицей Дарт Талон.

Дарт Мол пережил события «Скрытой угрозы» и активно появлялся в сериале «Войны клонов», став важным персонажем вселенной.
Дарт Мол в «Повстанцах»

Дарт Мол в «Повстанцах»

События седьмого эпизода начинались через несколько лет после «Возвращения джедая». Вот основные идеи:

  • Мол после падения Империи стал крёстным отцом преступного мира;
  • Талон была «новым» Вейдером, основной экшен крутился вокруг неё. Мол уже был стариком;
  • Лея пытается восстановить Республику;
  • штурмовики создают свои ЧВК;
  • Люк перезапускает орден и ищет оставшихся джедаев. Их теперь не больше ста. Поэтому приходится начинать с самого начала — с тренировки детей. До появления нового поколения пройдёт 20 лет.
Дарт Талон была в комиксах по Star Wars, но они уже не канон

Дарт Талон была в комиксах по Star Wars, но они уже не канон

К концу трилогии Люк бы уже восстановил орден джедаев, а Новая Республика окончательно сформировалась во главе с верховным канцлером Леей.

В итоге именно она оказывалась избранной.

«Мандалорец» — настоящее продолжение «Звёздных войн»

Далее следуют спойлеры по «Мандалорцу», «Книге Бобы Фетта», «Повстанцам» и «Соло».

Создателя мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов» Дейва Филони ещё до продажи Lucasfilm называли преемником Джорджа Лукаса. Он умудрялся создавать очень интересные сюжеты и раскрывать многих персонажей приквелов во вроде бы детском шоу. То есть делать то, что не удалось сделать самому Лукасу.

Поэтому даже неудивительно, что Филони вместе с Джоном Фавро («Железный человек») сделал настольно успешным «Мандалорца». Более того, сериал фактически стал настоящим продолжением «Возвращения джедая», где постепенно реализуют идеи Джорджа Лукаса для финальной трилогии.

Фавро, Филони и Лукас на съёмках «Мандалорца»

Фавро, Филони и Лукас на съёмках «Мандалорца»

В «Мандалорце» появляется Люк Скайуокер, который забирает Грогу для его обучения. Уже в «Книге Бобы Фетта» мы видим сами тренировки и постройку храма джедаев. Филони и Фавро будто бы по чуть-чуть пытаются реализовать то, что изначально задумал Лукас.

Однако полностью сделать это не получится: Мола убили в мультсериале «Повстанцы», однако Филони и Фавро будто бы пытаются поставить Бобу Фетта на его место в роли крёстного отца преступного мира. Насколько это действительно получится, учитывая явно более смягчённый характер бывшего наёмника, мы ещё увидим.

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Другой кандидат на роль «крёстного отца» — Кира из «Соло». В финале фильма она решила работать с Молом, который уже стягивал бандитские синдикаты. После Мола она как раз могла перехватить власть.

Джордж Лукас очень хотел побольше покопаться в бандитском мире Star Wars, но все попытки не увенчались успехом: игру Star Wars 1313 про молодого Бобу Фетта и сериал Star Wars: Underworld отменили в ходе сделки с Disney.

Сейчас Филони и Фавро буквально создают вселенную из сериалов, события которых разворачиваются между шестым и седьмым эпизодами. Впереди третий сезон «Мандалорца», а также дебют «Рейнджеров Новой Республики» и «Асоки» — события этих сериалов так или иначе будут переплетены между собой. Наверняка там мы увидим ещё больше из планов самого Джорджа Лукаса. Да и не просто так сам Люк так часто появляется в сериалах — наверняка в какой-то момент он получит собственное шоу.

Почему Лукас продал Star Wars

В 2012 году перед Джорджем Лукасом встал вопрос: отдать ближайшие десять лет своей жизни на съёмки «Звёздных войн» или посвятить больше времени своей семье и новорождённой дочери Эверест Хобсон Лукас. На тот момент Лукасу уже было 69 лет, к заключительному фильму ему бы стукнуло около 80.

Лукас рассматривал вариант не продавать Lucasfilm, а отдать её в управление другому человеку. Однако он был уверен, что всё равно не сможет отдыхать — как это было во время съёмок фильмов «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». Их снимали другие режиссёры, но Лукас каждый день был на съёмках и фактически управлял процессом.

Я пытался дистанцироваться во время съёмок «Империи» и «Джедая», но просто не мог. Я был там каждый день. Там были мои близкие друзья, и они проделали отличную работу, но это было не то же самое, если бы это делал я.
Лукас со всеми на съёмках пятого эпизода

Лукас со всеми на съёмках пятого эпизода

Прошлый опыт показал Лукасу, что лучше продать и не иметь никакого легального способа влиять на будущее серии, иначе всё пойдёт по кругу. При этом постановщик был уверен, что не выпустит девятый эпизод раньше 2022 года. У Disney всё прошло совсем иначе, хотя корпорация начала работу над трилогией позже. Продолжения выходили с разницей в два года.

  • Эпизод 7 («Пробуждение Силы») — 2015 год. 
  • Эпизод 8 («Последние джедаи») — 2017 год. 
  • Эпизод 9 («Скайуокер. Восход») — 2019 год.

Лукас понимал, что либо он сейчас (в 2012 году) продаёт Lucasfilm, либо он уже никогда этого не сделает. В рамках подготовки новой трилогии Джордж Лукас успел пообщаться с некоторыми актёрами оригинальной трилогии о работе над продолжением — и это было ещё до сделки с Disney.

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Теги Чемп.Play Кино и сериалы Star Wars •••

Заглавное фото: Disney

Источник: «Чемпионат»

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