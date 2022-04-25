Всё не так плохо: будущее игр в России

За последние два месяца игровая индустрия в России изменилась донельзя — ограничились традиционные способы приобретения игр, многие магазины вообще остановили свою работу, а большинство крупных компаний объявили о «приостановке деятельности» в стране.

Но что это в действительно означает и что ждёт русских геймеров в обозримом будущем? Мы изучили доступную информацию, поговорили с нашими источниками в разных сферах и делимся общими наблюдениями.

Выход новинок и уход компаний

Практически все крупные компании единогласно объявили о «приостановке деятельности в России», однако на самом деле это именно то и означает — паузу, а не уход. Даже спустя два месяца никакой издатель или разработчик не объявил о полном уходе из страны. Исключением стала только GSC Game World со своим S.T.A.L.K.E.R. 2, и то разработчики уже подтвердили, что шутер выйдет в Game Pass даже в России.

Буквально все пережидают ситуацию. Речь не только о самом конфликте на Украине, но и о стабилизации рубля и восстановления мостиков для оплаты услуг — с отключением российских банков от SWIFT проведение платежей стало болезненной темой. Во многом «приостановка» связана как раз с валютой и логистикой.

Новые партии игр из других стран без проблем можно заказать, однако в один момент доллар стоит 120 рублей, а в другой — уже 70. Покупать что-то в такой момент попросту невыгодно, поскольку пока товар придёт, его будут вынуждены продавать в убыток из-за скачков валюты.

Некоторые магазины уже начали активно заказывать диски с играми из ОАЭ и Европы. Цены немного кусаются, но желающие без проблем могут прикоснуться к любой новинке. Вдобавок сейчас значительно растёт вторичный и серый рынки — аккаунты с новинками для Xbox вообще продают по смешным ценам. За Tiny Tina's Wonderlands и другие свежие релизы просят около 450 рублей.

В целом никто не планирует уходить из России. Публично об этом говорит, правда, говорит только Nintendo — проблема с логистикой, поэтому закрыт и eShop в России, и доставка новых игр задерживается.

Ключевое — задерживается.

Однако даже при самом пессимистичном сценарии игры так или иначе останутся: покупку цифровых копий в других регионах никто не отменяет (где-то это даже заметно дешевле), диски и консоли будут привозить из других стран. Да, с какой-то задержкой, но будут.

Причём в России ходят разговоры про легализацию параллельного импорта, что фактически легализует продажу импортных товаров даже крупным сетевым магазинам — и да, розница уже изучает такую возможность в случае, если компании действительно решат уйти. Впрочем, по нашим данным, сейчас закупочная цена той же PlayStation 5 превышает 100 000 рублей.

Но ещё раз подчеркнём: пока никто из крупных игровых компаний даже не думает о таком, поскольку Россия важна для них, а потребители приносят приличные деньги.

Перевод на русский язык

А вот локализация действительно может потерять приоритет для многих компаний. Речь в первую очередь о дубляже, тогда как от перевода текстов вряд ли станут отказываться. Говорящих на русском языке всё-таки хватает и за пределами России — поэтому даже при полном отказе от озвучки субтитры всё же должны остаться.

А вот дубляж — вряд ли. Это было дорогой радостью даже в спокойное время, а многие релизы и вовсе получили локализацию из-за политики компании — Sony в России, например, в какой-то момент просто решила переводить абсолютно все свои игры. С Ubisoft аналогичная история. Даже если релиз не такой уж и значительный, но озвучивать его надо. Так компании вырабатывали у потребителей модель, что купив игру Sony и Ubisoft они всегда получат полностью локализованный продукт. И это действительно работает (как и огромные плашки Sony с «Полностью на русском языке»).

Плашка стала мемом, а с запуском PS5 в Sony решили сделать её не такой броской

Однако теперь подобный подход может измениться.

Подобное решение отразится в первую очередь на играх, которые начнут выходить уже в 2023 году. Однако некоторые могут потерять дубляж раньше: к примеру, «Хогвартс: Наследие» должны были озвучить полностью, однако сейчас локализация под вопросом.

Разработчики игр в России

Самая неочевидная и непрозрачная ситуация сейчас у российских разработчиков. Публично мы знаем о немногочисленных случаях, когда западные компании отказались работать с партнёрами из России — это стратегия Terminator: Dark Fate – Defiance и некстген-версия «Ведьмака 3». Однако их больше.

В России базируются многие студии по аутсорсу, услугами которых пользуются все крупные издатели: Sony, Microsoft, EA, Activision и другие. Так попросту дешевле и метод давно зарекомендовал себя далеко не только в игровой индустрии. И отказ от аутсорса из России имеет сразу несколько серьёзных последствий:

бюджет многих игр увеличится за счёт надобности побыстрее найти замену для аутсорса;

игры начнут массово откладывать из-за недостатка рабочих рук.

Скорее всего, случится и то, и другое. Вы уже наверное обратили внимание, насколько после марта график релизов игр неожиданно опустел — однако сейчас это скорее первые серьёзные последствия глобальной пандемии, что началась два года назад. Однако отказ от аутсорса в России сильно ударит по дальнейшим релизам.

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Даже в текущих условиях никто из игровых компаний не планирует никакой глобальный исход — наоборот, все ждут возможности вернуться. Некоторые даже возобновляют какую-то деятельность: Sony частично вернула PS Store — правда, без адекватной возможности пополнить счёт без дикой переплаты за карты оплаты.

И даже при полном аврале вариантов продолжать играть останется огромное множество. Но мы всё же хотим верить в хорошее.