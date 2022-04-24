10 лучших скинов в CS:GO на начало 2022 года — от них кайфуют даже киберспортсмены

От сильвера до глобала, от лучшего каэсера своего подъезда до топ-1 игрока HLTV — все любят и ценят скины в CS:GO. Разница лишь в том, что в инвентарях киберспортсменов находятся сотни дорогущих экземпляров, а у большинства рядовых любителей — в основном ширп и скины «среднего класса».

Раскраскам оружия, как и любому явлению поп-культуры, присущи тенденции и тренды. Если посмотреть на коллекции 5-летней давности, то отчётливо видно, что такие экземпляры Valve ни за что не выпустила бы сейчас. Тогдашним сдержанным, реалистичным, отчасти угрюмым раскраскам пришли на смену цветастые и яркие. В тренде фиолетовые, розовые, салатовые и вообще любые пушки, которые не только не похожи на настоящие, но и попросту демаскируют владельцев. И тем не менее про-игроки не спешат от них отказываться, ведь щеголять с радужным скином престижно, тем более когда за тобой наблюдают зрители и фанаты.

Давайте выясним, какие скины в тренде на начало 2022 года. Одни из них настолько редкие, что за ними охотятся все известные коллекционеры, а от других уже мозолит в глазах, ведь их встречаешь буквально в каждой катке. Но популярность как первых, так и вторых неоспорима.

Desert Eagle | Поток информации

Начнем со скина на Дигл, который наконец сумел затмить «‎Пламя», который долгие годы был любимчиком многих киберспортсменов. ‎На статичном изображении раскраска кажется невыразительной, но всё меняется в динамике, когда белый цвет начинает переливаться перламутром. Осмотр оружия позволяет поиграться с оттенком на бликах солнца. Об успешности «‎Потока информации» свидетельствует и то, что через полгода после его появления в CS:GO добавили аналогичную раскраску для M4A1-S.

M4A4 | Безлюдный космос

Далеко не самая дорогая, но точно одна из самых художественно цельных раскрасок M4A4. В центре корпуса винтовки изображён череп в скафандре, а ниже, на рукояти и магазине, — тянущиеся к нему щупальца. Очевидно, что космического путника постигла незавидная судьба. Мрачный скин с удобным «сюжетом» нравится игрокам всех уровней. На руку ему сыграло то, что у M4A4 очень большая боковая площадь для нанесения рисунка.

Glock-18 | Мода

Фантазии художника, которому в голову пришла идея изобразить женские глаза на затворе Glock-18, можно только позавидовать. Едва появившись в CS:GO, этот скин сразу влетел в топ чартов популярности. Здесь полное бинго: трендовые фиолетово-красные оттенки, броский стиль поп-арт, напоминающий иллюстрацию из комикса и, конечно, фактор дефолтного пистолета, который в любом случае придётся использовать на пистолетном раунде.

AWP | История о драконе

Нетленная классика, легенда во плоти, идеал, о котором грезят ведущие аваперы про-сцены. Dragon Lore появился ещё в 2014 году, а к 2022-му взлетел в стоимости до таких высот, что лучше не упоминать этих чисел. Что же этому способствовало? Сам рисунок довольно скучный, а использованные 50 оттенков грязно-оливкового цвета явно не придают раскраске заметности.

Всё дело в редкости — именно этот параметр считается ключевым для стоимости скинов. «‎История о драконе», а точнее, её сувенирная версия, могла выпасть только во время мэйджоров и только после игры на карте Cobblestone. Очевидно, что, когда Valve убрала эту карту из маппула турниров, доступ к скину попросту исчез. Все ведущие коллекционеры мира начали охоту за Dragon Lore, а его стоимость неизменно росла.

Даже на про-сцене CS:GO лишь немногие игроки могут позволить себе этот легендарный скин. А вот кто может, так это футболисты. Например, полузащитник французского «‎Монако» Александр Головин — счастливый обладатель «‎Истории о драконе» качества «‎Прямо с завода», его ценность сейчас сопоставима со стоимостью квартиры в Москве.

AWP | Древесная гадюка

С небес спускаемся на землю, от историй об огнедышащих драконах переходим к историям о древесных гадюках. Эта раскраска прочно держит лидерство популярности у снайперов-любителей из матчмейкинга и FACEIT. Очень стильный скин, удачно сочетающий чёрный фон и ярко-зелёный рисунок.

Статистика показывает, что винтовка с изображением ядовитой змеи нравится как сильверам, так и уверенным глобалам. Встретить её можно почти в каждом матче, да и купить её может любой игрок. На про-сцене с ней частенько бегает El1an из команды Entropiq.

USP-S | Побелка

Удивительный скин, выполненный полностью в белом цвете — ни рисунков, ни узора, ни даже минимального градиента. Изначально эта раскраска называлась «‎Снежная мгла», но на таковую действительно мало походит, а вот ассоциация с побелённой поверхностью зашла идеально. Белый цвет — самый восприимчивый к потёртостям. Даже с качеством «‎Прямо с завода» на этом пистолете видны недочёты, ведь сам USP чёрный. Что ж, вызов принят, подумали коллекционеры скинов и бросились на поиски идеально белого пистолета. Сдаётся мне, что найти таковой будет крайне сложно, если вообще возможно.

M4A1-S | Хрусталь

Очередная раскраска, популярная среди игроков всех уровней и званий. Выглядит достаточно ярко, чтобы быть заметной, при этом стоит всего около тысячи рублей. Сочетание оранжевого и голубого в узоре смотрится гармонично, а ещё на текстуре применён удачный bump-эффект, делающий осколки объёмными и практически осязаемыми.

AK-47 | Золотая арабеска

А вот и самый неоднозначный лот в нашей подборке. Просто взгляните на него, только перед этим наденьте солнцезащитные очки, ведь сияние может вас ослепить. Он роскошный и вульгарный, изысканный и элитный — автомат Калашникова, покрытый золотом.

Цевьё и приклад здесь из дорогой кожи с арабскими узорами, а гравировка на магазине завершает эстетический ансамбль. Износ скина начинается с 0.00, что в теории позволяет получить автомат из чистого золота и без единой царапинки. На высоких степенях износа корпус покрывается патиной, из-за чего его цвет темнеет, а блеск пропадает.

К раскраске отлично подходят все многочисленные золотые и металлические стикеры CS:GO — логотипы команд и автографы игроков. С такой пушкой играют настоящие модники, в числе которых американец Stewie2k, который даже признался, что оргазмирует лишь от одной мысли о позолоченном калаше.

Galil AR | Хроматическая аберрация

Автомат «‎Галиль» вынужден быть в тени АК-47 и постоянно находиться на вторых ролях. Хайповых скинов на него почти нет, но в 2021 году наконец появился такой, который привлёк внимание многих игроков. Все дизайнеры знают, что сочетание голубого и пурпурного цветов — одно из самых беспроигрышных. Здесь с помощью этих цветов и модного глитч-эффекта создана раскраска, которая будто находится в движении, подгоняет и поощряет игрока за активные действия. На прикладе изображён код бомбы, что еще больше выдаёт символизм раскраски.

Нож-бабочка | Гамма-волны Изумруд

Разумеется, мы не обойдёмся без ножа. Согласно статистике, его самая уважаемая в игре форма — бабочка. Именно этот клинок предпочитают игроки высоких рангов. С последней на данный момент операцией CS:GO разработчики выпустили для него «Гамма-волны» в четырёх фазах, одна из которых — Изумруд — мгновенно взлетела в топ самых дорогих раскрасок в мире.

На лезвии зелёный цвет идеального оттенка. Он ни с чем не конкурирует и не подавляется, он правит бал и царствует. Лучший игрок мира — s1mple — признавался, что мечтает о таком ноже. В прошлый раз подобное лидер NAVI говорил в адрес AWP | Градиент, которой спустя несколько недель и обзавёлся. Пополнит ли изумрудная бабочка коллекцию s1mple? В этом нет сомнений. Как и в том, что этим девайсом в дальнейшем будут нейтрализованы многие противники, к своему несчастью оказавшиеся на одной карте против него.