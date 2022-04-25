Каких персонажей S.T.A.L.K.E.R. хотелось бы увидеть во второй части

Населённая мутантами и опасными аномалиями Зона, сталкеры, ставшие культовыми фразочки бандитов, группировки «Долг» и «Свобода» — сколько же ностальгии в этих словах. Такое ощущение, что с момента выхода «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» прошёл всего день, а не 14 лет.

За это время выросло новое поколение игроков, а вторая часть до сих пор не вышла. Мы верим, что, несмотря на всё, что происходит вокруг, разработка сиквела будет доведена до конца, а пока давайте скрасим ожидание воспоминаниями о персонажах оригинала. Вы не задумывались, каких бы героев хотели повстречать вновь, но уже в S.T.A.L.K.E.R. 2?

Сидорович

Когда вспоминаешь персонажей S.T.A.L.K.E.R., то первым на ум приходит именно этот невысокий лысоватый мужчина. Прародитель многих мемов и нелепых, но смешных фразочек. При всей своей жадности он завоевал авторитет не только на Кордоне среди сталкеров-одиночек, но и далеко за пределами этой локации. Чего у него не отнять, так это таланта в торговле. Ведь не зря говорят, что торговля — искусство, а умение торговать — талант.

Сидорович промышлял торговлей с малых лет. Сначала он продавал цветные карандаши в садике, в школе пытался заработать на продаже жевательных резинок, а в институте начал продвигать наркотики. После образования Зоны он первым смекнул, что на этом можно заработать. Заручившись связями с нужными людьми, прежде всего, с военными, образовал магазинчик на краю Зоны, который представляет собой обычный бункер. Однако есть и альтернативная история, в которой говорится, что, прежде чем стать торговцем, Сидорович был обычным сталкером.

Не зря говорят: всё, что в первый раз, запоминается навсегда. Мы встречаем Сидоровича в начале игры и не забываем его до финальных титров. По сообщению инсайдеров, действие S.T.A.L.K.E.R. 2 происходит спустя десять лет после окончания оригинальной трилогии. Наверняка многим фанатам серии захотелось бы ещё раз увидеть этого колоритного мужичка, чтобы как в старые добрые времена услышать от него пожелание: «Удачной охоты, сталкер».

Профессор Сахаров

Многие запомнили профессора Сахарова не только по сюжетным квестам, но и по его простой и надоедливой фразе: «Да-да», которая в итоге стала мемом. Ладно, если без шуток, то Сахаров — одна из центральных фигур в сюжете. Его нельзя назвать заботливым или душевным человеком. Наоборот, он всего лишь меркантильный учёный, которого интересуют только научные открытия. И ради них он готов отправить на гибель любого.

Возможно, что если бы Сахаров ставил людей превыше своих открытий, он бы не достиг таких успехов и не спас бы тысячи сталкеров от выжигателя мозгов. Он мыслит более глобально — пусть погибнет один, но этот один в дальнейшем спасёт много жизней. Мне бы лично хотелось узнать в S.T.A.L.K.E.R. 2, а каких ещё открытий добился этот безумный профессор за прошедшее десятилетие.

Бармен

История Бармена в играх довольно скудна, и это одна из причин, почему его хотелось бы увидеть во второй части. Известно, что до образования заведения «100 рентген» он держал на гражданке небольшой ресторан, который, видимо, не пользовался популярностью. Без денег сидеть он не стал, рискнув открыть свой бизнес в Зоне. Но сначала он побыл вольным сталкером, как следует обжился в сталкерской среде, и только после этого осел в восточной части завода «Росток».

Как и Сидорович, имеет большие связи как за пределами Зоны, так и внутри неё. С одной стороны, бармен выглядит добродушным и приветливым персонажем. Но с другой, он очень злопамятный. Стоит перейти границы дозволенного — готовься к наказанию. В одном из квестов он просит разобраться с рэкетирами, которые в 94-м ему сильно насолили, а теперь орудуют на «Агропроме». Потом он говорит убрать одного военного дезертира. В общем, если хочешь остаться в живых, то дружи с барменом и тогда он тебя озолотит.

Болотный Доктор

Добрый седовласый мужчина, который никогда не берёт денег за спасение жизней. Вероятно, самый загадочный и таинственный персонаж во всей серии, а ещё — близкий друг Стрелка. Именно он по легенде игры вылечил главного героя оригинальной игры от серьёзных ран, которые тот получил после встречи с монолитом «Исполнитель желаний» в центре Зоны.

Встречаем мы его лишь в одной игровой кат-сцене после того, как Стрелок оказывается оглушённым от растяжки в своём же тайнике в подземелье «Агропрома». Из его монолога становится понятно: доктор знает намного больше, чем другие опытные сталкеры. Но кто он на самом деле и как оказался в Зоне — этого, увы, не раскрывают.

Зато благодаря легенде майора группировки «Долг» Звягинцева, которую он рассказал в дополнении «Чистое небо», мы узнали, что доктор оказался в Зоне в числе первых. Мало того, он самым первым дошёл до монолита, у которого попросил возможность помогать всякой живой твари. Дар он получил, но разницы между людьми и мутантами с тех пор не видит. Лечит всех — и людей, и мутантов, а ещё ходит с ручной чернобыльской собакой. Если это всего лишь легенда, то хотелось бы услышать настоящую историю во второй части.

Шустрый

До этого Шустрый появлялся во всех играх серии S.T.A.L.K.E.R., так что не думаю, что разработчики станут ломать традицию. По крайней мере не существует никаких «против», чтобы не добавить героя в продолжение. Он не погибал и не исчезал бесследно, а его история богатая и разношёрстная.

В приквеле он был членом группировки «Чистое небо», где работал проводником. Однако она просуществовала недолго, и после гибели большинства её членов Шустрый перебрался на Кордон. И хотя в прошлой банде он был опытным воякой, о её существовании знали лишь немногие. Пришлось заново доказывать свою состоятельность, и в этом Шустрому помог Сидорович. Получается, что торговец поставил его на ноги, обеспечил работой, и чтобы отблагодарить его, Шустрый занялся поиском эксклюзивных предметов для него. Но уже тогда он обдумывал план о переселении на север Зоны.

В третьей игре серии («S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти») Шустрый перебрался на Затон, где стал одним из основателей Скадовска — лагеря для вольных сталкеров и бандитов. Там он занялся своим бизнесом и стал принимать заказы на поиск редкого оружия и брони. Завоевал положительную репутацию и уважение среди остальных сталкеров. Есть мнение, что человек, которого Скиф встречает в трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 на крыше здания, это и есть Шустрый.

Проводник

Если одним персонажам посвятили немало квестов, даже не поленились написать для них богатую предысторию, то на других как будто не нашлось времени. Или же их специально сделали загадочными. Мол, чтобы раскрыть их как следует в следующих частях. Либо их роль не подразумевала большого участия в сюжете. Что-то из этого можно применить к данному герою. Да, можно сказать, что в книгах подробно расписано о каждом персонаже, но ведь сейчас мы говорим совсем не о них. Книги, как и моды, — одно, а игровая трилогия — другое. И в ней Проводника как будто обделили вниманием.

Не подумайте, Проводник занимает связующую роль в сюжете, но она настолько быстротечна… Стрелок встречается с ним только один раз, чтобы разузнать планируемое место встречи с Доктором в тайнике Стрелка. Причём Проводник выступает сугубо квестовым персонажем, ещё и слабо вооружённым. А ведь согласно истории, Проводник — это настоящая легенда Зоны и один из первых сталкеров. Неудивительно, что, зная этот опасный мир вдоль и поперёк, он способен провести спутника до любой точки. Хотелось бы верить, что этого опытного сталкера с легендарным статусом не забудут во второй части.

Дегтярёв

Главный герой «Зова Припяти», занимающий одно из ведущих мест по популярности среди фанатов игры. Я просмотрел различные рейтинги и голосования на тематических сайтах, и почти во всех из них Александр Дегтярёв входил как минимум в топ-5. Мы точно знаем, чем он занимался до появления в Зоне, и даже знаем, где он родился.

А родился он прямо в эпицентре событий, в Припяти. Когда произошла катастрофа, он вместе с другими уехал из города, чтобы после второго большого взрыва вернуться обратно. В игре мужчина предстаёт очень опытным сталкером, повидавшим немало трудностей на своём пути.

Его опыт и знания пригодились на государственном уровне. Впоследствии он дорос до майора СБУ под прикрытием, а его задачей в Зоне стало выяснить причины провала военной операции «Фарватер», целью которой был полный контроль над ЧАЭС. Дегтярёва не остановил даже обрыв связи с командованием во время своей миссии. В итоге он не только смог обыскать военные вертолёты, потерпевшие крушение в Зоне, но и выяснить причины провала спецоперации. Командование собиралось повысить его до полковника, но Дегтярёв отказался, вернувшись в мир сталкеров и став наблюдателем СБУ. Было бы неплохо увидеть этого терминатора ещё раз.

Ашот

Найдёте ли вы в Зоне ещё одного такого позитивного и смешного торговца, как Ашот? Сомневаюсь, ведь Ашот — он один такой! Вы обязательно наткнётесь на него на базе «Свободы» в Тёмной долине и, уверен, не забудете его никогда. Его смешной кавказский акцент и своеобразное чувство юмора сможет оценить даже самый серьёзный сталкер. По истории, Ашота выгнали с чёрного рынка и даже пытались убить. За что — не рассказывается. Но, видимо, было за что, учитывая его длинный язык и горячий кавказский нрав.

Даже название его магазинчика — тот ещё рофл. «Шота у Ашота» — табличка именно с такой надписью встречает нас у входа. А его беседы с Яром по громкоговорителю на базе «Свободы» — отдельный вид искусства. Кто проходил не только оригинал, но и приквел, тот обязательно вспомнит, как Яр и Ашот спорили, у кого, извините, длиннее. Думаю, никто не будет против, если этот персонаж появится и в S.T.A.L.K.E.R. 2. Желательно, вместе с дядькой Яром.

Шрам

Протагонист «Чистого неба» — одно из самых загадочных явлений серии. Вроде бы с виду обычный наёмный сталкер, но оказалось, что не совсем обычный. Шрам обладает одной способностью — он умеет переживать мощнейшие выбросы. Организм мужчины как-то адаптировался к ним, но не совсем. Общее состояние Шрама после выбросов улучшается, а вот нервная система, наоборот, ослабевает. Если выбросы не закончатся, то рано или поздно он потеряет рассудок, либо просто умрёт.

Шрам вместе с группировкой «Чистое небо» решает разузнать причины частых выбросов и в конечном итоге узнаёт, что в этом виноват Стрелок. Приквел заканчивается тем, что Шрам добирается до Стрелка, и в это время происходит мощнейший выброс, после которого нам показывают ролик, как «О-Сознание» (группа учёных, которая, по истории серии, виновна в возникновении Зоны) помещает Стрелка, Шрама и других сталкеров возле специальных мониторов, чтобы стереть им память и зомбировать. После этого их загружают в «автомобиль смерти» и куда-то увозят.

В это время начинаются события оригинальной игры. И если мы знаем, что произошло со Стрелком, то куда делся Шрам? Если помните, «автомобиль смерти» взорвался и никто не выжил, кроме Стрелка. Возможно, он погиб в этом самом грузовике. Или погиб ещё раньше, после последнего выброса. А может он превратился в зомби после кодирования? Или же стал монолитовцем. А что, если Шрам стал человеком-контроллёром, как в книге Силлова «Закон наёмника»? Сколько же вопросов и ни одного ответа. И я просто надеюсь, что этот ответ просто отложили до лучших времён. То есть, до второй части. Просто не верится, что такой живучий персонаж мог просто так погибнуть…

Стрелок (Меченый)

Далее следуют потенциальные спойлеры о сюжете S.T.A.L.K.E.R. 2 , поэтому желающим сохранить интригу лучше не продолжать чтение.

Протагонист «Тени Чернобыля» Стрелок, он же Меченый, всё-таки появится в продолжении. Об этом сообщают инсайдеры Ахмеда Габдрахманова и создателя YouTube-канала «Неважно, Кто». И не просто появится, а станет одним из ключевых звеньев нового сюжете. Эти ребята, видимо, знают больше дозволенного и слили информацию о появлении Стрелка в S.T.A.L.K.E.R. 2 не просто так.

Так ещё и раскрыли главный секрет. Оказывается, по их информации, Стрелок умрёт. И, возможно, погибнет от рук Скифа — главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2. Но зачем нам убивать Стрелка? Может быть, из-за его делов в центре Зоны, кто его знает. Но в любом случае посмотреть на поведение и внешность главного героя оригинальной части в продолжении, но уже со стороны — заманчиво и очень интересно.

В S.T.A.L.K.E.R. действительно очень много запоминающихся персонажей, и вовсе необязательно добавлять именно тех, что я перечислил. Ведь моё мнение субъективно, поэтому не все герои из списка могут показаться кому-то знаковыми для серии. Пишите в комментариях, каких персонажей вы бы хотели увидеть ещё раз, но уже во второй части. Я бы расширил этот список ещё немного и просто вспомнил других не менее запоминающихся сталкеров, среди которых те же Вано, Борода или Кардан.