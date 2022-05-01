Эпидемия в Нью-Йорке из-за пыльцы на купюрах, инфекции в Plague Inc. и зомби-гриб кордицепс, который уничтожил мир в игре The Last of Us.

Процент правды: что не так с вирусом оспы в The Division и кордицепсом из The Last of Us?

В третьем выпуске «Процента правды» наш гость Станислав Рыбцов, руководитель Ресурсного центра клеточных технологий и иммунологии из университета «Сириус», разбирает The Division, Plague Inc. и The Last of Us. Эти игры объединяет сюжет, в центре которого полное уничтожение привычного нам мира: эпидемия чёрной оспы, опасные споры кордицепса и вирусы, от которых нет спасения. Или всё же есть?

Зачем «Чистильщики» в The Division сжигали улицы Нью-Йорка? Почему лекарство от кордицепса из игры «Одни из нас» искали более 20 лет? И помогут ли холодные берега Гренландии в случае повальной пандемии от вирусов из Plague Inc.?

Посмотрите видео и узнайте, что не так с болезнями в играх. Не забудьте включить звук

Главное из выпуска:

Как победить вирус полностью и возможно ли это?

Когда ультрафиолет может помочь с нейтрализацией вируса?

Так ли опасен гриб кордицепс или в The Last of Us преувеличили?

Почему сценарий с заражёнными деньгами в The Division правдивый?

И многое другое.

Таймкоды и содержание:

0:00 Какую игру разбираем?

0:07 Знакомство с экспертом.

1:39 Может ли оспа быть на купюрах?

3:12 «Чистильщики» спасали Нью-Йорк?

4:38 Можно ли искать лекарство 20 лет?

6:22 Можно победить вирус полностью?

7:31 Нужно ли спасаться на островах?

8:56 Носить только костюм химзащиты?

10:17 Полностью ли защищает ультрафиолет?

11:20 Спасёт ли прикрытая ладонь от спор?

12:19 Споры кордицепса опасны или нет?

13:51 Итоговый «процент правды».

14:32 Заключение.

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