Процент правды: что не так с вирусом оспы в The Division и кордицепсом из The Last of Us?

В третьем выпуске «Процента правды» наш гость Станислав Рыбцов, руководитель Ресурсного центра клеточных технологий и иммунологии из университета «Сириус», разбирает The Division, Plague Inc. и The Last of Us. Эти игры объединяет сюжет, в центре которого полное уничтожение привычного нам мира: эпидемия чёрной оспы, опасные споры кордицепса и вирусы, от которых нет спасения. Или всё же есть?
Зачем «Чистильщики» в The Division сжигали улицы Нью-Йорка? Почему лекарство от кордицепса из игры «Одни из нас» искали более 20 лет? И помогут ли холодные берега Гренландии в случае повальной пандемии от вирусов из Plague Inc.?
Посмотрите видео и узнайте, что не так с болезнями в играх. Не забудьте включить звук
Главное из выпуска:
- Как победить вирус полностью и возможно ли это?
- Когда ультрафиолет может помочь с нейтрализацией вируса?
- Так ли опасен гриб кордицепс или в The Last of Us преувеличили?
- Почему сценарий с заражёнными деньгами в The Division правдивый?
- И многое другое.
Таймкоды и содержание:
0:07 Знакомство с экспертом.
1:39 Может ли оспа быть на купюрах?
3:12 «Чистильщики» спасали Нью-Йорк?
4:38 Можно ли искать лекарство 20 лет?
6:22 Можно победить вирус полностью?
7:31 Нужно ли спасаться на островах?
8:56 Носить только костюм химзащиты?
10:17 Полностью ли защищает ультрафиолет?
11:20 Спасёт ли прикрытая ладонь от спор?
12:19 Споры кордицепса опасны или нет?
13:51 Итоговый «процент правды».
14:32 Заключение.
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