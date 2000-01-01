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Играйте аккуратно: как стример разбил свой телевизор
Играйте аккуратно: как стример разбил свой телевизор
Поиграл в теннис из Nintendo Switch Sports, но остался без любимого телевизора. Узнайте больше в минутном видео со звуком.
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Нужно было аккуратнее: стример разбил телевизор, когда играл в Nintendo Switch Sports
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