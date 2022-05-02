5 лучших средних танков 10-го уровня в World of Tanks

В каждом классе техники в World of Tanks есть свои ярко выраженные аутсайдеры и фавориты. И немало танков, на которых можно не только получать удовольствие, но и тащить. В этой заметке мы выделили пять лучших средних танков 10-го уровня, которые обязательно нужно получить в свой ангар. Это личное мнение, с которым вы можете не согласиться. Ведь топ не резиновый, а отличных средних танков на этом уровне много.

Leopard 1

Немецкие танки славятся своей точностью, и Leopard 1 не исключение. У этого среднего танка не самый впечатляющий ДПМ на уровне, но за счёт точной пушки урон на нём реализовывать гораздо проще, чем на любом другом. Радует и разовый урон — 420, бронепробитие базовым снарядом в 278, которое позволяет реже загружать голдовые, и максимальная скорость — танк не лишён манёвренности и очень изворотлив.

При таком крутом орудии приходится чем-то жертвовать. И жертвует этот танк отсутствием хоть какой-то брони. Ещё и боеукладка находится в таком месте, что её частенько выбивают. Это отличный снайпер, который прекрасно себя чувствует на второй линии, но не терпит неосторожной игры.

Объект 430У (альтернатива: Объект 907)

Более бронированного среднего танка, чем Объект 430У, в этой игре просто нет. И если Leopard 1 способен раскрыть весь свой потенциал только в руках умелого игрока, то на Объекте 430У способен тащить каждый, вне зависимости от скила и статы. Получив броню от тяжёлого танка и мобильность от среднего, эта машина прощает ошибки, собственно, как и многие советские танки.

Даже своё орудие Объект 430У получил как будто бы от тяжёлого танка. Большой разовый урон в 440 сбалансирован медленной (в сравнении с другими средними танками) перезарядкой. Низкое бронепробитие базовым снарядом в 252 мм компенсируется хорошим у кумулятивного. Не хватает только адекватных углов вертикальной наводки, чтобы наводить башню из-под бугров, но это было бы уже совсем шоколадно.

Отдельно указывать Объект 907 я не стал только по одной простой причине — из-за его редкости в рандоме, ведь это акционный танк, который можно получить только на глобальной карте. Но если вы каким-либо образом его добыли его, то наверняка довольны. Ведь за счёт своей динамики, рикошетного корпуса небольших размеров, лютой скорострельности, точного и пробивного орудия эта машина может приносить много урона и фана.

STB-1 (альтернатива: UDES 15/16)

Японский самурай STB-1 способен перестрелять любой танк на своём уровне за счёт своей могучей скорострельности. Раскачать вы её можете до такой степени, что будете наносить 360 урона каждые 5 секунд. Естественно, это не единственное достоинство танка, раз он в этом списке. Помимо скоростной пушки, у танка небольшие размеры, отличная манёвренность и неплохая защита башни, но слабое бронирование в корпусе.

STB часто критуется и не может похвастаться филигранной точностью. Часть снарядов летит либо в землю, либо выше цели. Впрочем, этот недостаток нивелируется за счёт скорострельной пушки. И да, пушка гнётся на целых 14 градусов, но… при включении гидроподвески. Когда корпус автоматически опускается при статичном положении танка и доведении орудия вниз.

В качестве альтернативы можно присмотреться к шведской машине UDES 15/16. У него тоже есть гидроподвеска, но в остальном танки разные. У шведа и урон поприличнее, и динамика чуть похуже, и скорострельность не такая высокая. Но зато сам танк намного ниже и меньше, а башня не только лишена уязвимых мест, но и пробивается лишь самыми мощными калибрами.

TVP T 50/51

Чехословацкий танк присутствует почти во всех подобных топах, да и по статистике находится в группе лидеров. Так чем он так хорош? Ответ кроется в его пушке. У танка барабан на 4 снаряда, каждый из которых наносит по 320 единиц урона. Перезаряжается довольно быстро, но главное не это, а то, что перезарядка между выстрелами составляет всего 1,5 секунды. То есть за каких-то 6 секунд вы можете влить в противника почти 1300 урона.

Есть у этой пушки и один неприятный недостаток. Базовое бронепробитие снаряда составляет всего 248 мм. Для 10-го уровня это критично мало, поэтому чех — голдозависимый танк. Впрочем, если знать уязвимые места противников и занимать грамотные позиции, то голда вам понадобится не всегда и не везде. А с более жирными товарищами справится кумулятив.

У танка вообще нет брони. Кумулятивы летят с куда меньшей скоростью, чем обычные снаряды, и к этому нужно привыкать. Надо учитывать, что танчик очень быстрый и любое поспешное действие может привести к моментальной гибели. Чтобы понять всю суть машины, нужно отыграть на ней немало боёв. И только тогда вы осознаете, почему она оказалась в этом списке.

Progetto M40 mod. 65

Ветка итальянских средних танков с механикой дозаряжания не обрела мгновенную популярность. Почти никто не думал, что эти танки будут такими интересными и востребованными. И появившийся позже премиумный танк восьмого уровня Progetto 46, и Standard B на девятом уровне, и Progetto 65 на 10-м — все эти машины клёвые и комфортные. Даже спустя четыре года после своего выхода они не потеряли в актуальности.

В какое-то время весь рандом был буквально усыпан Progetto 65. Этот танк полюбили как статисты, так и слабые игроки. Разработчикам даже пришлось немного понерфить итальянца. И, как показало время, этот нерф оказался не таким уж и страшным. Барабан на 4 снаряда, каждый из которых наносит по 360 урона, эффективен, как и раньше, а верхний бронелист такой же рикошетный. Итальянец как быстро сводился, так и сводится. Снаряды как летели точно, так и летят. А бронепробитие базовым в 268 мм осталось без изменений.

На итальянце не надо привыкать к геймплею. На итальянце ты просто отдыхаешь и вливаешь урон. Единственное, что нужно — так это научиться контролировать снаряды в барабане. Ведь если выпустить все четыре в один миг, то последующая перезарядка покажется вечностью.

В конце хотелось бы отметить ещё несколько средних танков, которые достойны были попасть в этот топ, но по какой-то причине не попали. Это немецкий средний танк E 50 Ausf. M, который потерял актуальность, но до сих пор может тащить в современном рандоме. Это польский средний танк CS-63, который непопулярен среди игроков в рандоме из-за сложного геймплея, завязанного на двух режимах. Это и французский «дедушка» Bat.-Châtillon 25 t, который, как и E 50, просто уступил место более свежим танкам. Пишите в комментариях, какие средние танки вы бы поставили в этот топ, а какие, наоборот, убрали бы.