10 любимых игр по «Звёздным войнам» в честь Дня Star Wars. Найдёте свою?

Вселенная «Звёздных войн» всегда развивалась во все направления — гений Джорджа Лукаса состоял не только в создании увлекательного блокбастера, но и в его успешной коммерциализации. Поэтому, помимо игрушек, книг, фирменной атрибутики и прочего, с развитием технологий по Star Wars стали выходить и видеоигры.

Мы собрали десятку лучших — они чем-то запомнились и представляют ценность даже в отрыве от девяти эпизодов культовой саги. Отличные RPG, бодрые экшены, сетевые забавы и шутеры — хорошего по «Звёздным войнам» вышло достаточно.

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith

Дата выхода: 2 апреля 2005 года

Платформы: PS2, Game Boy Advance, Xbox, Nintendo DS

Мы уверены, что всем читателям знаком феномен «игры по фильму», которым в нулевых сопровождались все крупные голливудские релизы. Тогда игры делали в довесок к билету в кино, что не могло не сказываться на качестве, но были и исключения.

Игра по третьему эпизоду «Звёздных войн» больше всего похожа не на аналогичную по первому, а на дилогию слешеров по «Властелину колец» от Electronic Arts. То же дотошное воссоздание событий из фильма, внешности героев, похожая боевая система, построение уровней и камера.

Игроки проходили всю историю третьего фильма за Энакина и Оби-Вана, с известным накалом страстей в финале. Наслаждаться боёвкой, которая даёт возможность не только махать мечом, но и использовать Силу, гораздо приятнее вместе с приятелем в кооперативе, а дополнительным стимулом служат материалы, которые открываются по мере прохождения. Например, режим файтинга, где в бою могут сойтись граф Дуку и Дарт Вейдер, а также небольшие, но забавные альтернативные сценарии, в которых Энакин побеждает Оби-Вана на Мустафаре или Оби-Ван убивает Дарта Вейдера на Звезде Смерти.

В своё время баллов игре добавляло и то, что она вышла более чем за месяц до релиза фильма, и поклонники покупали её только ради того, чтобы по кадрам и диалогам примерно понять, что же произойдёт в кино. Вот это уровень маркетинга!

Star Wars: Battlefront 2 (2005)

Дата выхода: 31 октября 2005 года

Платформы: ПК, PS2, PSP, Xbox

Ещё одна игра, приуроченная к третьему эпизоду. Это вариация на тему Battlefield, но в сеттинге «Звёздных войн», где на полях сражений могут оказаться не только клоны или повстанцы, но ещё и гунганы с джедаями.

Собственно, главным отличием Battlefront 2 от оригинала было то, что нам дали за них сыграть. Но вообще основная часть нововведений лежала в количественной плоскости: больше планет, больше эпох, больше видов войск, за которые можно играть (за гунганов и джедаев!) и так далее.

Режим кампании обзавёлся историей про 501-й клонический легион и стал полноценной частью тогдашнего канона, режим галактической битвы стал слегка напоминать глобальную стратегию и обзавёлся большим масштабом, а возможность играть за героев немного ломала баланс, но была весёлой.

Star Wars: Republic Commando

Дата выхода: 28 февраля 2005 года

Платформы: ПК, Xbox, Xbox One, PS4, Nintendo Switch

И ещё одна игра, выпущенная рядом с премьерой «Мести ситхов»! Впрочем, этот проект уже составляет серьёзную конкуренцию в геймерских сердцах за звание самого обласканного во франшизе.

Это происходит хотя бы потому, что это единственный тактический шутер по Star Wars. Изначально её делали под оригинальный Xbox, и тактический элемент в ней не чрезмерно глубок, но это не мешает отдавать приказы своим подчинённым, что во многих моментах игры жизненно необходимо.

В игре есть только одиночная кампания, и её действие происходит незадолго до начала третьего эпизода. Вы играете за командира элитного отряда клонов, который выполняет ряд задач на Геонозисе, Кашиике и в других локациях. Игра удивляет мрачной атмосферой и даже попытками в хоррор, но по большому счёту это всё ещё «Звёздные Войны» со всеми их атрибутами.

Серия LEGO Star Wars

В этом пункте оказалась не одна, а сразу четыре — потому что выбрать одну попросту невозможно, да и не так уж сильно они отличаются. Это приятные экшен-платформеры, в которых один или два игрока разносят LEGO-вещи на LEGO-уровнях, стреляют в LEGO-врагов, LEGO-прыгают и LEGO-решают очень простые LEGO-головоломки.

Несмотря на это, оригинальная LEGO Star Wars стала не только прорывом для игр по Star Wars, но и для LEGO — это был первый сверхуспешный компьютерный проект про датский конструктор.

Вторая часть закрепила успех, представив ещё больше персонажей, а также заметно доработав дизайн уровней. Если первая игра была посвящена трилогии приквелов, а вторая — оригинальной (позднее выйдет переиздание The Complete Saga с шестью эпизодами), то из третьей части сделали интерактивную версию первых сезонов мультсериала «Войны клонов».

А недавняя The Skywalker Saga полностью пересмотрела подход к работе LEGO-игр в принципе, пусть и не обошлась без недостатков.

Star Wars: The Force Unleashed

Дата выхода: 16 сентября 2008 года

Платформы: ПК, PS2, PS3, PSP, Xbox 360, Wii, DS, Switch

Наверное, самая известная игра по Star Wars в своё время должна была стать «затычкой» между третьим и четвёртым эпизодами саги. Сюжет рассказывал о тайном ученике Дарта Вейдера, который мотался по Галактике и истреблял оставшихся в живых джедаев.

Ценности этой истории придавало то, что над ней работал сам Джордж Лукас. Харизмы происходящему добавляло даже то, как главный герой держит меч световым лезвием назад!

Также дополнительного хайпа перед релизом нагоняли невероятная графика и физическая система Euphoria из GTA 4. Необходимость в ней была обоснована возможностью главного героя метать всё вокруг с помощью Силы, в том числе и своих противников.

Несмотря на действительно впечатляющую по тем временам графику и любопытный сюжет, у игры был ряд проблем — достаточно сказать про коридорные уровни, однообразную боёвку, дубинку-меч и ужасную сцену со Звёздным Разрушителем, который главный герой роняет на планету, пробираясь через чудовищное управление.

Также нельзя не отметить и «младшие» версии для тогдашнего пастгена, которые отличались дополнительным контентом — режимом файтинга, возможностью управлять движениями на Wii, как и теперь на Switch, а также дополнительными сценариями, где главный герой занимал место Дарта Вейдера и как будто участвовал в событиях 4-6-го эпизодов.

Среди фанатов закрепилось мнение, что именно на PS2, Wii и Switch была лучшая версия игры, хоть технически они были куда слабее.

Star Wars: The Old Republic

Дата выхода: 20 декабря 2011 года

Платформы: ПК

В своё время Star Wars: The Old Republic должна была выполнить сразу две амбициозные задачи: продолжить легендарную Knights of the Old Republic и стать первой сюжетной MMORPG, по качеству постановки не уступающей Mass Effect. Обе задачи игра выполнила с относительным успехом, но всё-таки, скорее, получилось.

Действие происходит спустя какое-то время после финала KotOR 2. Галактика вновь погружается в хаос, а спасти её может… один из восьми персонажей со своей сюжетной линией! Четыре класса героя умножаются на два, поскольку в конфликте завязаны две стороны (Светлая и Тёмная, очевидно), и у каждого будет своя уникальная сюжетная линия.

Только на старте у игроков было около восьми сюжетных кампаний, которые в целом выполнены на уровне хороших игр BioWare. А со временем появилось ещё несколько расширений, истории в которых были ещё интереснее.

Несмотря на частичный переход на F2P-модель, игра всё ещё продолжает активно развиваться и получать дополнения, оставаясь интересным гибридом традиционной и онлайновой RPG. Причём со временем BioWare действительно смогла найти золотую середину. В 2022 году The Old Republic прекрасна как никогда.

Star Wars: Empire at War

Дата выхода: 16 февраля 2006 года

Платформы: ПК

В отличие от экшенов и RPG, стратегий по «Звёздным войнам» вышло немного, и поэтому каждая особенно ценна. Empire at War к тому же в целом хорошая RTS и может быть интересной не только поклонникам вселенной.

Это абсолютно классическая стратегия в реальном времени из середины двухтысячных — набираете юнитов и ведёте их в атаку, просто вместо Второй мировой или другого распространённого сеттинга у вас АТ-АТ, Дарт Вейдер и имперские штурмовики. Есть и космические сражения, но они, в отличие от Homeworld, происходят в одной плоскости, а не в трёхмерном космосе.

Отдельный интерес представляет дополнение Forces of Corruption, которое рассказывает про преступный синдикат «Чёрное солнце». Основная кампания оригинала была просто чередой битв между Империей и повстанцами, а здесь это практически личная история главы преступников Тайбера Занна. Он особенно выделяется тем, что может подкупить любые войска. Сюжет посвящён его пути по Галактике после шестого эпизода, даже на заводе дроидов времён Войн клонов успеет побывать, но всё это уже неважно — история, очевидно, неканонична, хоть и всё ещё забавна.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Дата выхода: 11 ноября 2019 года

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series

Самая свежая игра нашего списка, которая оказалась неожиданным успехом для EA. Как и в The Force Unleashed, действие происходит между третьим и четвёртым эпизодами. Всё начинается с того же истребления джедаев.

Главный герой Кэл Кэстис скрывается на планете и притворяется обычным мусорщиком, хотя на самом деле он — не успевший закончить обучение падаван. В один момент ему приходится отправиться в путешествие через всю Галактику, чтобы спастись от зловещей Инквизиции.

Игровой процесс Fallen Order на удивление похож не на линейный сюжетный экшен, а на Dark Souls. Возможности на уровнях открываются постепенно, вместе с получением главным героем новых способностей. Также и боевая система, завязанная на фокусе на противнике, в случае неудачи отбрасывает к местному аналогу «костра».

Star Wars: Knights of the Old Republic

Дата выхода: 19 ноября 2003 года

Платформы: ПК, Xbox, Nintendo Switch

Главная ролевая игра по «Звёздным войнам», которую помнят даже спустя 20 лет после выхода. Необычным оказался сеттинг — действие происходит за четыре тысячи лет до фильмов, хотя на развитие Галактики это оказывает специфическое воздействие. Мечи световые, дроиды железные, корабли летают, а ситхи воюют с джедаями — в целом все основы на месте, просто до известных событий ещё очень много времени.

Главный герой обнаруживает себя на полуразрушенном корабле Республики, не помня ничего о себе. Отбиваясь от атак войск ситхов, он сбегает и начинает своё путешествие, пытаясь вспомнить свою личность и не дать Дарту Малаку завладеть мощным древним оружием, способным переломить ход войны.

KotOR оставил большой след как на жанре, так и на творчестве BioWare в частности — после неё и родилась идея Mass Effect со ставкой на кинематографичность. После студия начнёт всё дальше уходить именно в этом направлении.

Нельзя забывать и про сиквел, который вышел пару лет спустя и оказался гораздо мрачнее оригинала. Хотя там галактическая война и закончилась, Тёмная сторона продолжает действовать, и главный герой сталкивается с куда более хитроумными планами ситхов.

Сейчас для первой Knights of the Old Republic готовят ремейк — над ним работает студия Aspyr, а в разработке учувствуют многие ветераны BioWare. Было бы приятно погрузиться в игру уже через год — на 20-летие оригинала.

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy

Дата выхода: 17 сентября 2003

Платформы: ПК, Xbox, PS4, Nintendo Switch

2003 года был на редкость хорошим для «Звёздных войн». Jedi Academy продолжает сюжет Jedi Knight II: Jedi Outcast, который, в свою очередь, вообще ведёт родословную от первых шутеров по Star Wars. Действие происходит после шестого эпизода, а главный герой — это падаван новой Академии Джедаев Люк Скайуокер, который столкнулся с необычным проявлением Тёмной стороны.

Сюжет аккуратно проведёт по всем знаковым местам оригинальной трилогии, начиная с Явина-4 с новой Академией и заканчивая Хотом и Татуином, где игрок побывает в тех же самых местах, что и в фильме. В отличие от The Force Unleashed, «Академия» радует реалистичной реакцией противников на световой меч, что положительно отражается и на рубке штурмовиков, и на сражениях с другими джедаями и ситхами.

Но, откровенно говоря, все любят «Академию» не за сюжет. В основе всего тут геймплей, благодаря чему мультиплеерные серверы до сих пор живы и даже пользуются популярностью. Несколько видов световых мечей, куча способностей Силы и огнестрельное оружие — этот взрывоопасный коктейль вкупе с быстрым перемещением персонажа из Quake 3 (игра использует тот же движок) сделал сетевые зарубы реактивными и увлекательными.

Благодаря выходу на PS4 и Switch в 2020 году попробовать игру стало ещё проще, а на ПК никаких переизданий и не требуется — поклонники вот уже почти 20 лет безостановочно в неё рубятся.