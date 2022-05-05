Поиграйте в Dune: Spice Wars! Это замечательная стратегия по культовой «Дюне»

«Дюна» Фрэнка Герберта продолжает возвращаться в культуру. Сначала о романе про пустынную планету вспомнил режиссёр Дени Вильнёв в одноимённой экранизации. А теперь сага о войне за Арракис вновь покоряет видеоигровую индустрию благодаря Dune: Spice Wars.

Прежде чем рассказать, какой она получилась и стоит ли тратить на неё время, уточним два момента. Во-первых, Spice Wars не имеет ничего общего с той самой Dune 2 от Westwood: это не классическая RTS и она верна канонам оригинальной книги. Пустынных танков и Ордосов тут нет, а дом Атрейдес носит каноничный зелёный цвет.

Во-вторых — это игра от Shiro Games, авторов Northgard, о которой мы рассказывали в отдельном материале. Если вы не читали (очень зря!), то кратко: это небольшая французская студия, которая очень хорошо понимает жанр стратегий. При этом разработчики знают, как правильно применять RTS-элементы и сделать интересной неспешную тактическую часть — будь то экономика, постройка домов или дипломатия. Отдать этой студии каноническую игру по «Дюне», со всеми её деталями и интригой — пожалуй, лучшее из возможных решений.

Теперь, когда вы знаете вводную, настала пора поговорить о самой Dune: Spice Wars. Пока что она частично вышла в раннем доступе Steam, но о ней уже есть что рассказать. Геймплейное ядро у неё уже отлично работает, однако многое ещё предстоит доделать.

Мой спайс, моя дюна

Всё действие происходит на Арракисе, песчаной планете, где добывается особый ресурс «Спайс» (или «Пряность»). Он — эдакая фантастическая смесь кокаина с нефтью, способная многократно усилить человеческие возможности. Человечество применяет спайс в космических перелётах, сложных расчётах, политике, дипломатии, торговле. Без него жизнь галактической империи невозможна, но добывается он лишь на Арракисе — в других мирах спайса нет. Поэтому пустынная планета — важнейшая точка интереса на имперской карте, а владение ею — величайшая честь и огромная возможность для обогащения любого знатного дома. И борьба за право считаться повелителем Арракиса — главный мотив Dune: Spice Wars.

В этом противостоянии участвуют четыре стороны. Дом Атрейдес — люди чести, справедливые по меркам вселенной «Дюны» правители. По сюжету оригинального романа, Атрейдесы были назначены новыми властителями Арракиса и первые из многих стараются установить дипломатический мир с местным населением, а не силой отбирать у него спайс. Их цвета в игре — зелёный с оттенками белого.

Дом Харконен — злые диктаторы и жестокие воины, предыдущие повелители пустынной планеты. Не гнушаются допросами, силовым подавлением и шпионскими заговорами. Харконены плевать хотели на жителей Арракиса — им важна лишь власть и прибыль от поставок спайса. Их цвета в игре — красный и чёрный.

Контрабандисты — обычные космические торговцы, которые прилетели на Арракис заниматься своими корыстными делами. Лезут в политику достаточно аккуратно, специализируются на различных экономических договорах и быстром заработке денег. Их цвет — синий.

Фримены — племя людей, поселившихся на Арракисе за тысячи лет до прихода Империи. Люди пустыни, научившиеся выживать в суровом климате планеты и даже ездить на Шай-Хулудах — огромных червях, живущих в песках. Всеми силами пытаются прогнать «людей с неба», то есть Империю, и спокойно жить на Арракисе. Их цвет — оранжевый.

Все четыре стороны могут стать правителями Арракиса разными способами. Устранить конкурентов, накопить нужное количество влияния на политической арене или выиграть должность губернатора на выборах в галактическом совете Ландсраада. Попутно с этим надо регулярно поставлять империи спайс, который нужно добывать с помощью машин-харвестеров. И, конечно же, надо следить, чтобы харвестеры не съели любопытные червяки.

Владимир Харконен только что заморил червячка с помощью харвестера

Spice must flow

По своему геймплею Dune: Spice Wars очень напоминает Northgard, предыдущую стратегию студии: карта поделена на зоны-провинции, закрытые туманом войны. Вы видите лишь свою базу, у которой приказов ждёт единственный разведчик, раскрывающий для вас завесу неизвестности. Чтобы добиться успеха, окружающие провинции надо захватывать, мирным или военным путём. Бои проходят в реальном времени, но они достаточно условные — микроконтроля уровня StarCraft и Warcraft тут нет, как и какой-либо глубины проработки боевых юнитов.

То есть в классических RTS (например, в той же Dune 2) вы строите базу, собираете ресурс и на него покупаете войска — после чего идёте ломать базу противника. Есть ещё различные детали вроде магии, технологий и всевозможных тактик, но суть одна: сделать мощную армию и за счёт грамотного управления победить такую же мощную армию противника.

Dune: Spice Wars в этом плане другая — она ближе к 4Х-стратегиям вроде Civilization и игр Paradox. Силовой метод тут есть и очень даже важен, но всё же это не главный ваш инструмент. Строить башни и обводить юнитов рамочкой здесь нужно не так часто. Куда большую роль играют экономика, планирование и дипломатия — главное оружие знатного лорда Арракиса. Мы же не варвары, чтобы всё время бить друг друга ножами!

Для победы нужно набрать 25 тысяч единиц влияния. Его можно получить из заданий, своевременных поставок спайса в Империю (причём с каждым разом поставлять надо всё больше), построек специального дома ремесленников в провинциях. Вроде бы логичным решением будет застроить все провинции со спайсом заводами с харвестерами, а остальные — домами, приносящими влияние. Но на каждое здание уходят ресурсы — деньги, материалы, персонал. Так что нужно думать и о них.

Слишком сложно? Тогда просто уничтожьте конкурентов. Можно собрать большое войско и задавить всех силой, хотя это трудно, долго и затратно — война очень дорого обходится любому правителю. Ещё можно наращивать своё влияние в совете Ландсраада и побеждать на выборах — тогда есть шанс побороться за звание губернатора планеты, которому автоматически засчитают победу.

Прелесть Dune: Spice Wars в двух вещах — разнообразии путей решения своих проблем и взаимосвязи механик. Нет безвыходной ситуации, кроме поражения. Всегда можно поторговаться, заняться шпионажем, расширить свои владения на другом фронте, перестроить экономику. У каждого вашего решения есть последствия: постройки новых зданий в занятых провинциях требуют большей добычи тех или иных ресурсов, а они, в свою очередь, – новых провинций или расширения уже занятых. Потеряли войска? Зато подросла добыча ресурсов, ведь ежедневное жалование уже никто не ест и экономике чуть полегчало.

Фракций в игре немного, но разница между ними чувствуется. Харконенам проще играть от обороны за счёт большего числа слотов под местное ополчение в каждой провинции. А боевые наркотики и толстые юниты позволяют достигать заметных успехов на поле боя. Атрейдесы способны аннексировать незанятные провинции без военного вмешательства и обладают большим весом на политической арене.

Контрабандисты на решения совета влияют меньше, но им проще зарабатывать деньги. А Фримены и вовсе в политике не участвуют — они «обычные папуасы» родом не из Империи, так что их спросить забыли. Зато они умеют кататься на Шай-Хулудах — причём с самого начала игры и бесплатно, тогда как остальным фракциям для быстрой транспортировки войск нужна сеть аэропортов и плата за проезд. Ещё им проще договариваться с другими племенами фрименов, прячущимся в ситчах, со старта игры они видят все точки добычи пряности и даже могут получать бонусы от нейтральных провинций, не занятых имперскими домами.

Вы видите ситч? И я не вижу. А он есть

Уже сейчас, в раннем доступе, можно сказать, что как видеоигра Dune: Spice Wars работает — это вполне себе законченный проект. Здесь нет совсем уж лишних идей, каждая механика завязана на соседней, и всё работает как единый и слаженный механизм. Лучший комплимент, который можно высказать игре Shiro Games — даже в текущем урезанном состоянии она вызывает синдром «ещё одного хода и спать», классического для игр Сида Мейера. Из-за обилия долгосрочных и краткосрочных задач Spice Wars не хочется выключать, и за перешедшей в активную стадию партией можно засидеться до глубокой ночи.

И тяжело описать, как здорово местный неспешный темп игры и ставка на вещи, помимо войны, прекрасно работает на сеттинг. Дворцовые интриги, политика, взаимодействие с местным населением, хитрости в экономике, решение проблем по добыче и поставке спайса прекрасно вписываются в сеттинг и атмосферу «Дюны». Shiro Games удалось прекрасно уловить дух оригинального произведения, а местами даже попасть в настроение фильма Вильнёва — будь то дизайн или музыка. При этом в повтор экранизации Spice Wars не скатывается — дизайн и стиль здесь свой. Если он что-то и напоминает, то, скорее, Northgard: яркие контрастные цвета, отличный 2D-арт, малополигональные модели и мультяшный стиль.

Песок в сапоге

После 11 часов, потраченных на игру за все четыре фракции Арракиса, Dune: Spice Wars хочется исключительно хвалить: заметных промахов и проблем, кроме довольно печальной оптимизации, тут нет. Но и больше играть не хочется — потому что контента в игре мало. Скорее всего, это проблема раннего доступа: формально игра ещё не закончена и год-другой её будут доделывать. Расширять геймплейные возможности, вносить правки в баланс, углублять текущие фракции и, возможно, даже добавлять новые.

А добавлять нужно. Пока что каждая партия в Spice Wars, вне зависимости от фракции, проходит примерно одинаково. Расширяетесь, закрепляетесь, давите на удобный вам способ победы. Игре не хватает каких-то промежуточных этапов и сюрпризов. Нет какого-то элемента, который в корне перевернул бы сценарий текущей партии, вроде внезапной инспекции Императора, появления Муад'диба или масштабного разноса размером со всю игровую карту.

Таким могли бы быть огромные черви, которые исправно выполняют свою работу: весело жрут ваши харвестеры и подло проглатывают почти всю армию прямо посреди сражения. Но этим роль Шай-Хулудов в игре и ограничивается: знай себе не ходи по песку слишком долго и следи за машинками, добывающими спайс. И даже последним заниматься толком и не надо: взамен на очень небольшой штраф к добыче спайса можно поставить автоматический режим эвакуации, чтобы харвестер унесли на базу при первом же намёке на червя. Надо только не забывать нажать кнопку отправки обратно на добычу спайса.

У каждой стороны есть древо технологий, поделённое на четыре ветви — война, политика, дипломатия и экономика. Некоторые из них уникальны для той или иной фракции, но заметного эффекта они не дают. Нет ощущения, что, например, у Харконенов есть какие-то эксклюзивные военные технологии, которые стоит изучить в первую очередь и которые подчеркнули бы их милитаристский стиль. Такой эффект удалось почувствовать разве что от Контрабандистов, при игре за которых победу удалось просто купить за деньги. Весело, забавно, круто! У других, к сожалению, такого пока нет.

Фракций всего четыре, из-за чего разницу между ними надо увеличивать ещё больше — или добавлять какие-то подфракции. Формально, эта идея уже реализована. У каждого лидера есть четыре советника, из которых можно выбрать двух. Каждый даёт бонус, немного меняющий геймплей. Но ударение именно на «немного» — то, что эти советники вообще есть в Spice Wars, забывается сразу же, как начинается игра. Дункан Айдахо не заслужил того, чтобы быть обычной иконкой в меню фракции!

Наконец, пока непонятно, как разработчики будут выкручиваться с сеттингом. Мир «Дюны» прекрасен, и роман Фрэнка Герберта не зря считается частичным или полным вдохновителем почти всей современной фантастики, в том числе Warhammer 40K и «Звёздных войн». Но если смотреть на сеттинг Dune: Spice Wars как обычный, не погружённый в вопрос геймер — это игра про пустыню. На Арракисе нет почти ничего, кроме холмов и песка. И если разработчики рассчитывают сделать эталонную 4Х-стратегию на сотни часов, то песок надоест очень быстро. Возможно, стоит придумать какую-то глобальную космическую карту или подземный уровень — Dune: Spice Wars как раз не хватает лишних геймплейных пластов.

Вывод

Dune: Spice Wars пока что оставляет положительные впечатления. Её хочется лишь хвалить: за грамотный геймплейный темп, за рабочую и продуманную концепцию, за приятный визуальный дизайн в духе Blizzard, за крутого огромного червя. Это образцовый гибрид идей аркадных RTS и комплексных 4Х-стратегий, не скатывающихся в перегруженность самых недружелюбных игр Paradox. В Shiro Games прекрасно понимают баланс между глубиной геймплея и лёгкостью понимания — это они доказали ещё на Northgard, и Dune: Spice Wars лишь подтверждает тезис.

И это внушает надежду на то, что немногие, но всё же важные косяки студия исправит. И если с технической частью это очевидно (такие чудовищные просадки кадровой частоты надо чинить!), то вот с геймплейной могут быть проблемы. Игре остро не хватает контента и каких-то дополнительных настроек, а также элемента случайности.

В любом случае переживать за разработчиков сейчас нет смысла — игра вышла не полностью, а в раннем доступе. Основываясь на отзывах, авторы будут её всячески доделывать и улучшать. Сейчас покупать Dune: Spice Wars, возможно, не стоит — если только вы не изголодались по стратегиям и у вас нет кредита доверия к студии (поиграйте в Northgard!). Но запомнить игру стоит — потенциально это одна из самых занимательных стратегий в ближайшем будущем.