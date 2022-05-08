Обзор «Доктора Стрэнджа 2». В мультивселенной разочарования

Ажиотаж вокруг продолжения «Доктора Стрэнджа» возник сразу после объявления подзаголовка: «В мультивселенной безумия». Тогда ещё неизведанная для Marvel территория сразу же приковала к себе внимание всех. Концепция предполагала, что всё невозможное становится возможным.

Однако фильм прошёл через несколько стадий переделок — сначала его планировали выпустить до «Человека-паука: Нет пути домой», а снимать его должен был постановщик первой части Скотт Дерриксон.

В итоге сиквел «Стрэнджа» выходит уже после появления мультивселенной в фильмах Marvel — сериала «Локи» и фильма «Нет пути домой». А на место режиссёра встал сам Сэм Рэйми — отец экранизации комиксов про Человека-паука с Тоби Магуайром.

Мы решили рассказать о фильме с двух сторон — без спойлеров и со спойлерами.

Обзор без спойлеров

К сожалению, вся турбулентность производства «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» сказалась на финальном продукте. В первую очередь это касается сценария. Продолжительность фильма составляет всего два часа, однако важных событий в нём не так уж и много — больше времени персонажи просто занимаются «чем-то».

Да, такое происходит и в других фильмах, однако подобные эпизоды всё равно как-то расширяют познания о героях или мире. Тут же вроде бы даже важные сцены зачастую просто оказываются ширмой, которая вообще ни к чему не приводит. О подобных сценах мы поговорим позже со спойлерами.

Однако самое обидное в отношении фильма с подзаголовком «В мультивселенной безумия» оказались сами мультивселенные и отсутствующее в них безумие. Удивительным образом тут показывают всего несколько миров, один из которых практически полностью зеркалит известную нам Землю.

В начале фильма есть эпизод, где герои летят через несколько миров. И там действительно много интересных, однако это самое мультивселенское и безумное в фильме — эпизод на 20 секунд. Нечто подобное, кстати, мы уже видели во вторых «Стражах Галактики».

Ключевая проблема фильма в том, что герою в нём нечего делать, а злодею уделяют не так много внимания. Оно и понятно, хотя за антагониста всё же хочется увидеть побольше сцен. По слухам, первоначальный вариант фильма шёл на 40 минут дольше — есть желание увидеть всё вырезанное.

Да, я вроде бы жаловался на недостаток важных сцен, однако в целом картина смотрится на одном дыхании — не успеваешь обернуться, как начинаются титры. С динамикой повествования всё прекрасно, поэтому ощущаешь что-то странное после финала — будто бы посмотрел картину на перемотке, отсюда ещё и ощущение, что многие эпизоды не несут какую-то суть.

В общем, со сценарием у сиквела «Стрэнджа» действительно обидные проблемы. Сама концепция и вся подготовка получились превосходными, однако фильм не оставляет какого-то долгосрочного эффекта. Герой победил злодея. Занавес.

Говоря о «В мультивселенной безумия», нельзя не сказать про Сэма Рэйми. Это действительно его фильм. Методы съёмки, ракурсы камеры, хоррор-сцены — превосходно. Рэйми как никто другой умудряется великолепно сочетать боевые сцены с ужасами. «Доктору Стрэнджу 2» чудом удаётся найти идеальный баланс между блокбастером и бади-хоррором.

Вот и получается какое-то странное сочетание: с одной стороны, от фильма не оторваться, каждая сцена в моменте выглядит потрясающе и захватывает, однако, когда начинаешь обдумывать произошедшее, сталкиваешься с проблемами. Рэйми, безусловно, сделал всё от себя зависящее, чтобы скрыть огрехи сценария, однако даже его таланта не хватает. Тут не худший сюжет у Marvel, однако соотношение «ожидание и реальность» играют с лентой злую шутку. Скорее всего, это не тот фильм, который вы ожидали увидеть.

Обзор со спойлерами

Главный злодей фильма — Ванда. Вряд ли для кого-то это станет откровением, и тут Marvel хочется только похвалить. После событий «ВандаВижн» я переживал, что её злодеяния (а иначе это никак не назвать) просто забудутся. Да, у неё была грустинка в душе, поэтому она поработила целый город на несколько дней. Подумаешь, с кем не бывает. Именно таким казался финал сериала.

А вот и нет, «В мультивселенной безумия» — это буквально второй сезон «ВандаВижн». Никакой это не сольник про Доктора Стрэнджа, потому что эта история про именно про Алую ведьму — верховный маг тут, скорее, приятный аксессуар, который просто периодически появляется на пути Ванды. И двигает сюжет именно волшебница.

Тут могут возникнуть ассоциации с фильмом «Мстители: Война бесконечности», который кто-то в полушутку называл «Танос: Война бесконечности». Это даже было бы частично правдой, однако герои там так или иначе готовились к битве — у каждого были своя мотивация и история, они нашли, чем заняться.

У «В мультивселенной безумия» ощущение обратное. У Ванды чёткая мотивация к действиям — она скорбит после смерти Вижна и потери детей, а тут ей на выручку приходит манящая книга тёмной магии, которая давит на больное и даёт возможность вернуть потерянное. Эмоционально сломленная Ванда легко поддаётся. А вот сам Стрэндж в этой истории просто идёт по течению. Только к финалу он хоть как-то приходит в себя и начинает действовать. Причём нельзя даже сказать, что Стрэндж одержал победу над Вандой — смог переубедить её или нашёл способ успокоить. Нет, Ванда приходит в себя чередой случайностей.

В финале Ванда находит детей, которые живут с Вандой из другой вселенной. Однако сыновья не принимают волшебницу — они видят злую колдунью. Тут-то до Ванды и доходит, что книга совратила её, а она действительно перешла черту.

На самом деле финал чем-то напоминает победу Стрэнджа над Дормамму в первом фильме. Только там он смог обхитрить злодея, тогда как тут Ванда сама пришла к этой мысли. Не Стрэндж предложил отправить её к детям. В общем, фильму не хватает какой-то большей цели и связи волшебника с ведьмой в рамках событий фильма.

С Иллюминатами схожая история — появление Мистера Фантастика и Профессора Икс в исполнении Патрика Стюарта было как никогда приятно, однако зачем это нужно самому фильму? Да не за чем. Все умирают через пять минут, а лидер Фантастической четвёрки только показал себя настоящим идиотом.

Многие ругали «Человека-паука: Нет пути домой» за излишний фансервис — когда персонажи или сцены возникают в угоду фанатам. Однако самые важные камео служат истории. Пауки Гарфилд и Магуайр помогают Холланду в самый сложный момент его жизни. Они нужны сюжету.

А для чего в «Докторе Стрэндже 2» нужны Иллюминаты? Разве что показать, что эта вселенная отличается от другой. Тут есть Фантастическая четвёрка, тут есть Люди Икс, а роли Капитана Америка и Капитана Марвел достались другим людям. Но вот это как раз абсолютно пустой фансервис. Он не нужен фильму.

И тут, кстати, ещё один плюс Рэйми — да, Иллюминатов убивают в считаные минуты, но как же хороши сами боевые сцены. Экшен с Вандой получился невероятно стильным, жестоким и приземлённым.

А что там с Бароном Мордо, который в сцене после титров первого «Доктора Стрэнджа» обещал уничтожать колдунов? Да ничего, его вообще нет в фильме. Есть Мордо из другой вселенной, который также не питает любви к Стивену. Из диалога складывается ощущение, что Стрэндж уже расправился с Мордо после его клятвы покончить с магами. Любовной линии уделили чуть больше внимания, но не сильно.

И вот вся мультивселенная: вот вам 2-4 вариации главных героев из разных вселенных, поганое камео Иллюминатов, да и всё. Лента совсем не оправдывает название. Ни тебе по-настоящему безумных миров, ни тебе невероятных камео. Только превосходные съёмки Рэйми и скелет истории без мяса.

Я вообще только сейчас понял, что мне больше всего напоминает «Доктор Стрэндж 2» — «Аквамена». Там тоже фильм с трудом работает, но его явно вытягивает мастерство режиссёра (Джеймс Ван). Однако там чуть ли не стандартный боевик, тогда как к «Доктору Стрэнджу 2» всё же требования выше. Поэтому даже все старания Сэма Рэйми не могут спасти ужасный сценарий, который буквально топит фильм. Он сделал всё, но даже этого оказалось недостаточно.

Что понравилось

Визуально это лучший фильм Marvel.

Все актёры показывают себя с лучшей стороны.

Герой стал злодеем с убедительной мотивацией.

Фирменные хоррор-сцены Сэма Рэйми.

Что не понравилось