Team Spirit идёт за новым трофеем? Уже завтра стартует новый турнир по Dota 2

Главный турнир этой весны. Переживаем за наших и ждём сюрпризов от гостей из Азии.

12 мая в Стокгольме начнутся первые матчи мэйджора ESL One Stockholm 2022 по Dota 2. Впервые с октября прошлого года лучшие команды из разных регионов встретятся на одной сцене, чтобы разыграть полмиллиона долларов, чемпионский титул и рейтинговые очки Dota Pro Circuit — они нужны для попадания на The International.

В преддверии крупнейшего международного ивента мы познакомим вас с его участниками и предтурнирными раскладами, а также поделимся интересными деталями о празднике «Доты» в самом сердце Швеции.

Это первый турнир со зрителями с января 2020 года

Пандемия коронавируса серьёзно ударила по киберспортивной сцене Dota 2 — последний раз фанаты могли воочию наблюдать за своими кумирами почти два с половиной года назад, во время DreamLeague Season 13 в Лейпциге. С тех пор часть турниров была отменена, а другие (даже чемпионат мира The International 2021) прошли в студийном формате или при пустых трибунах.

Ажиотаж вокруг ESL One Stockholm усиливает и тот факт, что прошлый мэйджор был отменён на фоне роста заражённых COVID-19. Коллективы из разных регионов не могли сыграть друг с другом почти семь месяцев: с тех пор мета Dota 2 и стиль команд серьёзно поменялись. Иными словами, исход шведского мэйджора крайне непредсказуем.

Помимо непосредственно борьбы за победу на турнире, интриги добавляет сражение за очки Dota Pro Circuit. Финалисты с большой долей вероятности обеспечат себе места в следующем The International — предполагается, что призовой фонд на главном ивенте года превысит $ 40 млн. Ну а неудачники мэйджора будут надеяться на последний DPC-тур или региональные отборочные.

Пустые трибуны перед финалом чемпионата мира The International 10

Россия — наиболее представленная страна на чемпионате

В отличие от некоторых спортивных и киберспортивных дисциплин, российские игроки могут выступать на мэйджорах по Dota 2 без ограничений. И нам будет за кого поболеть — в Швецию из России отправились 12 профессиональных геймеров. Больше, чем из любой другой страны.

Максимальные ожидания — от Team Spirit. Действующие чемпионы мира по разным причинам не могли показать свой лучший результат на последних турнирах, но сейчас для команды Айрата «Silent» Газиева сложились все звёзды. Лучшего шанса доказать, что тот успех в Бухаресте не был случайностью, и представить трудно.

Особого внимания заслуживает российская пятёрка BetBoomTeam, практически команда-мем. Керри Никита «Daxak» Кузьмин играет на нестандартных героях и обращается к соперникам с советами, как лучше действовать их командам. Капитан поддерживает мемы про силу «Дахао», отправляя тексты кричалок в чат во время матчей. Плюсом к нему — три молодых гения без опыта на крупных турнирах, которые просто кайфуют от происходящего. Хочется, чтобы эта шутка затянулась на подольше.

Никита Daxak (Daxao) Кузьмин

От нашего региона на ивент также отправилась Mind Games: ещё одна весёлая команда, принадлежащая российскому рэперу IAMMIND. Жаль только, что парни выглядят безнадёжными аутсайдерами, к тому же два её игрока из Украины не смогли покинуть страну, коллективу пришлось искать срочную замену. Зато на мировом турнире сыграют молодые ребята с такими звучными никами, как Petushara, Dukalis и Dinozavrik.

Помимо этого, в составе Evil Geniuses играет российский оффлейнер Егор «Nightfall» Григоренко, а за Gaimin Gladiators выступает Антон «DyrachYO» Шкредов. Обе команды вполне можно назвать фаворитами мэйджора.

Егор Nightfall Григоренко

На чемпионат смогут приехать далеко не все

Главное разочарование турнира — отсутствие команд из Китая, которые всегда приезжают на ивенты по «Доте» в ранге фаворитов. В этот раз киберспортсмены не смогли вылететь в Европу из-за локдауна в стране и были вынуждены довольствоваться региональным финалом.

Однако проблемы с визами в Швецию возникли не только у китайцев. Капитана и тренера OG заменят легендарные Ceb и n0tail, которые уже давно не играют в «Доту» даже под пиво. В Джакарте саппорт BOOM Esports ждёт документы, ходят слухи о замене в TeamSoloMid…

С другой стороны, это прекрасный шанс показать себя тем, кто обычно остаётся на вторых ролях, хотя заслуживает большего. Доминации европейских грандов готовы помешать BOOM или Fnatic из Юго-Восточной Азии, американский клуб Evil Geniuses или даже Thunder Awaken из Перу. Будет также интересно посмотреть на новый ростер OG и дебют европейской пятёрки Gaimin Gladiators, которую мы упоминали выше.

Формат, расписание, трансляции

ESL One Stockholm 2022 пройдёт в два этапа. Сначала команды разделят на две подгруппы, где они сыграют по системе «каждый с каждым». По четыре лучших попадут в верхнюю сетку плей-офф. 5-6-е места начнут с нижней, худшие в каждой группе сразу поедут домой.

Матчи на выбывание пройдут в формате double-elimination, где четыре лучших коллектива обеих подгрупп получат шанс на ошибку — после первого поражения они продолжат борьбу в нижней сетке.

Все игры групповой стадии сыграют 12–15 мая, параллельно на стримах будет по три матча. Плей-офф планируется провести с 16 по 22 мая. Старт каждого игрового дня — в 13:00 мск. С подробным расписанием можно ознакомиться тут.

Расписание групповой стадии. Команды группы А играют в 13:00 и 15:30, группы B — в 18:20 и 20:40 мск

Официальную трансляцию из Стокгольма проведёт команда турнирного оператора ESL (второй и третий стримы в дни группового этапа). На русском языке турнир прокомментирует киевская студия Maincast, а также экс-игрок Александр «Nix» Левин и аналитик Ярослав «NS» Кузнецов на своих личных Twitch-каналах.