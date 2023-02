Удивительная история первой игры про Гарри Поттера. Она выходила два раза

История о необычном мальчике знакома почти каждому. Целое поколение выросло на книгах Джоан Роулинг и на последовавших фильмах. Аудитория росла с героями, смеялась и переживала удивительные приключения.

В приключениях Гарри Поттера можно было принять непосредственное участие благодаря видеоиграм. С выходом Hogwarts Legacy мы решили вспомнить первую игру о мальчике со шрамом — она выходила несколько раз и всегда отличалась от своих предшественников.

Все знают игру хотя бы благодаря Хагриту Фото: EA и WB

Истоки виртуального Гарри Поттера

Во время подготовки к съёмкам первого фильма в 1999 году Warner Bros. решила сразу выкупить у Джоан Роулинг права на адаптацию первых четырёх романов.

Съёмки фильма в итоге начались в сентябре 2000 года, а за месяц до этого Electronic Аrts завладела правами на выпуск игр по вселенной. За виртуальную адаптацию на четыре платформы взялись сразу три разные студии. У них был всего год, чтобы перенести мир магов и волшебников на игровые девайсы.

Уже в мае на выставке Е3 2001 были показаны первые геймплейные кадры будущей игры «Гарри Поттер и философский камень». Интерес к ней активно подогревали вплоть до премьеры. Тогда обещали полное погружение в волшебный мир Хогвартса, красочные и проработанные локации в духе фильма благодаря сотрудничеству с Warner Bros.

Видео доступно на YouTube-канале Andrew Baldwin. Права на видео принадлежат WB и EA.

«Гарри Поттер и философский камень» вышел 4 ноября 2001 года и моментально обрёл ошеломительный успех со сборами под 1 $ млрд. Это самый кассовый фильм своего года. И уже спустя несколько недель, 16 ноября 2001 года, игроки могли собственноручно исследовать Хогвартс в одноимённой игре.

Видео доступно на YouTube-канале Harry Potter Database. Права на видео принадлежат WB и EA.

Игра «Гарри Поттер и философский камень» была самой успешной игрой по вселенной «Гарри Поттера» вплоть до выхода Hogwarts Legacy в феврале 2023 года. Более того, в Британии продажи «Философского камня» еженедельно только увеличивались — небывалый успех.

Мальчик, который выжил первый раз

Сюжет игры пересказывал историю Гарри Поттера и начала его обучения волшебству в Школе чародейства и волшебства Хогвартс. В ней он также заводит друзей, познаёт новый сказочный мир и учится магии. Но сама история крутилась вокруг тайны философского камня.

Игрок может полноценно погрузиться в волшебный мир: изучать заклинания, играть в квиддич, летать на метле, разгуливать по замку во время миссий, собирать шоколадных лягушек и сражаться с врагами — это был настоящий подарок фанатам.

Исполнительный продюсер игры Крис Грэм до релиза объяснял, что геймплей старались сделать доступным, чтобы в проект смогли сыграть даже дети. За музыку и вовсе отвечал Джереми Соул — будущий композитор The Elder Scrolls 3: Morrowind, TES 4: Oblivion, TES 5: Skyrim, Star Wars: Knights of the Old Republic и Warhammer 40,000: Dawn of War.

Видео доступно на YouTube-канале RingsOfGeonosis. Права на видео принадлежат WB и EA.

Критики оценили игру сдержанно — средний балл ПК-версии 65 баллов. Пресса ругала слабую графику и слишком примитивный геймплей, а также отсутствие чего-то интересного, кроме самого сеттинга. Впрочем, именно волшебный мир стал самым важным элементом игры, который и привлекал юных фанатов «Гарри Поттера».

Гарри Поттер на ПК

Когда речь заходит о популярных играх начала нулевых, всегда начинается путаница. Многие релизы могли иметь сразу несколько версий под разные платформы — особенно часто это происходило с фильмами по играм и сериалам.

EA с «Гарри Поттером», можно сказать, запустила тренд. Она вышла на Game Boy Color, Game Boy Advance, PS1 и ПК. Самые большие отличия были между версиями на для компьютеров и PlayStation: различались не только виды заклинаний, но даже карта мира и геймплей. Игроки предпочитали вариант для ПК за счёт визуала и более достоверного переноса событий фильма.

Были в «Философском камне» и ощутимые отличия от фильма и книги:

полтергейст Пивз, с которым Гарри сражается дважды за игру, в фильмах не появлялся ни разу;

был опущен важный момент с «шаром памяти» Невилла;

в игру не включили сцену с квиддичем, где профессор Квиррелл пытался заколдовать метлу Гарри.

Подобные мелочи не влияют на ход сюжета, однако добавляют интереса у фанатов оригинала.

В игре Невилл пытается найти свою жабу Тревора Фото: EA и WB

Гарри Поттер на консолях

Версия для PS1 стала легендарной и подарила кучу мемов. Там и Хагрид с перекошенным лицом, и шуточный машинный перевод («на случай важных переговоров»).

За консольную версию отвечала Argonaut Games — и она лишь частично напоминала вариант на ПК. Играли мы, конечно, за Гарри Поттера, но сама история устроена заметно иначе. А ещё авторы расширили число заклинаний и добавили больше экшен-сцен, включая запоминающуюся сцену с вагонеткой.

Полагаем, подпись вы знаете сами Фото: EA и WB

Если предыдущие две итерации были чистой воды платформерами, то версия под Game Boy Color и вовсе походила на jRPG вроде Final Fantasy 7. У студии Griptonite получилась достойная игра, которая почти дословно пересказывала книжный сюжет, а геймплей не сводился к бесконечным прыжкам и использованию заклинаний.

Видео доступно на YouTube-канале Longplay Universe. Права на видео принадлежат WB и EA.

Также игру выпускали на Game Boy Advanced. По сюжету и повествованию она была ближе к ПК и PS1, однако на GBA это одна из немногих игр на основе спрайтов (плоские статичные или анимированные картинки).

Например, у Гарри есть отдельный набор левых и правых спрайтов — через них показывали движения рук героя или использование заклинаний. Кстати, у каждого героя даже были уникальные фразы, когда они попадали под действие какого-то волшебства.

Видео доступно на YouTube-канале Seabury. Права на видео принадлежат WB и EA.

Мальчик, который выжил второй раз

В 2002 году вышел «Гарри Поттер и Тайная комната» — игра по второму фильму. И она заглянула не только на ПК и PS1, но и на тогда новенькие PS2, Xbox и GameCube. Ожидаемо графика стала куда лучше, да и геймплей приукрасили.

Видео доступно на YouTube-канале Fun with TV & More 001. Права на видео принадлежат WB и EA.

Но куда интереснее, что в 2003 году на движке «Тайной комнаты» для PS2, Xbox и GameCube вышел ремейк «Философского камня» — по Хогвартсу давали передвигаться без разделения на уровни, а сама игра стала длиннее и больше. Однако увеличение мира ничем не компенсировали — локации оказались пустыми, а активности не вызывали особого интереса.

Однако именно эта версия оказались ближе всего к фильму, хотя её критиковали за вторичность на фоне второй игры — но оно и неудивительно. И это не помешало фанатам полюбить игру так же сильно, как и фильм, несмотря на все её шероховатости.

Видео доступно на YouTube-канале nicolin2000. Права на видео принадлежат WB и EA.

***

«Гарри Поттер и философский камень» стала исключительной — хотя бы потому, что она выходила дважды. Последующие игры логично выходили рядом с фильмами, но их качество пикировало в землю. К «Дарам Смерти» игры вообще превратились в «волшебный Gears of War» — шутер от третьего лица с укрытиями.

Приятным исключением стала LEGO Harry Potter — хороший экшен, охватывающий события всех фильмов с обаятельной атмосферой и карикатурным юмором. Но фактически это была единственная видная игра по мотивам франшизы после фильмов.

Ситуация изменилась в феврале 2023 года с Hogwarts Legacy. Это абсолютно уникальная игра по вселенной «Гарри Поттера», где игрокам дают возможность создать собственного волшебника, выбрать факультет Хогвартса и отправиться в своё путешествие по миру магов и маглов.