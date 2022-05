Evil Dead: The Game получилась хорошей, но не без изъянов.

Обзор Evil Dead: The Game — достойной игры по «Зловещим мертвецам» с проблемами

Игры и кино идут бок о бок уже много лет. Если вышел какой-нибудь фильм, то у него может появиться игровая адаптация. Часто бывает и наоборот, когда экранизируют различные игры. Чаще всего успешными их не назвать, поскольку то ли шарм оригинала теряется в неудачном сценарии, то ли в игре по фильму всё сделано, мягко говоря, убого.

Во время анонса игры по «Зловещим мертвецам» у поклонников наверняка сложилось похожее чувство. Чувство страха, что их любимую франшизу изуродует новая игра. По «Зловещим мертвецам» уже выпускали несколько тайтлов. Все они оказались довольно неплохими.

А теперь пришло время познакомиться с ещё одной попыткой возродить культовую франшизу — Evil Dead: The Game.

Хочу сказать сразу, что в целом проект нестыдный, однако разработчикам ещё стоит довести его до ума.

Одиночное уныние…

Глобально Evil Dead: The Game делится на два этапа: мультиплеерный и одиночный. Про последний особо не расскажешь, поскольку тут нет полноценного сюжета с интригами, чувственными персонажами и неожиданной концовкой. Авторы, конечно, позаботились об одиночках и сделали небольшие миссии, но им недостаёт разнообразия и проработки. В этих заданиях необходимо выполнять указанные действия и попутно расправляться с мертвецами. Весело ли это поначалу? Да! Но только в первых двух.

Каждое одиночное задание заставляет сходить в точку А, забрать предмет, убить мертвецов, сходить в точку B, и так по кругу. В миссиях нет чего-то цепляющего — разве что небольшие вставки во время выполнения важных действий. Но и они сделаны неплохо. С одной стороны, тут и не нужен глубокий сюжет, а с другой — разработчики явно добавили одиночные уровни просто для галочки. Возможно, тут кроется и другой смысл, чтобы игроки потренировались перед забегами в сети, хотя для этого существует отдельный режим с ботами.

Пока что в игре всего пять одиночных миссий

Вставки для понимания происходящего

В итоге после прохождения нескольких простеньких заданий не кажется, что одиночный режим вообще был нужен. Если бы авторы выпустили игру без него, хуже бы не стало точно. Единственное, ради чего всё же стоит пройти миссии — открыть новых героев и наряды для сетевой игры. В том числе там можно получить Эша из сериала «Эш против Зловещих мертвецов» — он крутой!

…и сочный мультиплеер

Главная фишка Evil Dead: The Game — онлайн. Тут его будет уместно сравнить с Friday the 13th: The Game по «Пятнице 13-е». При этом новинка Saber ощущается куда лучше проекта 2017 года практически во всём. Evil Dead банально интереснее, динамичнее и целостнее предшественницы. Её особенность в ассиметричности, которая отлично ощущается в каждом матче.

В Evil Dead есть четыре основных класса: лидер, воин, охотник и помощник. Четыре игрока в роли выживших противостоят пятому, который управляет кандарийским демоном. По такому принципу и работает мультиплеер — почти то же самое, что в «Пятнице» с Джейсоном Вурхизом и толпой вожатых.

Evil Dead: The Game — асимметричный мультиплеерный экшен. Что значит асимметричный? Это когда у одной команды есть какое-либо преимущество перед другой. Сейчас это чаще всего заключается в размере команды — один против четырёх. Тут так же.

У каждого игрока своя роль. Помощник должен лечить, охотник — отстреливать наступающую нечисть из дальнобойного оружия, тогда как лидер поддерживает боевой дух, а воин не подпускает врагов близко к своим напарникам.

К каждому из классов принадлежат свои персонажи. Например, Эш из «Армии тьмы» относится к воинам — его атаки оружием ближнего боя значительно сильнее. По тому же принципу работают и другие специальности. В целом ставка на роли действительно работает, а в схватках требуется помощь союзников. Банально начинаешь ценить друзей и стараешься держаться к ним поближе.

Не отходить далеко от приятелей заставляет и уровень страха — тут он есть у каждого выжившего. Страх возрастает при долгом нахождении в темноте, кучах врагов и испуге героев. Когда персонаж испугается, у него начнётся истерика. Она сделает героя уязвимее для дедайтов (местных демонов) и позволит игроку-демону вселяться в него для своих корыстных целей.

После схватки с дедайтами выглядишь примерно так

Выжившие начинают матч с пустыми руками. Им необходимо собирать припасы, оружие и убивать всю нечисть в округе. Карта довольно большая, ресурсов кругом разбросано много, так что без ствола или дубинки точно не останетесь. Арсенал действительно богатый — от револьверов до ружей, стреляющих пилами, а уж размозжить черепа можно как бензопилой, так и настоящим мечом.

Иными словами, играть за выжившего довольно интересно. За все сыгранные матчи я ни разу не заскучал, но чувствую, что проект может выдохнуться после нескольких десятков часов из-за недостатка контента. Надеюсь, авторы сумеют с этим что-то сделать.

С блэкджеком и демонами

Цель выживших — уничтожить Некрономикон и остановить нашествие дедайтов. На это у людей есть полчаса, а изо всех сил мешать им должен кандарийский демон под управлением игрока. За нечисть я играл меньше, но всё же попробовал все классы. Их три: полководец, кукловод и некромант. У каждого свои фишки.

Например, кукловод больше подойдёт для тактической игры с грамотным запугиванием людей, а некромант сам по себе массивный и мощный воин, способный драться с выжившими.

Геймплей за демонов построен по одной схеме. Необходимо летать по карте, собирать энергию и прокачивать навыки прямо во время матча. Потом можно призывать своих приспешников, вселяться в выживших, автомобили и деревья. В целом играется бодро и даже весело, однако из-за скудного выбора классов геймплей стал цикличным и быстро утомил меня. Масла в огонь подлили сломанный баланс и проблемы с подбором игроков.

Во время поиска матча может легко забросить к игрокам, уровни которых вдвое или втрое выше. Со мной приключилась забавная история. Как обычно, я начал игру за выжившего и стал собирать припасы, а уже через минут пять демон уничтожил всю мою команду. Как это произошло? Да у него просто был 30-й уровень, тогда как наши не превышали пятого. С подобным сталкиваешься редко, но метко.

Хочется отдать Saber должное — Evil Dead: The Game выглядит хорошо. Это не уровень блокбастеров 2022 года, но в целом наблюдать за происходящим приятно. Модели персонажей (и неповторимого Брюса Кэмпбелла) сделаны добротно, внешний вид дедайтов тоже порадовал. Для своего жанра экшен смотрится очень даже симпатично, особенно на фоне жутко смешной лицевой анимации вожатых из той же «Пятницы 13-е».

В Evil Dead: The Game довольно атмосферно просто находиться

Эш спас всех… ну или почти

Evil Dead: The Game, несомненно, лучшая игра по «Зловещим мертвецам». В целом она ощущается хорошо, но авторам ещё предстоит много работы. Обычно подобные игры стартуют отлично, однако потом быстро выдыхаются и теряют аудиторию. Разработчикам нужно придумать, чем удержать поклонников. Возможно, стоит поразмыслить над новыми режимами, крутыми классами и увлекательными геймплейными штуками.

Самое главное — в Evil Dead приятно и весело играть. Проект не стыдно посоветовать друзьям и провести несколько вечеров за кромсанием нечисти. Вопрос лишь в том, как быстро это всё надоест и заставит отложить игру в долгий ящик.

Что понравилось

Это лучшая игра по «Зловещим мертвецам». Возможно, на долгие годы

Весёлый и динамичный сетевой режим

Для своего жанра игра выглядит более чем достойно

Что не понравилось