Вспоминаем лучшие трейлеры Assassin's Creed, некоторые захватывают дух до сих пор

На «Чемпионате» объявлена неделя Assassin's Creed! Мы уже рассказали о 10 любимых частях культовой серии и показали главных героев в отдельном материале, а теперь хотим вспомнить о лучших трейлерах разных частей — а их хватало.
Assassin's Creed (2007)
У самой первой части хватает прекрасных роликов — тут и кинематографический трейлер, которому буквально за пару минут удаётся объяснить вообще всю суть игры. Хотя обидно, что арбалет в игре так и не появился.
А вот трейлер под песню Lonely Souls британского музыканта Unkle запустил неофициальное партнёрство будущей франшизы — композиции исполнителя ещё не раз появлялись в рекламе последующих игр серии.
Assassin's Creed 2 (2009)
Сиквел в своё время анонсировали шикарным кинематографическим роликом, который также удивительно эффективно показывал все особенности игры — как по части сеттинга, так и по части геймплея. Трейлер до сих пор смотрится прекрасно.
У второй части также был отличный музыкальный трейлер — трек Genesis от Justice.
Но лучше всего игру демонстрировал ролик с японской Tokyo Game Show, где показывали и сюжетную завязку, и обширный арсенал Эцио — множество новых видов оружия, масса различных добиваний и тому подобное.
Assassin's Creed: Brotherhood (2010)
Но по-настоящему превосходные трейлеры у серии начались с «Братства» — если кинематографический в целом продолжал традиции двух предыдущих частей…
…то геймплейные стали многократно лучше — это видно и по монтажу, и по общей постановке. Вот, к примеру, сюжетный трейлер, где злодей описывает действия главного героя. Даже сейчас подобное выглядит крайне необычно, что уж говорить про 2010-й.
А вот ролик под песню Burn My Shadow от нам уже известного Unkle был призван продемонстрировать конкретно геймплейные особенности продолжения. Получилось превосходно.
Assassin's Creed Revelations (2011)
Кинематографический трейлер «Откровений» в значительной степени отличается от предшественников: нет, с постановкой тут полный порядок, однако все события напрямую связаны с игрой — это не просто красивая нарезка, а предыстория Эцио. Ролик закончится ровно там же, где начинается игра. Песня Iron от Woodkid.
Музыкальный трейлер на этот раз получился скромненьким, но его выделял интересный монтаж с редкими вкраплениями сцен с Альтаиром из первой части.
Assassin's Creed 3 (2012)
Кинематографический трейлер сделан в духе Brotherhood, где главный герой красиво нарезает толпу злодеев, тем самым мотивируя хороших парней.
Но, кажется, наибольшее впечатление на фанатов оставила телевизионная реклама под песню Coming Home.
А британский релизный трейлер мог похвастаться безумно популярной песней Radioactive от Imagine Dragons.
Assassin's Creed: Unity (2014)
У «Единства» была масса отличных трейлеров — среди них и пара кинематографических. Вот первый под песню Everybody Wants to Rule the World от Lorde посвятили кооперативным особенностям экшена.
А другой кинематографический ролик уже посвящён сюжетной кампании, где главный герой спасает свою возлюбленную. Песня The Golden Age от Woodkid.
Релизный трейлер также вышел отличный. Песня — Ready To Fight.
Assassin's Creed Origins (2017)
У «Истоков» один по-настоящему интересный трейлер — про рождение братства. Хотя в целом он больше примечателен тем, как много живописных локаций Древнего Египта здесь демонстрируют.
По нашим наблюдениям складывается ощущение, что Ubisoft после Assassin's Creed: Unity многократно ослабилась на поприще трейлеров — ни у Syndicate, ни у Odyssey, ни у Valhalla мы не смогли припомнить хотя бы одного действительно впечатляющего трейлера. Да и Origins сюда попала практически случайно.
А какие у вас любимые трейлеры Assassin's Creed? Обязательно поделитесь ими в комментариях.
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