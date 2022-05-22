Топовый женский косплей во вселенной «Ведьмака»

18 мая культовой «Ведьмак 3: Дикая Охота» исполнилось 7 лет. В это трудно поверить — казалось, что мы ещё совсем недавно отправлялись на поиски Цири, встречали старых друзей и наслаждались невероятной атмосферой славянского фэнтези.
Но мы не забыли и о второй части франшизы под названием «Убийцы королей». Проекту стукнуло аж 11 лет — именно поэтому в нашей сегодняшней подборке косплея есть персонажи и из этой игры. Мы собрали самые нетривиальные образы, которые не оставят равнодушным никого. В подборке мы использовали работы фотографа Киры Митенковой (KIRA photoarts), талантом которой не перестаём восхищаться.
Саския — «Ведьмак 2: Убийцы Королей»
Один из свежих образов Лады Люмос — Саския, умелая воительница и прирождённый лидер, а также по совместительству и дракон. Это один из самых необычных персонажей не только в играх, но и книгах — действительно разносторонняя героиня, которую Геральт может как пощадить, так и уничтожить. Жаль, что в третьей части Саския так и не появилась.
Филиппа Эйльхарт — «Ведьмак 2: Убийцы Королей» и «Ведьмак 3: Дикая Охота»
А вот чародейка Филиппа Эйльхарт появляется в том числе и в третьей части. Конечно, у девушки крайне незавидная судьба: от советницы короля Радовида до ослеплённой узницы, которая вынуждена скрываться от своего бывшего правителя. Как и большинство чародеек, она ещё и красавица, особенно когда её образ решила воплотить Юлия Эртель.
Вечеринка чародеек в Туссенте — «Ведьмак 3: Дикая Охота»
Пожалуй, один из самых красивых сетов в истории «Ведьмака». Три чародейки — Кейра Мец, Трисс Меригольд и Йеннифэр из Венгерберга — решили провести приятный вечер вместе с вином из Туссента. Образы героинь воплотили Лада Люмос, Юлия Шуенкова и Анастасия Введенская.
Ведьмы с Кривоуховых болот — «Ведьмак 3: Дикая Охота»
Во время поисков Цири в третьем «Ведьмаке» Геральт встречается с тремя ведьмами с Кривоуховых болот. Эти создания контролируют Велен сотни лет и в самой игре выглядят, мягко говоря, не очень привлекательно. Однако когда-то это были настоящие красотки, образ которых воплотили Александра Реил, Мария Мазакова и Юлия Эртель. Теперь и в лес страшно одному идти!
Трисс Меригольд — «Ведьмак 3: Дикая Охота»
В третьей части мы узнаём, что за чародейками началась настоящая охота по всему Новиграду. В частности, об этом упоминает Трисс — подруга Геральта, которая в сете от Ксении Гертс сталкивается с парочкой бандитов. Конечно, они хотят поймать чародейку и получить за неё награду, но дело принимает для них самый смертельный оборот.
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