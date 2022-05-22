5 лучших ПТ-САУ 10 уровня в World of Tanks

В World of Tanks есть как популярные классы танков, так и не очень. Лёгкие нельзя назвать популярными из-за сложной реализации, а вот противотанковые установки — вполне. Ведь многие позиции и кусты на картах сделаны с прицелом для этого типа техники.

Да и частые сетапы с большим количеством ПТ на топовых уровнях как бы говорят о предпочтении игроков. Собрали пять лучших ПТ на десятом уровне, исходя как из собственных ощущений, так и серверной статистики. Это лишь наше субъективное мнение, которое может отличаться от вашего. Пишите в комментариях, какие ПТ на десятом уровне вы считаете самыми сильными.

T110E4

Этот тяжёлый танк … Стоп, тяжёлый, — спросите вы? Оговорочка, да, но оговорочка со смыслом. Несмотря на то, что T110E4 находится в ветке ПТ-САУ, играется он как типичный тяжёлый танк первой линии.

Бронированный верхний бронелист и бронированная башня, которая ещё и поворачивается на 90 градусов влево и вправо, позволяют играть агрессивно и иногда прощают ошибки. Отличный ДПМ, высокая альфа и крутое бронепробитие дают нормальный настрел даже при быстром сливе.

Эта машина способна перестрелять любого тяжа и таковым, по сути, считается. Впрочем, назвать T110E4 имбой однозначно нельзя. Башня поворачивается не полностью, на ней есть уязвимая башенка, которая легко шьётся с близкого расстояния, а углы вертикальной наводки не позволяют играть из-за холмов. Но эти минусы не критичны, чтобы возводить танк в ранг кактусов. Напротив, это отличная универсальная машина, которая подойдёт и новичкам, и опытным игрокам. И те, и другие смогут выносить на ней достойное количество урона.

T110E3

Геймплей на T110E4 и T110E3 похож. В том плане, что стоять в кустах на них нельзя. Только играя агрессивно можно настреливать много урона. И если четвёрочка более манёвренная, но менее бронированная, то тройка наоборот — более медленная и защищённая. Да ещё и без башни, что, несомненно, минус. Впрочем, при такой броне присутствие крутящейся башни возвело бы этот танк в ранг самых имбовых в игре. Ведь не имея ярко выраженных минусов в виде башенок или лючков, T110E3 способен выдерживать кумулятивы от самых пробивных машин, включая ПТ.

В остальном всё то же самое. Альфа та же, бронепробиваемость такая же. Только перезаряжается орудие на 2 с небольшим секунды быстрее по сравнению с T110E4. Чуть лучше углы вертикальной наводки, но всего на 2 градуса. Чуть лучше сведение и плюс-минус такой же разброс.

Тройка лучше своего собрата из другой американской ветки прямо на чуть чуть. С другой стороны, можно сказать, что пока танк доедет до первой линии, то бой уже закончится. Действительно, при нынешних турбосливах и турбопобедах тяжело успеть за напарниками. Немного спасает полевая модернизация. Благодаря ей можно поставить турбонагнетатель и танк станет ездить быстрее на 6 километров, что для T110E3 — настоящее спасение.

FV217 Badger

Лютый ДПМ в районе 4000, непробиваемая лобовая проекция, кроме нижнего бронелиста, хорошая альфа в 480, точность, углы вертикальной наводки, но плохая манёвренность и подвижность и посредственное пробитие базовым и голдовым снарядами. Badger сложен в реализации, но хорош в умелых руках. В нынешнем рандоме рулят барабаны и быстрые танки с быстрой перезарядкой. С последним всё хорошо, а вот со скоростью большие проблемы.

Но благодаря полевой модернизации Badger становится чуть быстрее и начинает успевать там, где не успевал раньше. При умелом танковании пробить его невероятно сложно. Стоит только не светить нижним бронелистом. При этом арта — ваш главный враг. Из-за своей слоупочности Badger становится лакомым куском для коричневых. Здесь только спасёт знание позиций и грамотный отыгрыш на открытых картах. В свою очередь, на городских картах Badger превращается в терминатора и способен закрыть фланг даже без поддержки.

Можно ли назвать британца лучшей ПТ для настрела урона в рандоме? Несомненно. Правда, не всегда: в одном бою вы можете выносить 5000, а то и больше урона, а в другом не настрелять и 2000. Всё-таки при турбо-боях реализовать этот танк сложно. Если ваша статистика оставляет желать лучшего, то лучше обратить внимание на более быстрые и универсальные машины.

AMX 50 Foch B

Французский Foch B частенько входит в топ-5 по серверной статистике среди всех ПТ. Это необычный танк, и таким его делает барабан на шесть снарядов, который перезаряжается довольно быстро для такого количества урона — 33 секунды при полном фарше. Каждый снаряд наносит по 400 единиц урона, а перезарядка между выстрелами составляет 2 секунды. То бишь, за все шесть снарядов вы сможете влить почти 2500 урона. И если повезёт, то заберёте любой фулловый танк 10 уровня, кроме разве что Jagdpanzer E 100 и Мауса.

Он не такой простой, как кажется. У него есть огромное количество плюсов, но и есть ярко выраженные минусы. К последним можно отнести большой триплекс в лобовой проекции, который прошивается почти всеми десятками и девятками. Небольшое количество прочности в сравнении с одноклассниками — всего 1850. Слабое бортовое бронирование и бронепробитие базовым снарядом — всего 257 мм против 325 у голды, что делает этот танк голдозависимым.

Впрочем, неплохая точность орудия позволяет играть даже на третьей линии, хотя этот танк прекрасно себя чувствует не в кустах, а за спинами тяжёлых машин. Видишь, что противник отстрелялся? Пора ворваться и раздать свой барабан,. Благодаря отличной динамике и манёвренности Foch B не только может вовремя убегать, но и спокойно затыкать дыры на карте. И делать это куда проще, чем любой цикличный танк с посредственной подвижностью. Главное — не подставляться и с умом реализовывать свои снаряды.

Объект 268/4

Лучшая ПТ-САУ как по статистике, так и по отзывам. Игроки ещё называют Объект 268/4 «дробиной» и «ОМОНом». И не случайно, ведь эта ПТ способна навести порядок там, где жарко, просто нагло ворвавшись в сосредоточение противника. Танкисты знают: 268/4 изначально была имбой. Доходило до того, что люди боялись ехать на фланг, где засветилась эта ПТ.

Разработчики попытались её понерфить. И сделали это, но не настолько, чтобы что-то изменилось. Да, танк стал чуть менее резвым — максимальная скорость была снижена с 55 до 50 км/ч при езде вперёд и увеличена с 18 км/ч до 22 задним ходом. Но, блин, это даже нерфом то не назовёшь. Объект как нагибал, так и нагибает.

Главное преимущество Объекта не только в его лобовой броне лишь с двумя уязвимыми местами, но и в орудии. Достойная альфа в 650, достойное бронепробитие в 293 мм базовым снарядом, достойное бронепробитие голдовым снарядом в 360 мм, достойные углы вертикальной наводки… Да этот танк просто должен быть королём ПТ. И таковым остаётся: достаточно лишь не стоять на месте и мешать противникам выцеливать уязвимые места в виде двух небольших командирских башенок и тонкой полоски в нижнем бронелисте.