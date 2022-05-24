Сильнейшие герои League of Legends: Wild Rift. С ними вы точно развалите катку

В прошлом тексте мы подробно ознакомились с League of Legends: Wild Rift. Если вкратце: это MOBA-игра на две команды по пять человек. Значительная часть прошлого материала была отведена под идеальных героев для новичков. Теперь вы знаете, что топлейн можно легко разваливать на Ренектоне, а если хочется стрелять, то берём Эш и разваливаем кабинеты.

Теперь же настала пора узнать о других персонажах — одних из сильнейших. Тех, которые помогут вам практически в любой ситуации, если вы овладеете ими в совершенстве. Мы составили список из 20 чемпионов, обладающих превосходными навыками для победы на линии или в рейтинговом матче.

Дисклеймер: данный текст подразумевает, что вы уже знаете основные способности героя и то, что он умеет, в противном случае ознакомьтесь с описанием его навыков.

Дисклеймер #2: мы также ввели «Показатель крутости» для каждого персонажа. Он зависит от того, насколько вы должны быть крутым игроком, чтобы правильно исполнять на этом герое. Проверите свой?

Катарина

Предпочитаемая позиция: мидлейн

Роль: убийца

Показатель крутости: 5 из 5

Катарина — одна из самых опасных убийц Ноксуса и смертельный противник, если дать ей разгуляться на полную. Основная сила девушки кроется в её прыжках на ножи, так как они наносят наибольший урон. После каждого убийства Катарина полностью перезаряжает все три основные способности и частично откатывает ультимейт — помните об этом, когда убиваете противника.

Основной геймплей Катарины следующий: нужно запрыгнуть в тимфайт после того, как хотя бы часть противников потратила опасные заклинания или умения, способные оглушить. После этого девушка влетает в замес и раскидывает ножи, а также включает ультимейт, который наносит урон всем противникам в округе. Убили одного? Прыгайте на следующего и снова кидайте ножи, но не забывайте подбирать их! Подняв нож, Катарина нанесёт урон всем врагам вокруг себя.

Важные тонкости:

можно прыгнуть на нож даже если он ещё не до конца упал на землю — нажимайте на область, где он приземлится;

с помощью прыжка от третьей способности можно перепрыгивать через тонкие стены. Например, встаньте перед небольшой преградой и подбросьте нож над головой, а затем сразу нажимайте третий скилл, только отведите курсор за препятствие;

в Wild Rift Катарина может немного двигаться во время ультимейта — пользуйтесь этим;

во время любого резета (отката всех способностей после убийства) раскидывайте способности по ближайшим противникам и подбирайте ножи, чтобы ещё сильнее увеличить урон.

Руны на Катарину из League of Legends: Wild Rift

Сетт

Предпочитаемая позиция: топлейн

Роль: танк, брузер

Показатель крутости: 4 из 5

Брутальный и накачанный Сетт может с лёгкостью выиграть линию против почти любого противника, если будет следовать некоторым простым правилам. Чем ещё выделяется этот боец? Благодаря своему ультимейту он невероятно крутой инициатор сражений: Сетт захватывает противника и бросается с ним вперёд, нанося мощный урон и замедляя всех противников. Ключевая особенность: это должен быть вражеский танк, поскольку конечный урон зависит от «тяжести» цели.

Вторая особенность Сетта — его вторая способность. Это мощный удар кулаком, который наносит тру-урон (его нельзя снизить) по небольшой области. Но его максимальная сила раскрывается только в нужный момент. Сетт пассивно накапливает заряд во время получения урона, и, как только он достигает максимума, нужно бить — тогда панч станет напоминать удар Сайтамы. К тому же в момент удара герой получает щит, сила которого зависит от количества зарядов.

Важные тонкости:

при использовании первой способности вы значительно ускоряетесь, когда бежите в сторону вражеских героев;

вы можете использовать Скачок во время подготовки второго навыка;

всегда старайтесь оглушить противника с помощью третьего скилла, он станит, только если вы столкнули две вражеские цели.

Руны на Сетта в League of Legends: Wild Rift

Кейл

Предпочитаемая позиция: топлейн, мидлейн

Роль: гиперкерри

Показатель крутости: 3 из 5

Кейл — машина для уничтожения противников, но есть загвоздка: она практически беспомощна на первых этапах матча. Сила архангела раскрывается на высоких уровнях, поскольку у неё увеличивается радиус автоатаки, а впоследствии — мощность её умений. Поэтому за Кейл критически важно не облажаться в начале матча и стабильно фармить опыт и золото на артефакты.

Зато если Кейл разгонится — мама мия, это просто нечто. Она способна уничтожить всю вражескую команду за считаные секунды, только дайте ей пространство и организуйте защиту.

Игроку на Кейл также не стоит забывать о своём ультимейте, который может спасти жизнь союзнику и перевернуть сражение. Его можно использовать и на себя, если необходимо пережить вражескую атаку или нанести дополнительный урон по области.

Важные тонкости:

всегда лечите вторым навыком именно союзника, поскольку сама Кейл тоже получит такой же объём здоровья;

во время использования ультимейта Кейл не может автоатаковать — даже если кинула его на союзника;

у первого скилла очень большой радиус действия, если атаковать сквозь крипов — получивший луч ударит значительно дальше. Это можно использовать для нагнетания противника на линии.

Руны на Кейл в League of Legends: Wild Rift

Джейс

Предпочитаемая позиция: топлейн, мидлейн

Роль: боец, убийца, брузер

Показатель крутости: 5 из 5

Если вам хочется героя, который умеет буквально всё на свете, наносит нечеловеческий урон и может отстоять почти любую линию — присмотритесь к Джейсу. Пилтоверский вундеркинд, в отличие от большинства других персонажей, обладает двумя стойками, переключаются они через кнопку ультимейта.

В одной оружие Джейса превращается в дальнобойный бластер, из которого герой может выстрелить зарядом энергии. Однако перед этим лучше поставить третий скилл (в народе его называют «ворота» или «калитка») и прогнать залп через него — тогда его скорость полёта, урон и радиус взрыва увеличатся в разы.

При смене стойки бластер превращается в могущественный молот, автоатака переключается на ближний бой, а Джейс получает новый набор способностей. Теперь он умеет обрушиваться с молотом на врагов и отбрасывать их от себя. Когда герой орудует молотом, его запас маны восстанавливается за каждый удар.

Видали, какой он крутой? Высший пилотаж за Джейса: правильно исполнять комбы, но для этого нужно практически мгновенно нажимать кнопки, и в правильном порядке. И напоследок стоит запомнить важную тонкость: вторая способность героя в обеих стойках продолжает работать даже после переключения.

Важные тонкости:

удар 3 навыком в стойке молота наносит урон в зависимости от недостающего здоровья противника, поэтому применяйте только в конце комбы;

после каждой смены стойки всегда делайте автоатаку, она единожды усиливается;

научитесь сначала выпускать заряд, а потом ставить ворота на его пути. Высший класс: научиться ставить ворота прямо в модельку Джейса и одновременно делать залп.

Руны на Джейса в League of Legends: Wild Rift

Бренд

Предпочитаемая позиция: мидлейн, саппорт

Роль: маг, ориентированный на урон по площади

Показатель крутости: 3 из 5

Бренд относится к такому редкому типу героев, которые полезны просто своим присутствием. Даже если нафидить на линии и даже если не всегда попадать станом. В чём же его секрет?

В огромном уроне по площади — три его способности из четырёх могут поразить сразу нескольких врагов, что в сумме даёт нехилый эффект. А если попасть по одному противнику тремя заклинаниями, то он превратится в ходячую бомбу и взорвётся через несколько секунд. И этот же взрыв, кстати, тоже засчитывается, если под него угодят другие супостаты.

Однако за это Бренд платит полным отсутствием мобильности и общей уязвимостью. Если уж до него добрались, то лучше попасть станом, иначе никакой огонь не поможет.

Важные тонкости:

всегда старайтесь кидать второй скилл только на уже горящую цель — так он нанесёт ей больше урона;

ультимейт Бренда «прыгает» от одного врага к другому, поэтому лучшая тактика, как спастись от его ульты — разбежаться. Если маг находится рядом с целью, то снаряд отскочет к нему и затем снова вернётся к противнику.

Руны на Бренда в League of Legends: Wild Rift

Треш

Предпочитаемая позиция: саппорт

Роль: герой поддержки с контролем

Показатель крутости: 5 из 5

Это вовсе не преувеличение, Треш — нереально крутой чёрт. Вопреки такому понятию, что якобы «бесполезен», этот герой показывает, как нужно тащить линию. Он может выиграть её практически самостоятельно, если грамотно использует способности и попадает крюком.

Собственно, крюк — ключевое, чем нужно овладеть при игре за Треша. Это одна из самых сложных способностей в плане попадания, потому что герой достаточно долго замахивается перед броском. Зато если попасть, то противник получит весьма большой урон и оглушится, а жнец дважды подтянет его в свою сторону. А если нажать на кнопку ещё раз, то Треш ещё и полетит к врагу.

Вторая штука, за которую все любят Треша — его фонарь. Вернее, это самый настоящий спасательный якорь, который не раз и не два спасёт чью-то жизнь.Просто бросьте лампу в союзника и ждите, пока он нажмёт на него. А и да, самый главный совет: если вы видите, что Треш кидает вам фонарь — нажимайте на него! Это происходит не так часто, как хотелось бы.

А теперь представьте, какие крутые мувы можно проворачивать с помощью крюка и фонаря? Подлавливаете противника, летите к нему и прямо в полёте кидаете союзнику лампу, а затем толкаете врага в его сторону. Вау! А затем ещё ульту нажать, пару раз ударить — и всё, фраг в кармане.

Важные тонкости:

Треш накапливает мощность для каждой следующей автоатаки, поэтому лучше бить редко, но метко;

если поймали противника хуком, то сначала дайте Трешу подтянуть его оба раза, а уже затем летите, если есть необходимость.

Руны на Треша в League of Legends: Wild Rift

Нами

Предпочитаемая позиция: саппорт

Роль: герой поддержки с упором на лечение и контроль

Показатель крутости: 3 из 5

Нами — полная противоположность Треша. Если жнец с серпом не боится лететь напролом и брать на себя удар сразу нескольких врагов, то рыбке лучше стоять в стороне. Это невероятно хрупкий герой, но он может постоять за себя, если правильно нажимать кнопки.

Самое важное о Нами: у неё невероятно крутая комбинация из контроля. Третий скилл усиливает три автоатаки и даёт им эффект замедления скорости бега, а затем ловим калеку в пузырь (первый навык). Это очень эффективно и эффектно. А если бедолага начнёт убегать, то его настигнет ульта — огромная волна, которая наносит урон, подкидывает и замедляет.

Ну а довершает комбинацию любопытный второй скилл. Он наносит урон противникам, лечит союзников и саму Нами, а также может перескочить от цели одного типа к другой. То есть рыбка может кинуть воду в напарника и таким образом нанести урон издалека.

Важные тонкости:

чем дальше летит волна от ульты, тем сильнее она замедлит противников при попадании. Старайтесь кидать издалека, но не переусердствуйте — попасть со 100% вероятностью всё равно лучше;

если бой проходит на ближней дистанции, то сначала кидайте волну, а уже затем пузырь. Им гораздо сложнее попасть, а так у вас получится обездвижить его на долю секунды — этого хватит.

Руны на Нами в League of Legends: Wild Rift

Алистар

Предпочитаемая позиция: саппорт

Роль: танк-инициатор

Показатель крутости: 2 из 5

Грозный бычара выполняет очень простую, но важную функцию: въезжает лицом вперёд и инициирует командное сражение. Всё благодаря комбинации двух его навыков. Первый: Алистар бьёт по земле и подбрасывает всех окружающих врагов. Второй: бросается на противника и бодает рогами, отталкивая назад.

Комбинация простая: сначала выбираем цель, летим вторым навыком и затем резко нажимаем первый, когда Алистар почти добрался до неё. Тогда получится быстро сблизиться с противником и подбросить его.

Другая задача Алистра: танковать урон, у него для этого есть невероятно крутая ульта. Бык окружает себя защитой и снижает весь получаемый урон на десятки процентов. С такой бронёй можно спокойно убивать противников прямо под башнями уже на первых уровнях.

Несколько тонкостей:

можно комбинировать «Скачок» и первый навык, чтобы сначала быстро сблизиться с противником и подбросить, а затем толкнуть в сторону союзника;

если быстро нажимаете кнопки, то можно сначала нажать способность, а затем моментально сделать «Скачок». Тогда Алистар замахнётся, а потом флешнется и сразу ударит. Лишний элемент внезапности никогда не помешает, поэтому потренируйтесь делать это.

Руны на Алистара в League of Legends: Wild Rift

Серафина

Предпочитаемая позиция: саппорт

Роль: герой поддержки с массовым контролем

Показатель крутости: 1 из 5

У Серафины очень много контроля — в принципе, это всё, что нужно о ней знать. Она может замедлить или даже оглушить противника, а её ульта переворачивает замесы с ног на голову. Как это выглядит: певица кидает огромную волну, которая летит вперёд, наносит урон и очаровывает врагов, то есть заставляет их идти на героиню. Если на пути волны оказался союзник, то она летит ещё дальше.

Во всём остальном Серафина просто добротный герой. Урон вполне сносный даже на начальных уровнях, контроль со второго, может накинуть небольшой щит на всех союзников вокруг. Подойдёт, если не хочется заморачиваться с кнопками.

Несколько тонкостей:

старайтесь стоять позади союзников, чтобы всегда подцепить их ультой в случае начала схватки;

играя с Серафиной в команде, вы всегда хотите принимать бой в узких проходах — чтобы она могла подцепить как можно больше врагов;

Старайтесь не терять заряды пассивной способности и расстреливайте врагов сразу, как накопите их.

Руны на Серафину в League of Legends: Wild Rift

Ривен

Предпочитаемая позиция: топлейн, мидлейн

Роль: брузер с огромным уроном

Показатель крутости: 5 из 5

Мало кто из бойцов ближнего боя сравнится с Ривен по силе. Изгнанница скачет по замесу и раздаёт нереальный урон, а для выживаемости у неё есть щит, который скейлится от силы её атаки. Прикиньте, какая комбинация? Ривен собирается только на урон и становится и сильнее, и живучее.

Ключевое при игре за Ривен: набирать стаки на пассивной способности и комбинировать автоатаки и умения. Всего девушка может накопить три заряда, поэтому старайтесь не преувеличивать лимит и вовремя скидывать его.

Ривен чертовски манёвренная, поскольку у неё аж четыре рывка в стороны. Более того, она может перепрыгивать через тонкие и средние стенки. Представьте, как легко ей уворачиваться от скиллшотов и прочего? И желательно научиться этому, поскольку героиню всё равно легко ваншотнуть, если она попадётся в контроль и под урон всех противников.

Несколько тонкостей:

Ривен перепрыгивает через тонкие стенки третьим прыжком первой способности. Для этого нужно бежать прямо на неё и нажать на прыжок в упор к ней;

во время включенной ульты у Ривен увеличивается дальность автоатаки, её урон и радиус всех способностей. В общем, если изгнанница включила ультимейт, то лучше бежать от неё подальше.

Руны на Ривен в League of Legends: Wild Rift

Ирелия

Предпочитаемая позиция: мидлейн, топлейн

Роль: брузер

Показатель крутости: 5 из 5

За движениями крутого игрока на Ирелии можно наблюдать словно это «Лебединое озеро», настолько она грациозна и ловка. И при этом смертельно опасна, если подставляться под её выпады и ловить контроль.

Фишка Ирелии в её подвижности за счёт первой способности. Чемпион делает рывок на противника и наносит урон. Если цель умирает после этого удара, то его перезарядка моментально сбрасывается, а Ирелия восстанавливает немного здоровья. Ещё героиня вешает на противников метки, если попадает третьим навыком или ультой — рывок на отмеченную цель также обнуляет таймер.

Собственно, поэтому за Ирелию критически важно попадать всеми кнопками, чтобы быстро настакивать пассивную способность и постоянно летать по меткам в замесе. Так она может убить чуть ли не всю команду, особенно если вынесет с линии побольше предметов.

Несколько тонкостей:

второй навык лучше использовать для защиты, а также для подготовки битвы на линии. Зарядите его полностью во время начала боя и ударьте так, чтобы достать дальнобойных крипов. Тогда у вас получится пропрыгать по ним первым навыком и восстановить немного здоровья;

Ирелия обнуляет таймер рывка по цели, у которой есть метка. Но нажимать на рывок можно уже тогда, когда противник вот-вот будет отмечен — если попасть в тайминг, то навык перезарядится.

Руны на Ирелию в League of Legends: Wild Rift

Ясуо

Предпочитаемая позиция: мидлейн, топлейн, да в целом ему пофиг куда

Роль: убийца, немного имба

Показатель крутости: 10 из 5

Ясуо, в народе именуемый Хасаги (он так кричит иногда) — один из самых сложных персонажей League of Legends в принципе. Чтобы овладеть этим самураем, придётся провести не один десяток матчей и пару раз сходить к буддистским монахам, чтобы открыть все нужные чакры. Если серьёзно, то это герой, который никогда не бывает стабильным — игрок на нём либо разносит в пух и прах, либо отдаётся по 10 раз и встаёт AFK.

Ясуо — невероятно мобильный боец с прыжками по вражеским целям. Перезарядка навыка длится меньше секунды, поэтому самурай может наравне с Ирелией летать по замесу и резать могущественными критами. Вторая его ключевая особенность — первая абилка, фактически, вторая автоатака. Ясуо бьёт мечом перед собой и наносит урон, а также накапливает заряд. После двух зарядов следующая активация навыка выбросит вперёд ветер, который подкидывает врагов.

Обе способности также можно и нужно комбинировать: если нажать первую во время полёта на третьей, то Ясуо ударит вокруг себя. Если настакали ветер, то герой подкинет всех ближайших врагов. Если в вашей команде самурай, то старайтесь играть на него, а ещё лучше — подкидывать для него цели, поскольку он может активировать ультимейт только по подброшенным противникам. Если же вы сами играете на Ясуо, то старайтесь реагировать, когда союзники подкидывают врагов.

И последнее, самое крутое в Ясуо, — его воздушная стена, которая поглощает любой снаряд, попавший в неё. Про полезность этой штуки говорить бессмысленно, всего одно хорошее нажатие, и вражеский стрелок не наносит урон. Или чья-то опасная способность просто исчезает в небытии. Или даже целиком ломается вражеская инициация.

Несколько тонкостей:

скорость перезарядки первого навыка зависит от скорости атаки Ясуо;

самурай не может сделать повторный прыжок третьим навыком по одной и той же цели в течение нескольких секунд;

Ясуо получает двойной бонус к шансу критического удара от любого предмета, однако его криты наносят всего 80% урона;

стена начинает работать ровно в тот момент, когда Ясуо нажал на кнопку, то есть её можно выпускать за доли секунды до попадания вражеского снаряда.

Руны на Ясуо в League of Legends: Wild Rift

Джакс

Предпочитаемая позиция: топлейн, лес

Роль: инициатор, брузер, гиперкерри

Показатель крутости: 2 из 5

А вот Джакс — это тоже своеобразный Ясуо, только играть за него легче раза в три. Посудите сами: у него есть нормальный прыжок, мощный разгон за счёт способностей и абсолютно сумасшедшая третья способность, которая делает его невосприимчивым к автоатакам на 1,5 секунды, а затем оглушает всех вокруг. За счёт этого сражаться 1х1 с Джаксом на равных может далеко не каждый персонаж, даже из этого списка. Не зря его называют Великим дуэлянтом.

При игре за Джакса нужно грамотно таймить свои атаки на противника. Его пассивная способность разгоняет скорость ударов, а после получения ультимейта каждая третья атака начнёт наносить бонусный урон. Поэтому стоит сначала «разогнаться» на крипах, прыгнуть на противника со включенным третьим навыком и наваливать ему, затем оглушить и добить.

Ещё одна важная тонкость: второй навык, который усиливает автоатаку. С его помощью можно обнулить её таймер, то есть его нужно нажимать сразу после того, как Джакс нанёс удар. Тогда герой ударит почти сразу после предыдущей атаки. Поскольку у способности достаточно быстрая перезарядка (около 2 секунд), то этим навыком тоже лучше овладеть.

Несколько тонкостей:

Джакс умеет прыгать и на союзников, и даже на лесные растения. Помните об этом, когда убегаете от кого-то;

после активации третьего навыка желательно подольше подержать его включенным, чтобы впитать как можно больше автоатак;

предыдущий совет работает только в том случае, если вы прыгаете не на мага или если вам не нужно быстро оглушить противника — иногда это намного важнее.

Руны на Джакса в League of Legends: Wild Rift

Ли Син

Предпочитаемая позиция: лес, может на топлейне или мидлейне

Роль: инициатор, брузер, универсал

Показатель крутости: 10 из 5

Ли Син, наверное, самый крутой герой «Лиги Легенд». Этот герой в ней уже 10 лет, и не было ни одного дня, чтобы его полезность была под сомнением. И все его сильные качества целиком перетекли в Wild Rift. Слепой монах по-настоящему универсальный герой, который поможет при любой ситуации. Когда нужно кого-то потанковать, спасти, убить, добить, украсть, подстраховать — арсенал Ли Сина позволяет справиться с каждой проблемой, и сделать это не только эффектно, но и эффективно.

Главное при игре за Ли Сина — тайминг его способностей и запаса энергии. У монаха аж семь навыков, так как первые три обладают дополнительными. Понятно, что 200 базовых очков энергии — очень мало, но есть тонкость: всегда вставляйте автоатаки между абилками. После использования любого навыка следующие два удара Ли Сина намного быстрее, а каждое попадание восстанавливает чуть-чуть запаса.

Ещё одна крутая штука Ли Сина — его ульта. Мощный удар ногой наносит просто тонны урона, если герой собирается в дамаг, а также откидывает противника на большую дистанцию. И главное: если попасть во врага, то он подлетит вверх и тоже получит урон. Чем жирнее цель, которую пнул Ли Син, тем больнее получат её напарники.

Несколько тонкостей. Ух, на самом деле их столько, что тут нужен отдельный гайд! Но я постараюсь:

второй удар от первой способности наносит урон в зависимости от недостающего запаса цели, поэтому держите его на самый конец;

главное — не пропустите момент, когда метка вот-вот спадёт — это видно по индикатору на интерфейсе;

из-за целых двух своих рывков от Ли Сина практически невозможно убежать, поскольку он может пролететь до четырёх стен в погоне за вами;

Ли Син умеет делать «InSec move» — этот приём ещё в бородатые годы придумал кореец InSec, после чего Ли Син моментально влетел в пантеон топовых героев;

что это такое? Это когда вы запрыгиваете за спину врагов и пинаете в сторону своей команды самую уязвимую цель (например, стрелка или мага). Представляете, насколько это крутой мув? Но нужно много тренироваться для этого и, самое главное, очень быстро нажимать на кнопки. Иначе вас застанят и убьют;

впрочем, это движение можно выполнить даже при базовой атаке на вражескую линию — старайтесь либо пнуть врага в сторону союзника, чтобы отрезать ему путь к отступлению, либо столкнуть двух врагов одной ультой и нанести много урона;

пинок можно использовать и для защиты, например, если во время тимфайта на вашего стрелка напал какой-нибудь ассасин. Хороший кик по лицу успокоит его;

пинок можно комбить со Скачком точно так же, как и второй рывок. Однако есть тонкость: можно сначала нажать на ульту, а затем флешнуться за спину противника во время анимации. Если всё сделано правильно, то Ли Син сначала начнёт замахиваться, а потом флешнется и нанесёт удар — очень экономит время, но надо потренироваться;

Ли Син очень поощряет вашу креативность и умение быстро принимать решения, часто именно из-за этого зависит качество этого героя. В неумелых руках это самая настоящая обуза.

Руны на Ли Сина в League of Legends: Wild Rift

Джарван IV

Предпочитаемая позиция: лес, может на топлейне или мидлейне

Роль: инициатор, брузер, танк

Показатель крутости: 3 из 5

Если вам хочется относительного простого, но надёжного как швейцарские часы героя, то попробуйте Джарвана — этот парень наравне с Ли Сином может выполнять самые разные задачи, и для этого не надо нажимать миллиард кнопок. У него их всего, по факту, три: базовая комба с флагом и ульта. Зато какие они!

Первый скилл: Джарван выбрасывает перед собой копьё и наносит мощный удар на длинную дистанцию, который режет броню. Третий скилл: герой кидает флаг, который наносит урон и бафает скорость атаки ему и союзникам. Если попасть первым навыком по флагу, то Джарван полетит в него и подкинет всех врагов, которые попались на его пути.

И это то, чем Джарван никогда не должен промахиваться. Успешность любой атаки этого героя зависит конкретно от комбы и правильности её использования. Всегда старайтесь подкинуть как можно больше противников, чтобы союзникам было легче их убивать. Комбу можно использовать и для спасения, просто улетев через стену.

Ещё у Джарвана очень крутая ульта: он набрасывается на врага, наносит урон и создаёт вокруг него непроходимую стену. Если у него нет Скачка или своего рывка, то он оказывается заперт с легионером. Именно из-за ульты против Джарвана всегда нужно держать хотя бы какой-то эскейп-мув наготове.

Несколько тонкостей:

на поздних уровнях Джарван может прыгнуть на один флаг дважды, по кулдауну первого навыка. Из-за этого планируйте его установку так, чтобы подцепить как можно больше противников на комбу;

стену от ультимейта можно снять заранее, до истечения её срока жизни. Это полезно, если цель уже убежала из оков, а с вами внутри остался напарник — сразу убирайте её;

стеной можно не только закрыть кого-то конкретного, но и перекрыть целый проход, если ультануть в узком коридоре в лесу.

Руны на Джарвана IV в League of Legends: Wild Rift

Эзреаль

Предпочитаемая позиция: стрелок, может на мидлейн или даже топлейн

Роль: керри, гиперкерри, убийца

Показатель крутости: 5 из 5

Из всех представленных в этом списке стрелков именно у Эзреаля, наверное, самый крутой геймдизайн и вообще игровой процесс. Этот герой очень зависит от скилла, поскольку тремя из четырёх его навыков нужно попадать вручную.

Основной урон Эзреаль получает от первой способности: это скиллшот, который летит вперёд и наносит урон первой цели. Игра воспринимает навык как автоатаку, поэтому снаряд активирует красный бафф или бонусный урон от «Тройственного союза», но критовать он не может. Ещё у Эзреаля есть блинк, который работает прямо как Скачок — герой телепортируется на небольшую дистанцию и выпускает небольшой снаряд, который сам летит в ближайшего противника.

А теперь самое главное об Эзреале, а вернее — о его пассивных способностях. Каждое попадание первым навыком откатывает кулдаун всех абилок на полсекунды, а если постоянно попадать по оппонентам скиллами, то Эзреаль наращивает скорость атаки. Теперь представьте, что герой купил достаточно предметов и хорошо попадает скиллами? Он может стрелять первым скиллом чуть ли не чаще, чем автоатакой, а общий кулдаун прыжка в общей сложности составит около 5-6 секунд.

Ну и конечно же ульта, куда же без неё. Ультимейт Эзреаля наносит сумасшедший урон (особенно первой цели) и летит через всю карту. Область применения этой штуки невероятно высокая: нанести массу урона во время сражения, добить убегающего (даже на другом конце карты), украсть важный объект (это происходит чаще, чем вы думаете) или даже сбрить волну крипов на какой-то линии, чтобы она быстрее пушилась.

Несколько тонкостей:

у Эзреаля нет лимита на дистанцию блинка. Если он стоит перед стеной и вы нажмёте ровно за неё — герой точно перелетит;

старайтесь кидать второй навык регулярно и снимать его с противника, поскольку это даёт ману и наносит ему урон.

Руны на Эзреаля в League of Legends: Wild Rift

Вейн

Предпочитаемая позиция: стрелок

Роль: керри, гиперкерри

Показатель крутости: 10 из 5

Иногда кажется, будто Вейн — сестра или приёмная дочь Ясуо, поскольку у этого героя тоже какой-то запредельный уровень сложности. Казалось бы, за неё просто нужно стрелять автоатаками и вовремя нажимать на первый скилл, чтобы перекатываться и усиливать следующую. Но именно в этом и вся проблема: именно при игре за Вейн выясняется, что автоатаки — это чуть ли не самая сложная штука в League of Legends.

Сила Вейн заключается в фокусировке на одной цели — она наносит чудовищный урон по противнику, на которого «села». При этом важно поддерживать урон именно на одном, поскольку у Вейн есть пассивная способность, которая накапливает на противнике «колечки» — накопили два и сбили третье, и враг получит тру урон.

Основной геймплей за Вейн строится на способности кайтить (убегать и атаковать одновременно) цель и наносить огромный урон по одному бедолаге. На всякий случай у неё есть третья способность, которая отталкивает противника назад, наносит урон и вешает одно колечко. А если оппонент столкнётся со стеной, то получит оглушение.

Финальный аккорд Вейн в любом споре — её ульта. Вейн достаёт свой арбалет и получает мощный бафф к урону, а кувырок делает её невидимой на доли мгновений. Благодаря этому грамотная Вейн может буквально уничтожить всю вражескую команду, но только если грамотно кувыркаться и использовать автоатаку.

Несколько тонкостей:

Вейн может использовать InSec move точно так же, как Ли Син — достаточно нажать Скачок сразу после начала анимации третьей способности. Таким образом можно быстро оглушить противника на линии, воткнув в стену;

Вейн всегда бежит быстро в сторону противника — это её пассивная способность. С её помощью героиня может догнать кого угодно.

Руны на Вейна в League of Legends: Wild Rift

Кай'Са

Предпочитаемая позиция: стрелок

Роль: керри, гиперкерри

Показатель крутости: 2 из 5

Если Вейн очень зависит от автоатак, то Кай'Се всегда плевать на это. Да, она должна атаковать противника точно так же, поскольку она тоже накапливает на нём пассивку, только ей нужно пять ударов, а не три. Да и урон будет не тру, а всего лишь физическим. Ещё у воительницы из Бездны, наверное, самый крутой разгон в лейтгейме, поскольку её способности эволюционируют вместе с её собственной силой.

Работает следующим образом. Если Кай'Са соберёт определённое количество урона, то её первая способность эволюционирует и начнёт наносить больше урона. А если накопить нужное количество скорости атаки, то третья способность сделает её невидимой на несколько секунд.

И куда же без того самого финального аккорда? Ультимейт у Кай'Сы необычный: она может подлететь к противнику, на котором уже висят стаки от автоатак или которого оглушили. То есть Кай'Са может добраться до врага чуть ли не в упор и с очень большой дистанции, но только если союзник обездвижил его или если она до этого накинула на него стаки. А она ещё и получает суперкрутой щит!

Несколько тонкостей:

с помощью ульты можно улететь через стену, поскольку у неё очень высокий радиус действия;

вторая способность Кай'Сы сразу вешает три стака на противника, поэтому используйте её в упор, чтобы нанести наибольший урон;

во время зарядки третьей способности Кай'Са не может атаковать, рассчитывать тайминг нужно правильно!

Руны на Кай'Су в League of Legends: Wild Rift