Возрождение «Доты», чудеса от Себа и анонс The International. Чем запомнился новый мэйджор

В воскресенье к концу подошёл крупный чемпионат по Dota 2 под названием ESL One Stockholm 2022. Первый международный турнир со зрителями за последние два года вызвал большой ажиотаж — и хотя высоким качеством игры не порадовал (сказалось отсутствие фаворитов из Китая и большой перерыв), принёс болельщикам немало положительных эмоций.
Сегодня мы подводим итоги ESL One Stockholm 2022, вспоминая основные вехи турнира в Швеции — от громких анонсов до неожиданных результатов.
Большая игра возвращается
Последний раз воочию посмотреть на игру лучших команд мира фанаты могли в Лейпциге на DreamLeague S13. Январь 2020 года — через месяц планету охватит пандемия, от которой профессиональный киберспорт оправится ещё не скоро. Долгое время проходили лишь онлайн-турниры, затем приходилось соревноваться в студийном формате или при пустых трибунах.
И вот наконец киберспортсмены вновь смогли почувствовать шум толпы, а болельщики — лично увидеть своих кумиров. Церемония открытия была посвящена возрождению Dota 2 по аналогии с Фениксом, одним из персонажей игры.
Надо сказать, получилось достойно: публика явно соскучилась по активностям на стадионе, конкурсам косплея, кричалкам и прочим атрибутам LAN-турнира. Теперь очень хочется увидеть что-то подробное на мэйджоре в США и следующем турнире The International.
The International едет в Сингапур
Кстати, о главном турнире года. В последний день ESL One Stockholm 2022 было анонсировано, что следующий чемпионат мира по Dota 2 состоится в Сингапуре в октябре. Это первый TI, который состоится в Юго-Восточной Азии — и хотя других подробностей Valve не сообщила, анонс вызвал восторг среди фанатов Dota 2.
Всего на The International 2022 сыграют 20 команд. 12 из них отберутся по DPC-рейтингу (путёвку в Сингапур себе уже обеспечили китайская PSG.LGD и американская TSM), ещё шесть получат слоты на чемпионат за победу в региональных отборочных. Два последних места займут команды из турнира уайлд-кард.
Матчи TI11 примут две многофункциональных площадки — «Сантек Арена» и Сингапурский крытый стадион. Последняя вмещает до 12 000 человек и может быть знакома фанатам традиционного спорта по финалу теннисного WTA Tour или ивентам серии UFC Fight Night.
Победа OG — маленькое чудо
Главным спортивным событием, само собой, стал триумф европейской команды OG, Капитан Михаил «Misha» Агатов и главный тренер Евгений «Chu» Макаров не смогли получить визы, и на помощь молодому составу пришла легендарная связка Ceb+n0tail. Ветераны клуба и чемпионы двух The International завершили карьеру два года назад, но всё это время помогали обновлённой команде и в нужное время оказались рядом.
В первые дни турнира Себастьян «Ceb» Дебс ввиду отсутствия турнирной практики выпадал из игры, что было ожидаемо. Однако к плей-офф француз смог не только набрать форму сам, но и найти нужные слова для неопытных тиммейтов — в результате команда смогла выиграть шесть матчей подряд, уступив лишь две карты из 15.
В финале OG уверенно разобралась с американской Team SoloMid, главной неожиданностью турнира. TSM смогла справиться со многими фаворитами, но остановить Ceb и его очередной невероятный путь от аутсайдера до победы не смогла. Команда из Европы побеждает на первом мэйджоре сезона и практически гарантирует себе место на The International 2022.
Фото: ESL
Наши снова слишком далеко
Русскоязычный регион, увы, стал слабейшим на турнире. Действующие чемпионы мира Team Spirit лишь моментами показывали качественную игру, часто ошибались на драфте и заслуженно вылетели в первом раунде плей-офф. Конечно, на победу никто не рассчитывал, но «драконы» не смогли оправдать ожидания даже самых скептичных фанатов — теперь им предстоит много работы, чтобы вернуться в лидеры.
Чуть больше приятных эмоций подарила BetBoom Team. Трое из пяти игроков достойно дебютировали на большой сцене, показали интересные заготовки и приятную игру, но не смогли пройти даже в топ-6 — в решающей игре с beastcoast расслабились раньше времени. Наверное, место в восьмёрке лучших можно назвать неплохим дебютом, но хочется верить, что в будущем BB Team будет способна на большее.
Фото: ESL
Американская Дота на подъёме
Три европейских коллектива в топ-4 — пожалуй, результат ожидаемый. Gladiators и Tundra могли претендовать даже на титул, но не хватило опыта, запаса прочности или концентрации в решающий момент. Неудачи команд из Азии тоже можно было предсказать: сказались резкая смена часовых поясов и нестабильная игра.
А вот то, что три представителя американского региона окажутся в шестёрке лучших, до сих пор не поддаётся объяснению: особенно после вылета главного фаворита в лице Evil Geniuses. TSM с заменой в первые дни дошли до гранд-финала, прекрасный перформанс выдали обе перуанские команды — кажется, заокеанская Дота сейчас на подъёме. Следующий мэйджор пройдёт в США, и там недооценивать их уже никто не станет.
Итоги ESL One Stockholm Major 2022 по Dota 2
- Победитель: OG (Европа) — приз $ 200 тыс. + 680 очков рейтинга DPC;
- 2-е место: Team SoloMid (США) — $ 100 тыс. + 610 DPC-очков;
- 3-е место: Tundra Esports (Европа) — $ 75 тыс. + 530 DPC-очков;
- 4-е место: Gaimin Gladiators (Европа) — $ 50 тыс. + 460 DPC-очков;
- 5-6-е место: beastcoast и Thunder Awaken (обе — Перу) — $ 25 тыс. + 385 DPC-очков;
- 7-8-е место: BetBoom Team (Россия) и Fnatic (Филиппины) — $ 12,5 тыс. + 240 DPC-очков;
- 9-12-е место: Team Liquid (Европа), Team Spirit (Россия), T1 (Азия) и BOOM (Филиппины);
- 13-е место: Evil Geniuses (США).
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