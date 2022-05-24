Возрождение «Доты», чудеса от Себа и анонс The International. Чем запомнился новый мэйджор

В воскресенье к концу подошёл крупный чемпионат по Dota 2 под названием ESL One Stockholm 2022. Первый международный турнир со зрителями за последние два года вызвал большой ажиотаж — и хотя высоким качеством игры не порадовал (сказалось отсутствие фаворитов из Китая и большой перерыв), принёс болельщикам немало положительных эмоций.

Сегодня мы подводим итоги ESL One Stockholm 2022, вспоминая основные вехи турнира в Швеции — от громких анонсов до неожиданных результатов.

Большая игра возвращается

Последний раз воочию посмотреть на игру лучших команд мира фанаты могли в Лейпциге на DreamLeague S13. Январь 2020 года — через месяц планету охватит пандемия, от которой профессиональный киберспорт оправится ещё не скоро. Долгое время проходили лишь онлайн-турниры, затем приходилось соревноваться в студийном формате или при пустых трибунах.

И вот наконец киберспортсмены вновь смогли почувствовать шум толпы, а болельщики — лично увидеть своих кумиров. Церемония открытия была посвящена возрождению Dota 2 по аналогии с Фениксом, одним из персонажей игры.

Надо сказать, получилось достойно: публика явно соскучилась по активностям на стадионе, конкурсам косплея, кричалкам и прочим атрибутам LAN-турнира. Теперь очень хочется увидеть что-то подробное на мэйджоре в США и следующем турнире The International.

The International едет в Сингапур

Кстати, о главном турнире года. В последний день ESL One Stockholm 2022 было анонсировано, что следующий чемпионат мира по Dota 2 состоится в Сингапуре в октябре. Это первый TI, который состоится в Юго-Восточной Азии — и хотя других подробностей Valve не сообщила, анонс вызвал восторг среди фанатов Dota 2.

Всего на The International 2022 сыграют 20 команд. 12 из них отберутся по DPC-рейтингу (путёвку в Сингапур себе уже обеспечили китайская PSG.LGD и американская TSM), ещё шесть получат слоты на чемпионат за победу в региональных отборочных. Два последних места займут команды из турнира уайлд-кард.

Матчи TI11 примут две многофункциональных площадки — «Сантек Арена» и Сингапурский крытый стадион. Последняя вмещает до 12 000 человек и может быть знакома фанатам традиционного спорта по финалу теннисного WTA Tour или ивентам серии UFC Fight Night.

Победа OG — маленькое чудо

Главным спортивным событием, само собой, стал триумф европейской команды OG, Капитан Михаил «Misha» Агатов и главный тренер Евгений «Chu» Макаров не смогли получить визы, и на помощь молодому составу пришла легендарная связка Ceb+n0tail. Ветераны клуба и чемпионы двух The International завершили карьеру два года назад, но всё это время помогали обновлённой команде и в нужное время оказались рядом.

В первые дни турнира Себастьян «Ceb» Дебс ввиду отсутствия турнирной практики выпадал из игры, что было ожидаемо. Однако к плей-офф француз смог не только набрать форму сам, но и найти нужные слова для неопытных тиммейтов — в результате команда смогла выиграть шесть матчей подряд, уступив лишь две карты из 15.

В финале OG уверенно разобралась с американской Team SoloMid, главной неожиданностью турнира. TSM смогла справиться со многими фаворитами, но остановить Ceb и его очередной невероятный путь от аутсайдера до победы не смогла. Команда из Европы побеждает на первом мэйджоре сезона и практически гарантирует себе место на The International 2022.

Фото: ESL

Наши снова слишком далеко

Русскоязычный регион, увы, стал слабейшим на турнире. Действующие чемпионы мира Team Spirit лишь моментами показывали качественную игру, часто ошибались на драфте и заслуженно вылетели в первом раунде плей-офф. Конечно, на победу никто не рассчитывал, но «драконы» не смогли оправдать ожидания даже самых скептичных фанатов — теперь им предстоит много работы, чтобы вернуться в лидеры.

Чуть больше приятных эмоций подарила BetBoom Team. Трое из пяти игроков достойно дебютировали на большой сцене, показали интересные заготовки и приятную игру, но не смогли пройти даже в топ-6 — в решающей игре с beastcoast расслабились раньше времени. Наверное, место в восьмёрке лучших можно назвать неплохим дебютом, но хочется верить, что в будущем BB Team будет способна на большее.

Фото: ESL

Американская Дота на подъёме

Три европейских коллектива в топ-4 — пожалуй, результат ожидаемый. Gladiators и Tundra могли претендовать даже на титул, но не хватило опыта, запаса прочности или концентрации в решающий момент. Неудачи команд из Азии тоже можно было предсказать: сказались резкая смена часовых поясов и нестабильная игра.

А вот то, что три представителя американского региона окажутся в шестёрке лучших, до сих пор не поддаётся объяснению: особенно после вылета главного фаворита в лице Evil Geniuses. TSM с заменой в первые дни дошли до гранд-финала, прекрасный перформанс выдали обе перуанские команды — кажется, заокеанская Дота сейчас на подъёме. Следующий мэйджор пройдёт в США, и там недооценивать их уже никто не станет.

Итоги ESL One Stockholm Major 2022 по Dota 2