Цены на консоли и видеокарты падают из-за курса доллара. Где сейчас выгодно покупать?

Рубль продолжает крепчать — сейчас доллар продаётся примерно за 56 рублей, что ожидаемо отразилось на ценах. Речь не про магазины в России, а про китайские площадки.

Сейчас игроки без проблем могут покупать железо из Китая, где оно местами продаётся невероятно дёшево. Мы решили рассмотреть самые популярные позиции — консоли и видеокарты. Ещё важный момент: сейчас на таможне отказались от пошлины за привоз дорогой техники, поэтому оплачиваем только сам товар и доставку.

PlayStation 5

С консолью Sony сложнее всего: с прямой конвертацией она должна стоить около 30 тыс. рублей, однако в связи с дефицитом и другими проблемами стоимость всё ещё куда выше. На AliExpress консоль сейчас можно приобрести в разных комплектациях, а цены примерно следующие — они меняются изо дня в день.

Доставка займёт около месяца — продавец обещает доставить консоль до 1 июля, если заказывать сейчас.

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Nintendo Switch

А вот с консолью Nintendo ситуация куда лучше — тут стоимость устройства ближе к курсу, поэтому цены следующие (не забудьте активировать купоны!):

То есть да, цены в целом приятные — фактически те самые, что были в лучшие времена. При этом сейчас можно выгодно взять OLED-модель, которая с самого релиза прошлой осенью была в дефиците, а в России продавалась заметно дороже других моделей (от 33 тыс. рублей).

Вместе с этим на AliExpress можно заказать и игры для Switch — они также предельно дешёвые (дешевле, чем были бы сейчас, появись они на полках официально).

В целом на площадке можно найти множество других предложений по столь же выгодным ценам. Доставка занимает разное время, но в целом большинство должно дойти в течение месяца. Некоторым везёт и доходит буквально за пять дней.

Видеокарты

С GPU ситуация ещё лучше — тут снижение заметно больше всего, особенно за счёт рекордного падения курса криптовалюты, снижения дефицита и укрепления рубля. Мы не станем рассматривать все варианты, поскольку их бесконечно много, но порядок цен примерно следующий:

В целом мы лишь предложили какие-то варианты, самим лучше изучить отзывы о конкретном продукте и продавце перед приобретением — некоторые китайцы присылают бывшие в употреблении видеокарты. Причём подешевели не только видеокарты, но и, например, ноутбуки — их также можно заказывать на AliExpress.

К примеру, 17-дюймовый ноутбук с монитором 144 Гц, процессором Intel Core i5-11260H и видеокартой RTX 3060 обойдётся в 74 тыс. рублей. Причём доставка из России, поэтому его обещают привезти в течение недели после заказа. Таких вот устройств на площадке сейчас много.

Не забывайте про купоны продавцов на странице товара!